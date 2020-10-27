20+ городов нашей глубинки, которые неожиданно оказались не такой уж и глухоманью

Территория России около 17 млн кв. км. Только вообразите, сколько невероятной старинной архитектурной красоты может прятаться на этих просторах! Особенно в глубинке, где нет высоток и гигантских торговых центров. Ведь первые города на Руси возникли еще в IX–X веках, и их было более двух десятков.

AdMe.ru узнал мнения людей о том, какие российские города, кажущиеся глухоманью, стоят того, чтобы в них побывать.

Томск

«Кружевной» сибирский город Томск, чья история началась в 1604 году, и его деревянный модерн включены журналом «Форбс» в список «Шесть достопримечательностей России, которые скоро исчезнут». Помимо этого архитектурного стиля, прогуливаясь по улицам Томска, можно увидеть памятники зодчества, сибирского барокко. Но прогулки по Томску будут интересны не только знатокам архитектуры, но и тем, кто просто любит красоту старины.

В детстве я жила среди однообразных новосибирских хрущевок. Только из фильмов я знала, какие красивые маленькие домики в Европе. И когда я оказалась в Томске впервые, то мне казалось, что я гуляю по европейским улочкам. Резные окна двухэтажных домов, покосившаяся и реставрированная старины, деревянная Томская крепость. Люблю Томск, рекомендую посетить.

Люблю Томск, в деревянном зодчестве есть что-то уютное, ламповое, что ли. © EvilFox007 / Pikabu

Арзамас

Арзамас (Нижегородская область) предположительно основан в 1572 году. Город был важным транзитным пунктом на пути из Москвы в юго-восточные районы страны, поэтому здесь активно развились ремесла. Он известен местным сортом лука, породой гусей, выделкой кожи, которую называют юфть. Ее еще века назад возили в Англию, Францию, Германию.

Из путешествий по России также запомнился маленький, застывший во времени Арзамас. © Fotohunter / Pikabu

Это название все слышали, но мало кто был в этом городе и вообще представляет, где он находится. Между тем город очень-очень интересный. Там ходят старые автобусы, неспешно течет жизнь. Вот в этом весь кайф: посмотреть такие русские города с монастырями, города, которые не испорчены многоэтажками, торговыми центрами и всем остальным. И такое впечатление, что на машине времени ты переносишься на 100 лет назад, и это очень здорово. © Илья Варламов / Яндекс.Кью

Торжок

Торжок — один из старейших городов России, хотя неизвестно, когда именно началась его история. Есть мнение, что это произошло на рубеже X–XI веков благодаря новгородским купцам. Здесь есть на что посмотреть, например Борисоглебский монастырь. Год его основания 1038-й, но самое первое здание не сохранилось до наших дней. В 1785 году на месте старого собора начали возводить новый. В этом соборе есть Свечная башня. По одной из городских легенд, якобы каждое утро на эту башню выходил монах. Он был то в черном одеянии, то в белом. И цвет был предсказанием, по которому горожане узнавали прогноз погоды. Белый цвет — жди хорошей погоды, черный — плохой. Горожане считали это чудом. Хотя даже по преданию магии в действиях монаха не было. Просто у него был барометр, с помощью которого он мог следить за изменениями погоды.

По моему мнению, главный открыточный вид Торжка — это один из лучших видов нашей страны в принципе: речка Тверца с поросшими травой берегами и сказочного вида Борисоглебский монастырь, который возвышается на холме. Здесь все пребывает в запустении, и это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что в Торжке появляется ощущение, что ты переместился на лет 100 назад и увидел купеческий провинциальный городок. В центре даже не везде есть асфальт. Плохо, потому что город производит удручающее впечатление и постепенно разрушается. Была там уже два раза и хочу приехать еще. Но не знаю только с кем, потому что мои друзья не понимают, что здесь интересного, и говорят, что это дыра дырой. А мне нравится.

Была я как-то в Торжке. Очень понравился город. Вот душевный такой. А поехала я туда знаете зачем? Там зубы лечить дешево. Вот прям совсем за копейки. А еще удовольствие от прогулки по этому очаровательному городу бесценно. Мосты, церкви, деревянные домики, природа! Ух, классно там, короче. Рекомендую. © Mellamorri / Pikabu

Боровск

Боровск находится в Калужской области. Первое упоминание о нем было в 1358 году. Здесь, например, можно увидеть уникальный храм 1621 года, построенный из сосновых бревен без единого гвоздя.

Мне очень понравился Боровск! Во-первых, это центр старой веры. До сих пор староверы со всей страны едут сюда, например, за красными свадебными платьями. Во-вторых, в центре сохранилась старая застройка. Ну и в-третьих, там много интересных старых храмов, в том числе деревянный храм, построенный без единого гвоздя. © kuznezhovanna / «Яндекс. Кью»

Согласен на все 100 % Боровск — это просто чудо! Фасады домов разрисованы интересными картинами. Мир и спокойствие. Недалеко Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь, очень рекомендую. © James Bonroad / «Яндекс. Кью»

Кижи

Кижи — остров в Карелии в северной части Онежского озера, заселять который начали еще в X веке. Первые жители острова — переселенцы из Великого Новгорода. Здесь знаменит Кижский погост — архитектурный ансамбль в музее-заповеднике «Кижи».

Я живу и работаю на острове Кижи с 2004 года. Несколько сезонов пропустила, но в этом году решила наверстать с лихвой и приехала на самое начало навигации. И знаете что? У нас тут просто потрясающе! © eugeniaguide / Pikabu

Чердынь

Один из древнейших городов Урала начал свою историю с городища, при раскопках которого обнаружили обломки глиняной посуды и бронзовые подвески XII–XIII веков. Чердынь находится в Пермской области. Этот и еще несколько пермских городов славятся своей уникальной деревянной скульптурой. А сам город сохранил атмосферу прошлых веков, ведь здесь нет многоэтажной застройки и сохранен облик старинных русских городов. Чердынь — Рим Четвертый. Так его называют, потому что он имеет одну схожую черту с Римом, а также с Москвой. Как и эти города, он расположен на 7 холмах у реки.

Недавно была в Чердыни. Это праздник для души. Это настоящая звезда русского Севера. Потом было много эмоций, много рассказов, воспоминаний. Места сказочные, удивительные, сакральные. © Живущая наизнанке / «Яндекс. Кью»

Чердынь — машина времени: и сам город, и архитектура, и музеи, и окрестности, и природа — грибы, ягоды, рыбалка и охота. © Бабулечка — Ягулечка ) / «Яндекс. Кью»

Елец

В Липецкой области можно посетить Елец, который стал городом в далеком 1146 году. Здесь 90 памятников истории и культуры регионального и федерального значения. Не все из них можно увидеть в первозданном виде: часть перестроена, часть обшита сайдингом. Но все же в Ельце можно почувствовать историческую атмосферу, которая создается не благодаря отдельным памятникам архитектуры, а тем, как в целом построен город. А еще здесь современные названия улиц дублируются историческими.

Хорошей сохранностью исторической застройки мне очень понравился Елец в Липецкой области. Да и вообще атмосфера этого города кажется вполне позитивной. © Федор Тел / Яндекс.Кью

Устюжна

В Вологодской области около 8 тыс. человек живут в городе Устюжна, первое упоминание о котором датируется 1252 годом. Здесь немало старинных храмов XVII–XVIII веков. Например, действующая и сейчас Казанская церковь, построенная в 1694 году. А еще это родина героев «Ревизора» Гоголя. Именно в Устюжне произошел реальный случай, когда местные чиновники приняли проезжающего мимо помещика за столичного гостя, приехавшего с проверкой. Сам Гоголь в Устюжне не был, он узнал об этом случае от Пушкина.

Красивый сонный городок, не вошедший в Золотое кольцо России, окруженный гектарами леса, через город протекает река Малога («уютная река», как назвал ее Лев Гумилев). Я раз там побывал, мечтаю вернуться и пожить подольше. © Странствующий домосед / «Яндекс. Кью»

Переславль-Залесский

Часто этот город, созданный в 1152 году, называют просто Переславль. Он входит в Золотое кольцо России. Помимо самого города, можно съездить в древний город Клещин, где сохранились валы XII века. Он расположен на территории археологического памятника «Клещинский комплекс» в 2 км от Переславля.

Я бы порекомендовала отправиться из Москвы по Ярославскому направлению, так как количество древнерусских и средневековых городов в этой местности поражает воображение. Переславль-Залесский, стоящий на озере Плещеево и реке Трубеж, сохранил в себе множество церквей, в том числе и заложенные Юрием Долгоруким и святым Дмитрием Прилуцким. © Дарья / «Яндекс. Кью»

На фото выше — еще одна достопримечательность Переславля. С первого взгляда, это просто булыжник, но это, оказывается, священный Синий камень. На нем проводились ритуальные обряды со времен языческой Руси. Это было место, где собирались вначале меряне (древнее племя Верхнего Поволжья), а в ІХ—XI веках — славяне из новгородских и приднепровских земель. Как именно проходили обряды, неизвестно.

Гороховец

Гороховец — один из древнейших городов Владимирской области. В VI веке здесь было предположительно финно-угорское поселение, в X–XI веках обитали славяне, которые построили позже на месте нынешнего города крепость.

Старинный русский городок Гороховец во Владимирской области! Это жемчужина древнего зодчества! Природные ландшафты просто загляденье, смотришь на открывшиеся глазам просторы, и дух захватывает! Вот где спряталась МАТУШКА-РУСЬ! Кто посмотрит один раз, захочет приезжать еще и еще, и еще! © Галина Гарина / «Яндекс. Кью»

Был в гороховецких лагерях на учениях в 1979 году. Впервые увидел болота на песке. © Александр Иванович К / «Яндекс. Кью»

Таруса

Город в Калужской области с древними сооружениями и природными достопримечательностями. Тут есть длинный овраг на окраине Тарусы, который, как говорят местные, Марина Цветаева, окрестила «долиной грез». А еще есть легенда, что в Тарусе можно наткнуться на подземные тоннели в берегах.

Таруса. Это небольшой невероятно красивый городок в Калужской области. Я думал, в таком маленьком городочке не может быть ничего интересного. Всегда удивляло, почему он привлекает писателей и других творческих деятелей. Но, когда я посетил этот город, я понял, что сильно ошибался. Это очень атмосферное место. На берегу Оки, очень милое и уютное место. Даже не буду говорить почему, просто побывайте и все поймете. Да и вообще, в Калужской области очень много интересных мест: Боровск, Николо-Ленивец, Жуков, Малоярославец, да и наконец сама Калуга. Обязательно посетите. © Алексей Слизков / «Яндекс. Кью»

Городец

Городец с XVIII века был центром деревянного судостроения, хлебной торговли, щепного товара (деревянной посуды, прялок). Это древнейший город Нижегородского края.

Еще одна достопримечательность Городца — печатные пряники. Пряники еще несколько веков назад из этого города везли по всему Поволжью, на Урал, Дон и в Среднюю Азию. А в XIX век здесь делали более 30 сортов пряников, было 15 пряничных заводов, а некоторые пряники могли весить около 25 кг.

Город Городец Нижегородской области известен не только пряниками и росписью, но еще и резными наличниками окон. © Nikitoring / Pikabu

Городец, мой любимый городок. Как же я по тебе скучаю. Там прошло мое детство. Маленькие улочки, красивые купеческие дома. А какие наличники кружевные на окнах! Как мне хочется побывать там! © larisa baytman / «Яндекс. Кью»

Касимов

Касимов основан в 1152 году. Интересная история из жизни этого городка в Рязанской области: в 1722 году Петр Первый был в Касимове. В его свите был шут Иван Балакирев. Этот выходец из старинного дворянского рода выяснил, что у города нет правителя, и попросил у Петра быть Ханом Касимовским. А Петр в шутку дал согласие.

Вас приятно удивит путешествие в Касимов. Город всего лишь на 5 лет моложе Москвы и основан тоже Ю. Долгоруким. Есть что посмотреть в местных музеях, полюбоваться красавицей Окой. © Александр Потанин / «Яндекс. Кью»

Высоцк

Это портовый город в Финском заливе, где стоит обратить внимание на крепость Тронгзунд XIX века. Она создавалась для защиты соседнего Выборга. Высоцк — город в 1 000 жителей на острове удивительной красоты. Тут двери не запирают. Тут таинственная крепость и вид на Выборгский замок. А вокруг лес. © Антонина Котельникова / «Яндекс. Кью»

Выборг

Выборг можно назвать многонациональным, ведь за свою многовековую историю он был в составе Королевства Швеция, Российской империи и Финляндии. Интересные достопримечательности: Выборгский замок, Круглая башня, часовая башня кафедрального собора XIV столетия, башня Ратуши 1477 года, парк Монрепо.

Выборг славится своими мощеными брусчаткой узкими европейскими улочками. Также, несомненно, наш город известен одним из немногих сохранившихся замков и потрясающим северным модернизмом XX века. После многочисленных реставраций (которые все еще продолжаются) Выборг рекомендован к посещению! © Trip2Vyborg.ru / «Яндекс. Кью»

Две недели назад был в Выборге. Городок безусловно красивый, но требуется еще много в него вложить, чтобы он стал таким, как средневековый Таллин, хотя многое и сделано, но много домов стоят и ждут ремонта. А ведь можно из города сделать конфетку, туристов там достаточно из Петербурга и Финляндии. © Генрих Никифоров / «Яндекс. Кью»

Каргополь

История древнего Каргополя насчитывает практически 9 веков, в нем 9 тысяч жителей. Город в Архангельской области известен своими народными промыслами, например изготовлением глиняной игрушки, резьбой и росписью по дереву, крашением ткани, узорным ткачеством и вышивкой. Душа русского Севера. Очень интересное место, нефотогеничное... Самобытное. Спросите, чем может привлечь крошечный провинциальный городок, услышав название которого большинство знакомых задает вопрос: «Это где?» Атмосферой! Православной колокольней с черноволосыми ангелами, домом первого правителя Русской Аляски, деревянными тротуарами (да! до сих пор!) и... полоскальнями. Местная традиция — ходить на речку полоскать белье. Вдоль реки до сих пор стоят полоскальни, расположенные над бьющими из-под земли родниками. К жемчужине зодчества порой ведет разбитая улочка. Каргополь — город послевкусия. © Travel. Dogrurik.ru / Яндекс.Кью

Мышкин

Мышкин в Ярославской области — место, где изображение мышей увидишь повсюду. Любовь к этим животным стала отличным магнитом для туристов. Кстати, о происхождении названия города ходит несколько легенд. По одной из версий, один князь отдыхал у Волги и проснулся оттого, что по его лицу пробежала мышь. И оказалось, что она спасла князя, разбудив его, от змеи, которая уже подползала к нему. Музеи и развлечения интересные, архитектура дореволюционная. В общем, то, что нужно, если хочется узнать быт прошлых веков получше. © Суточно.ру / Яндекс.Кью

Элиста

Это столица Республики Калмыкия. Большинство довоенных построек не сохранилось из-за сильных разрушений во время боевых действий. Но точно стоит присмотреться к одному зданию, которое видно издалека. Это храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — не только крупнейший буддийский храм Республики Калмыкия, но и один из крупнейших буддийских храмов в Европе. Высота храма — 63 м, и он без труда вмещает в себя самую большую в России и Европе статую Будды, высота которой составляет 9 м.

Приезжая туда, будто оказываешься в Азии. Вокруг километры степи, а в самом городе тебя встречают крупные буддийские храмы, ступы, монастыри. © Суточно.ру / «Яндекс. Кью»

Посетил Калмыкию, город Элиста. Золотая обитель Будды, святое и очень сакральное место. Просто красиво и необычно. Раз в жизни здесь нужно побывать. © Maratkid / Pikabu

Калязин

Калязин — место в Тверской области, где живет около 12 тыс. человек. Главная достопримечательность — затопленная колокольня Никольского собора 1800 года. Раньше это был собор с колокольней высотой 74,5 м. В 1940-м был создан проект Волгостроя, по которому Волгу расширяли и создавали водохранилище. Старая часть Калязина попала в зону затопления. Тогда собор разобрали, а колокольню оставили. Она оказалась в затопленной части, и предназначение ее кардинально поменялось. Колокольня стала маяком.

Никольский собор с колокольней в 1903 году.

Вид одинокой высокой русской колокольни посреди воды заставляет впечатлиться даже самых равнодушных людей. © ezooculteric / Pikabu

Город, который после смерти стал популярнее, чем был при жизни. Классический город одной достопримечательности, но спешим уверить: и в непотопляемой его части есть на что посмотреть, причем не только из уездной старины. Кажется, еще Солженицын называл калязинскую колокольню аллегорией всей России ХХ века. © Travel. Dogrurik.ru / «Яндекс. Кью»

Торопец

Город впервые упоминается в 1074 году. Здесь можно увидеть жилые дома середины XVIII — 1-й половины XIX веков, части старого городища и, например, Корсунско-Богородицкий собор, который начали строить в 1795 году на месте несохранившегося здания храма. Один из интереснейших городов русского Средневековья. © Travel. Dogrurik.ru / Яндекс.Кью

Во время марш-броска по Тверской области порадовал город Торопец: производит уютное впечатление. © D_Satanoff / Twitter

Истра

Это город в Московской области, первое упоминание о котором датируется 1589 годом. С 1781-го до 1930 года город назывался Воскресенск, после чего переименован в Истру, так как в Подмосковье уже был один Воскресенск.

Всего в полутора часах езды от Москвы находится такая красота. © a.didenko / Pikabu

Только вчера мама приехала из санатория, показывала фото. Говорит, в Москве сделали новый Иерусалим. © Evilochka / Pikabu