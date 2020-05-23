20+ голливудских красавцев, которым годы пошли явно на пользу

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В психологии есть такой термин, как геронтофобия, то есть страх старости. Конечно, со временем наша внешность меняется, и особенно непросто в этом смысле актерам, ведь поклонники привыкли видеть их молодыми и подтянутыми. Правда, оказалось, что некоторые люди с возрастом становятся только лучше, прямо как хорошее вино.