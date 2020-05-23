20+ голливудских красавцев, которым годы пошли явно на пользу
В психологии есть такой термин, как геронтофобия, то есть страх старости. Конечно, со временем наша внешность меняется, и особенно непросто в этом смысле актерам, ведь поклонники привыкли видеть их молодыми и подтянутыми. Правда, оказалось, что некоторые люди с возрастом становятся только лучше, прямо как хорошее вино.
Мы в AdMe.ru решили проверить, правда ли, что многих годы вовсе не портят, а лишь придают особый шарм, и поняли, что это так.
1. Генри Кавилл
2. Лиам Нисон
3. Джордж Клуни
4. Рэйф Файнс
5. Николай Костер-Вальдау
6. Райан Гослинг
7. Хоакин Феникс
8. Том Харди
9. Бенедикт Камбербэтч
10. Вигго Мортенсен
11. Джеймс Макэвой
12. Дэниел Дэй‑Льюис
13. Киллиан Мерфи
14. Мадс Миккельсен
15. Майкл Фассбендер
16. Мэттью Макконахи
17. Эдвард Нортон
© The People vs. Larry Flynt / Columbia Pictures Corporation © Serge Arnal / Starface/STARFACE PHOTO /East News
18. Вуди Харрельсон
19. Крис Хемсворт
20. Брэдли Купер
21. Арнольд Шварценеггер
22. Колин Фаррелл
Согласны, что возраст всем этим актерам к лицу? Кого бы еще добавили в наш список?