20 главных стилистов Голливуда рассказали, сколько стоит сделать стрижку как у звезды

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Образы голливудских звезд часто вдохновляют нас на смены собственного стиля, а иногда и кардинальной стрижки. Порой мы несем фотографии с новой прической известной актрисы нашему парикмахеру и искренне надеемся, что получится точь-в-точь. Когда-то это выходит даже лучше оригинала. Но чаще всего бывает, что нашим мастерам не хватает опыта и ловкости, которые есть у стилистов голливудских селебрити.

Мы в AdMe.ru разыскали имена всех самых востребованных звездных стилистов и выяснили, сколько действительно будет стоить сделать прическу в точности как у знаменитости.

1. Дженнифер Энистон — $ 750

Прическа этой голливудской звезды имеет даже свое собственное название «Рейчел» — в честь героини Энистон из сериала «Друзья». Сама актриса предпочитает стричься у известного калифорнийского стилиста Криса Макмиллана, который за свои услуги берет по $ 750 вне зависимости от того, сидит ли в его кресле звезда или обычная девушка. Кроме Дженнифер в салоне Макмиллана в Беверли-Хиллз приходят такие знаменитости, как Кейт Хадсон, Джулианна Мур, Мишель Уильямс, Джулианна Маргулис и Эль Фаннинг.

2. Кейт Миддлтон — $ 372

Частный парикмахер герцогини Кембриджской Аманда Кук Такер следит за прической Кейт с 2012 года и сопровождает ее в важных зарубежных поездках. Как-то Аманда рассказала, какими средствами ей удается создавать легендарные локоны Миддлтон. Оказалось, что для фиксации прически герцогини она использует обычный лак для волос за $ 3, а за свои услуги получает $ 372 в день. Известно, что придворный стилист приезжает в Кенсингтонский дворец ровнять кончики волос Кейт каждые 6-8 недель.

3. Камерон Диас — $ 350

Героиня «Ангелов Чарли» вот уже несколько лет делает прическу у нью-йоркского стилиста Лорана Дюфура, стоимость работы которого начинается от $ 350. Известно, что среди звездных клиенток этого мастера была замечена и Сальма Хайек.

4. Брэд Питт — $ 150

Один из немногих голливудских стилистов, который специализируется на мужских стрижках, — это Шон Джеймс. Среди его клиентов Брэд Питт, Юэн Макгрегор и Мэрилин Мэнсон. Подстричься у мастера стоит $ 150.

5. Мадонна — $ 800

Стилист Орландо Пита и его знаменитая студия в центре Нью-Йорка — место популярное среди американских знаменитостей. У него стрижется сама Мадонна, а цена на звездные прически составляет около $ 800.

6. Сандра Буллок — $ 600

«Мисс Конгениальность» отдает за стрижку не менее $ 600, а доверяет она свои волосы уже много лет стилисту из Нью-Йорка Салли Хершбергер, у которой часто делает прическу еще одна голливудская знаменитость — Мег Райан.

7. Шэрон Стоун — $ 300

Голливудский парикмахер Тедди Антолин прославился тем, что делал прически для фотосессий таким звездам, как Дэвид Боуи и Брайан Адамс. Сегодня в его салоне в Лос-Анджелесе стрижется Шэрон Стоун и платит звездному стилисту за модную прическу около $ 300.

8. Деми Мур — $ 2 500

Студия стилиста Джонатана Коломбини находится в Западном Голливуде. Он является экспертом по наращиванию волос, а стоимость его услуг колеблется от 600 до $ 2 500 в зависимости от сложности работы. Среди его звездных клиентов — Деми Мур и Пол Уэсли.

9. Барбра Стрейзанд — $ 390

Известная американская певица и актриса вот уже много лет доверяет свои волосы только голливудскому стилисту Фрэнку Галассо. Стрижка у звездного мастера обычно стоит от 100 до $ 390.

10. Колин Фаррелл — $ 100

Ирландский актер за модной стрижкой отправляется в Санта-Монику, на побережье Тихого океана. Здесь, совсем недалеко от Стейт-Бич, располагается салон Стефани Хобгуд, где стоимость простой мужской модельной стрижки начинается от $ 100. Кроме Фаррелла за новой прической к Стефани приходят Томми Ли и Бритни Спирс.

11. Пенелопа Крус — $ 500

Подстричься у одного из самых востребованных и именитых современных парикмахеров Голливуда обойдется в $ 500. Среди самых известных его клиенток — Пенелопа Крус и Кэти Холмс.

12. Риз Уизерспун — $ 500

Клиентками Червандо Мальдонадо в его салоне красоты в Беверли-Хиллз являются Джулианна Мур, Риз Уизерспун, Наоми Уоттс и София Коппола. Самая дешевая стрижка популярного в Лос-Анджелесе мастера начинается от $ 500.

13. Майли Сайрус — $ 350

Брант Мэйфилд работает в салоне Криса Макмиллана в Беверли-Хиллз. К нему подстричься приходят Майли Сайрус, Кэти Перри и Кортни Кокс. За женские стрижки мастер берет по $ 350, а за мужские — 175.

14. Райан Гослинг — $ 175

Канадский актер и музыкант со своей возлюбленной Евой Мендес ходят стричься в салон Роберта Рамоса в центре Лос-Анджелеса. Стоимость мужских стрижек у мастера начинается от $ 175, а женских — от 300.

15. Антонио Бандерас — $ 300

Не менее $ З00 за свою аккуратную стрижку актер отдает голливудскому стилисту Гаю Ромео, студия которого расположена в престижном районе Беверли-Хиллз.

16. Гвинет Пэлтроу — $ 300

Стилист из Лос-Анджелеса Нил Вайсберг сделает вам стильную голливудскую прическу за $ 300 (для женщин) и за 150 — для мужчин. Одна из его самых известных клиенток — Гвинет Пэлтроу.

17. Дженнифер Лопес — $ 450

Чтобы превратиться в эффектную блондинку, известной американской актрисе и певице пришлось выложить не менее $ 450. Свои волосы она доверяет востребованному голливудскому стилисту Трейси Каннингем. Мастер также делает модные стрижки и красит волосы таким знаменитостям, как Дрю Бэрримор, Эмма Стоун, Шарлиз Терон и Эллен Дедженерес.

18. Дженнифер Лоуренс — $ 600

Звезда фильмов о супергероях тратит от 250 до $ 600, чтобы сделать себе мелирование у голливудского стилиста Лорри Годдарда, клиентами которого также являются Анджелина Джоли и Риз Уизерспун.

19. Бейонсе — $ 650

Звездный стилист Ким Кимбл была даже удостоена премии «Эмми» в номинации «Лучшие прически в мини-сериале». Чтобы записаться к ней на стрижку, нужно ждать долгие месяцы, конечно, если вы не знаменитость. Ведь Кимбл делает прически для таких звезд, как Бейонсе, Рианна, Леди Гага и Шакира. Специализируется голливудский мастер на наращивании волос и берет за свои услуги от $ 650.

20. Ким Кардашьян — $ 1 500

Пайни, легендарный стилист из Беверли-Хиллз, был одним из первых парикмахеров, кто начал применять накладные волосы собственного производства. Сначала они были из синтетического материала, а сегодня он использует настоящие, которые ему доставляют из России. Например, одна из его звездных клиенток — Ким Кардашьян — платит около $ 1 500 за то, чтобы ее волосы всегда выглядели естественно.