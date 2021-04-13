20+ фотографий женщины-врача, которая в свободное от работы время достает швейную машинку и творит магию

Говорят, Юлий Цезарь мог одновременно писать, диктовать и слушать собеседника. Современные люди пошли еще дальше и в режиме нон-стоп выполняют миллион разных задач. Наша сегодняшняя героиня Кристин Миллар, известная в сети под ником Sewstine, — лучшее тому подтверждение. Она работает врачом, растит очаровательного малыша и воспитывает 2 собак, а по вечерам шьет одежду.

Мы в AdMe.ru далеки от исторической реконструкции, но просто ахнули, когда увидели работы Кристин. С ее разрешения показываем вам костюмы, стирающие грань между прошлым и настоящим, выдумкой и реальностью, обычной жизнью и кино. В бонусе вас ждет собака, которая теперь тоже стала частью истории.

Кристин работает в больнице 60–80 часов в неделю. Пошив одежды стал для нее хобби и настоящей отдушиной

Девушку вдохновляет одежда прошлых столетий. Как, например, это бальное платье 1887 года

«Для меня нет ничего красивее нижнего белья эдвардианской эпохи»

Основная «специализация» Кристин — мода XVIII века. На этом фото — одно из ее первых платьев

Работу над нарядом девушки с картины «Шоколадница» мастерица назвала запредельно скучной. Но оно того стоило

Девушка на боится трудностей. На одну только отделку этого платья пошло 64 метра ткани

Чтобы этот наряд 1890 года держал форму, пришлось надеть «фигуристый» корсет, а в рукава вставить обручи

Кристин с детства обожала «Завтрак у Тиффани», а когда нашла такие же очки, как у Одри Хепберн в фильме, решила пошить и платье

Какая мадам Помпадур вам нравится больше?

Невозможное возможно: это платье 1740 года почти полностью пошито на одноигольной швейной машинке

У Кристин корейские корни, а корейцы считают плохой приметой надевать одежду траурного цвета. Но без черных лент образ бы просто не сложился

Девушка говорит, что у нее есть общая черта с остиновской Эммой — брать на себя роль свахи

Классическая и «осовремененная» Эмма.

Рождение ребенка — не повод отказываться от прежних увлечений. Ведь шить одежду можно и для него

Воссоздать образ из мультфильма? Вызов принят!

Платье Софи из «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки.

Вот что значит продуманный до мелочей наряд

«Эти атласные тапочки будто прямиком из XVIII века. Как красиво!»

Платье из фильма «Сонная лощина» оказалось не только красивым, но и очень удобным

Кто сказал, что сюртуки могут носить только мужчины?

Медовый месяц супруги провели в Шотландии. Там девушка купила 9 метров тартана для этого платья

Встречайте новую Марию-Антуанетту

«На этом снимке я кажусь себе невероятно красивой»

«Сдается мне, это мог бы быть промоснимок для корейского сериала. Не знаю, о чем сюжет, но думаю, он как-то связан с амнезией».

Все наряды на этом фото и даже обивка дивана — работа Кристин

Бонус: собака, запечатленная на века

В 1790-х годах было модно украшать одежду вышивкой, изображающей домашних животных и знаменательные события вроде полетов на воздушном шаре. Кристин оцифровала изображение своего пса Гидеона и вышила его на ткани. В ее планах — украсить жакет мужа изображениями обоих пушистых членов семьи.