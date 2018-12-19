20+ фотографий того, как выглядят простые вещи при многократном увеличении
По одной из версий, первый прообраз микроскопа изобрел голландский мастер очков Ханс Янсен вместе со своим сыном Захарием. В 1590 году они поместили в одну трубку две линзы и смогли рассмотреть объекты с 50-кратным увеличением. С тех пор этот оптический прибор усовершенствовали, и сейчас человек рассматривает через него все что угодно. Ведь даже простые предметы, такие как ушная палочка, губка для мытья посуды и аромапалочка, под микроскопом выглядят завораживающе.
AdMe.ru собрал 20+ фотографий, на которых предстает скрытая от наших глаз красота повседневных вещей.
Ткань
Комар
Кристалл соли на тупом конце иглы
Голова мухи, вид снизу
Кончик шариковой ручки
Крыло мухи
Песчинки
Ушная палочка
Снежинка
Отпечаток пальца на стекле
Семена томата
Глаз человека
А так выглядит сетчатка глаза человека
Колесико для поджига в газовой зажигалке
Карандаш и семена мака
Наконечник перьевой ручки
Аромапалочка
Жесткая часть губки для мытья посуды
Оса
Пружина бельевой прищепки с горошком черного перца внутри
Семена мака
Акупунктурная игла, игла для инсулиновых шприцев и стандартная игла для шприца. Для масштаба на акупунктурной игле в узел завязан волос человека
Электрическая зубная щетка
Да, насекомые в детальном рассмотрении выглядят устрашающе... А что еще вы хотели бы увидеть через микроскоп?
Фото на превью blanckartgino / instagram