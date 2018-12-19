20+ фотографий того, как выглядят простые вещи при многократном увеличении

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По одной из версий, первый прообраз микроскопа изобрел голландский мастер очков Ханс Янсен вместе со своим сыном Захарием. В 1590 году они поместили в одну трубку две линзы и смогли рассмотреть объекты с 50-кратным увеличением. С тех пор этот оптический прибор усовершенствовали, и сейчас человек рассматривает через него все что угодно. Ведь даже простые предметы, такие как ушная палочка, губка для мытья посуды и аромапалочка, под микроскопом выглядят завораживающе.