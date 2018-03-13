20+ фотографий, после просмотра которых вы скажете: «Теперь я видел все»
Вы когда-нибудь видели африканского трубкозуба? А цветную фотографию Плутона или «восход» Солнца из космоса? Посмотрев нашу фотоподборку, на все эти вопросы вы сможете ответить твердое «да».
AdMe.ru нашел 21 фото, которые доказывают, что этому миру еще есть чем нас удивить.
1. Строительство моста
2. Прессованная столешница из 1 500 кусочков дерева
3. Камера, встроенная в шуруп
4. Скелет тукана
5. Жабры китовой акулы
6. Вот как выглядит кулак человека по сравнению с когтями ястреба
7. Сердце перед трансплантацией
8. Новая жизнь на засохшем листе
9. Дроны подсвечивают горы
10. Обломки «Титаника»
11. «Восход» Солнца. Вид из космоса
12. Новорожденный африканский трубкозуб
13. Разработка дизайна игры Super Mario Bros.
14. Легкие лошади
15. Кора дерева Менциса
16. Молния внутри радуги
17. Цветная фотография Плутона
18. Черный опал
19. Так выглядит яйцо акулы
20. Размер волка по сравнению с койотами
21. Вьетнамская мшистая лягушка
Фото на превью MarsNirgal / reddit, flyingkneebar / reddit