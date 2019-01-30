20+ фотографий, на которых запечатлено нечто мистическое, но это только на первый взгляд

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Природа внушает нам страх перед неизвестным, чтобы мы держались подальше от возможной опасности. Но благодаря любопытным умам с каждым днем в мире остается все меньше загадок. Достаточно просто сфотографировать что-то не поддающееся простому объяснению, и интернет-сообщество, ученые и просто активные путешественники подскажут, в чем дело. Например, из-за чего некоторые грибы на лужайках образуют ровный круг, почему где-то на планете лампочки светятся, стоит лишь их воткнуть в землю, и кто разбрасывает стеклянные шарики, которыми дети летом набивают карманы.

Мы в AdMe.ru собрали самые обсуждаемые пользовательские фотографии, на которых запечатлены странные вещи. Сможете отгадать, в чем дело, не читая подсказки под снимками?

Человек-оборотень

Заболевание, известное как излишнее оволосение, или гипертрихоз. Если болезнь не врожденная, обычно ее можно вылечить.

Крошечный ручной дракон

Редкий вид ящерицы, обитающей в Мексике. Находится на грани исчезновения вследствие вырубки лесов и из-за отлова для любителей экзотических питомцев.

Останки мутанта в японском лесу недалеко от Хиросимы

Одна из художественных работ японского художника, которую забрали в Токийский городской художественный музей, после того как эта фотография стала вирусной.

Белый ворон

Такие птицы встречаются в городе Кваликум-Бич в Канаде. Их объединяет лейкизм — редкая мутация, из-за которой вороны частично теряют привычную черную пигментацию. Примерно 10 лет назад 2 птицы с этой особенностью встретились и дали потомство, и с каждым годом число белых воронов в Кваликум-Бич растет.

Ведьмин круг

Когда-то считалось, что это порталы в другой мир или следы шабаша ведьм. Говорили, что человек, оказавшись внутри такого круга, умирал. Объяснение обнаружили не так давно: под землей грибница разрастается от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Постепенно центральная ее часть отмирает, лишившись питания, а периферия продолжает расти вширь. Мы же видим лишь грибы на поверхности, которые с каждым годом образуют все более широкую окружность.

Ночью резко перехватило дыхание

У человека на фото во время сна дыхание может останавливаться на несколько секунд (синдром обструктивного апноэ сна). И он решил немного улучшить дизайн аппарата, который подает ему воздух в течение ночи.

Загадочные стеклянные шарики, которые собирают дети

Так выглядит полуфабрикат для стекольного завода, из которого делают все — от простых лампочек до оконных стекол. Шарики постоянно рассыпаются при перевозке, чем озадачивают любопытных детей.

Непривычное небесное явление

Возникает при низких температурах из-за отражения света от кристаллов снега, парящих в воздухе. В результате появляется солнечный столб, в данном случае похожий на огонь свечи.

Морской черт, растворяющийся в воде

Эта раковина лимацина, или морского черта, в течение 45 дней находилась в лаборатории под наблюдением ученых, которые подвергали ее воздействию углекислого газа, растворенного в воде. Уровень CO 2 был повышен, чтобы смоделировать тенденции изменения климатических условий на Земле: выбросы углекислого газа в атмосферу увеличивают его концентрацию в воде и приводят к окислению океана, в котором погибают живые организмы.

Загадочный водоем с голубой водой

Вокруг этого озера ходят легенды: рассказывают, что люди, искупавшиеся в нем, вскоре после этого внезапно умирали. Если налить воду в стакан, она теряет свой необычный цвет. По одной из версий, цвет объясняется наличием минералов на дне водоема.

Способность стрелять искрами

Есть практически у всех в зимнее время: из-за контакта с теплой синтетической одеждой появляется статическое электричество. Если увеличить влажность в помещении, эффект исчезнет. Носите одежду из натуральных материалов, и вы перестанете бить других током.

Дом изо льда

Дом, обледеневший после сильной метели в Огайо (США).

Лапа неизвестного существа

Это нога шлемоносного казуара — огромной птицы, по размерам близкой к страусам. Может достигать до 1,5 метра в высоту. Мощные когти на ногах птица использует для атаки.

Черные яйца, сваренные в вулкане

Считается, что стоит съесть одно такое яйцо, чтобы продлить жизнь на 7 лет. Их делают только рядом с действующим вулканом в долине Овакудани в Японии. Свежие яйца в скорлупе погружают в лужицы, где бурлит вода с сероводородом и диоксидом серы.

Невидимая стена здания

Лишь иллюзия: это треугольное здание в Сингапуре, а подобный эффект возникает, если фотографировать его под определенным углом.

Аномальные зоны, где лампы сами по себе светятся

Секрет кроется в электромагнитном излучении, которое образуется вокруг ЛЭП: лампочки загораются сами по себе, волосы встают дыбом, а в воздухе пахнет озоном. Похожий трюк показывал Никола Тесла, закапывая лампочки вокруг своих башен: наблюдателям казалось, что все вокруг пронизано электричеством. Увиденное производило сильное впечатление на гостей ученого.

Загадочные знаки на деревьях

Никакой мистики: такой узор остается на сухой коре дерева после работы дятла.

Древний артефакт, найденный на пляже

Агат, проросший в раковине улитки. Минерал занял все пространство, выселив постоянного жильца.

Неизвестное науке существо

Скелет утконоса, сфотографированный под непривычным углом.

Исчезновение лопасти

Лишь иллюзия: цвет лопасти при определенном освещении сливается с цветом потолка. Присмотритесь внимательнее.

В школе магии и волшебства

Читальный зал Португальской королевской библиотеки в Рио-де-Жанейро.

Летучая мышь размером с человека

Это гигантская летучая лисица, которая питается фруктами. Их размеры впечатляют: в дикой природе встречались особи, которые сравнимы с 6-летним ребенком, не считая размаха огромных крыльев. Встреча с таким существом в лесу не несет ничего хорошего, потому что часто летучие лисицы переносят вирусы, смертельные для людей.

Кролики из параллельной Вселенной

Черный кролик породы рекс.

Речные кровососы

Это миноги, напоминающие гигантских пиявок. Живут и в пресной, и в соленой воде. Обычно присасываются к рыбе, а затем прогрызают ее чешую, чтобы питаться кровью и мышцами. Миноги нападают на людей: присосавшихся хищников сложно удалить без обращения к врачам. И с этим лучше не медлить: с каждой секундой существо все глубже вгрызается в тело жертвы.