20+ фотографий, на которых люди идеально воссоздали свои старые семейные снимки

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Вот уже много лет пользователи интернета с азартом воссоздают свои старые семейные фотографии. Участники этого своеобразного флешмоба стараются выйти на новых снимках так, чтобы быть максимально похожими на себя на старых кадрах. Особенно здорово получается, если люди при этом находятся в том же месте, в той же позе и одежде, как, например, брат с сестрой под номером 7 или супружеская пара из пункта 10 в нашей статье.

Сегодня уже невозможно узнать, кто первым придумал восстанавливать сцены из семейных фотоальбомов, но мы в AdMe.ru считаем, что эта идея просто великолепна.

1. «Я с моими братьями и сестрой, 1995 и 2013 годы»

2. «Мы с сестрой воссоздали нашу первую совместную фотографию»

3. «За прошедшие 16 лет гордости в моих глазах только прибавилось»

4. «Сфотографировал отца у моста „Золотые Ворота“, воссоздав кадр 15-летней давности»

5. Это фото было воспроизведено 24 года спустя. Офицер М. Джексон и офицер А. Джексон — отец и дочь

6. Фото сделаны с разницей примерно в 18 лет

7. 22 года спустя

8. Рождество 1997 года против Рождества-2019

9. «26 лет спустя. Я и моя сестра-близнец в наш 30-й день рождения. Наше самое неловкое фото»

10. «В честь 50-летия свадьбы мы с женой воспроизвели наше свадебное фото. Она одета в то же самое платье»

11. Первое фото сделано в 1989 году, второе — в 2018-м

12. Чтобы повторить фото, мужчина даже нашел высокий подсолнух. 1986-й и 2019-й

13. Разница между фотографиями примерно 30 лет

14. «Моя двоюродная сестра держит меня на руках. 1984 год и 2011 год»

15. «Дерево и я в 2003-м и 2020-м»

16. «12 лет спустя. Кстати, на снимках в центре моя бабушка. Когда делали второе фото, ей было 74»

17. Разница между снимками — 13 лет

18. «Я (внизу слева) с двоюродными братьями и сестрами. 1999 и 2019 годы»

19. «Дедушка (мой отец) и его 4 внука. Между фотографиями — 10 лет»

20. «Это мой папа, когда приютил годовалого слепого кота, и они же на 18-й день рождения Чеддера»

21. 2000 год против 2015-го

22. В 2017 году фотографы, присутствующие на игре испанского теннисиста Рафаэля Надаля, случайно воссоздали снимок 2003 года

А вы повторяли старые снимки спустя годы? Если да — покажите их нам!