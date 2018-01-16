20 фотографий, которые вызвали общественный протест

В современном мире люди прошли огромный путь в борьбе за равноправие, каждый свободен выбирать занятие и профессию по душе и даже самая эксцентричная мода уже никого не удивляет. Мы настолько привыкли считать это нормой, что порой трудно поверить, что еще совсем недавно совершенно привычные нам вещи были революционными и шокирующими для современников.

AdMe.ru отобрал для вас 20 исторических снимков, которые в свое время потрясли нормы общественной морали.

Катрин Швитцер — первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон, за 5 лет до того, как женщинам официально разрешили принимать в нем участие. На фотографии один из организаторов пытается силой увести ее с трассы, 1967 год

Английская супермодель Джин Шримптон появилась на скачках в Мельбурне в мини-платье, что произвело настоящую сенсацию среди гостей, 1965 год

2 девушки, идущие по улице в мини-юбках, Кейптаун, 1965 год

Мод Вагнер — первая женщина в США, которая не просто осмелилась сделать на теле татуировки, но и сделала это своей профессией, 1907 год

2 девушки впервые предстали на публике с обнаженными ногами, Торонто, 1937 год

Британские суфражистки борются за избирательное право для женщин, Лондон, 1906 год

В 1966 году Ив Сен-Лоран «отдал» женщинам самый мужской элемент гардероба — смокинг. Знаменитых манекенщиц Ива Сен-Лорана не пускали в рестораны в брючном костюме, называя подобный внешний вид вызовом и провокацией

Аннет Келлерман — профессиональная пловчиха, актриса и писательница, позирует в купальнике, за который ее арестовали по обвинению в непристойном поведении, 1907 год

В США даже существовала специальная Лига против непристойного купания, в которой состояли ярые борцы за нравственность. На фото — актриса Лила Ли в более традиционном купальном костюме, 1920-е

Женщины арестованы за ношение купальников и обнаженные ноги, Чикаго, 1922 год

Элизабет Экфорд — чернокожая девушка в школе для белых сразу после решения Верховного суда США о незаконности расовой сегрегации детей в школах, 1957 год

Билли Джин Кинг — знаменитая американская теннисистка, рекордсменка по числу побед на Уимблдонском турнире и основоположница равноправия в теннисе между мужчинами и женщинами

Мария-Тереза Де Филиппис — итальянская автогонщица. Первая женщина, ставшая пилотом Формулы-1

Сенда Беренсон — американская спортсменка и «мать женского баскетбола»: она модифицировала мужской вариант игры, изобретенной в 1891 году

Хеди Ламарр — американская актриса кино и изобретательница, разрушившая стереотип о красивых женщинах в науке. Благодаря ее изобретению мы все сейчас пользуемся сотовой связью

Члены организации «Женщины на войне стиля» пикетируют магазин женской одежды в знак протеста против длинных и нижних юбок, Калифорния, 1947 год

Арест Розы Паркс за отказ перейти в заднюю часть автобуса «для белых», США, штат Алабама, 1956 год

Мэри Куант — дизайнер, которая совершила революцию в мире моды, предложив женщинам мини-юбку

Поль Пуаре — французский модельер, «освободивший» женщин от корсета

Школьницы едут домой переодеться, потому что обтягивающие брюки, шорты и бриджи были под запретом в их школе, Западный Берлин, 1953 год

А как вы считаете, что из того, что удивляет и даже шокирует нас сейчас, будет казаться совершенно естественным будущим поколениям?

Фото на превью wikipedia

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