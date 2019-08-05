20 фото, которые подтверждают, что на нашей планете нет ничего могущественнее силы природы

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В последнее время природа словно все больше пытается обратить на себя внимание человека. По данным ООН, количество штормов, наводнений и тепловых волн возросло примерно в 5 раз с 1970 года. Итак, настало время снять с себя корону и отдать дань природе.

AdMe.ru знает, что всегда найдутся те, кого будет трудно убедить. Поэтому подобрал 20 фотографий, которые любого заставят поверить, что в борьбе с природой человек проиграет.

20. Выживание вопреки всему

19. Жизнь всегда находит выход

18. Между жизнью и смертью всего лишь тонкая грань

17. Люди любят сталь, а природа любит зелень

16. У этих деревьев была трудная жизнь

15. Джунгли, по которым он когда-то ездил, взяли верх

14. Интересно, какая история скрывается за этой фотографией?

13. Любопытно, как это будет выглядеть через несколько лет

12. Мы восхищаемся его целеустремленностью

11. У этого старого дома нет выбора, кроме как сдаться

10. Выглядит так, будто монстр доедает свою добычу

9. Маленький росток смог пробиться наружу сквозь эту потрескавшуюся сухую землю

8. Это одно из самых романтичных мест, когда-либо созданных природой и человеком

7. Завоевание началось

6. Когда в приоритете мир

5. Даже бетон не в силах остановить мать-природу

4. Это место брошено людьми, но не природой

3. Теперь это дерево может «видеть» и «слышать»

2. Это выглядит как кусочек постапокалиптической цивилизации

1. «Крик» Мунка по версии природы