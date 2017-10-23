20 фотографий, которые перевернут ваше представление об истории
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15-летний нацист, взятый в плен американцами
Мальчику на фото, Гансу-Георгу Хенке, 15 лет. Серия фотографий была сделана во время взятия его в плен в марте 1945 года солдатами США и известна под названием «Плачущий нацист».
Во время модельной фотосъемки фон начал резко меняться. 11 сентября 2001 года
Нацистская коллекция Hugo Boss, 1930-е
Позже компания извинилась за пособничество нацистам.
Барак и Мишель Обама в день свадьбы, 1992
Свадьба на острове Ио (Япония), 1940
На этом острове из-за вулканической активности воздух насыщен серой. Местные жители надевают противогазы, когда уровень серы в воздухе становится опасным.
Арнольд Шварценеггер восхищается собой, 1970-е
Граждане Чехословакии вынужденно приветствуют немецкие войска, октябрь 1938-го
Через день после убийства Кеннеди, Нью-Йорк, ноябрь 1963-го
Коронация Елизаветы II, июнь 1953-го. Королеве было всего 26 лет
Отец будущей королевы, всеми любимый король Георг VI, умер в 56 лет, поэтому Елизавете пришлось принять ответственность за страну уже в столь юном возрасте.
Блонди — немецкая овчарка Гитлера, которая была с ним до последней минуты
Перед самоубийством в бункере весной 1945-го фюрер приказал своему врачу дать Блонди таблетки цианида. После ее нашли мертвой вместе с хозяином.
Когда хочется узнать, сколько человек поместится в будке, а на дворе 1959 год и гугла еще нет
Тасманийские волки, 1910. Сейчас их не существует
Альберт Эйнштейн у своего терапевта
Мухаммед Али тренируется в тумане, 1974
Презентация NASA до написания PowerPoint, 1961
Распродажа детей вследствие обнищания, Чикаго, 1948
Надпись на табличке: «Продаются дети. Информацию уточнять здесь».
Просто собака в костюме с котенком в руках. Листайте дальше
Фото шутника из 1950-го.
Санта едет на праздник, Лондон, 1940-е
Концерт Pink Floyd в Венеции, июль 1989-го
Хеллоуин, США, 1920-е
Фото на превью lostinhistorypics / instagram