20 фотографий, которые перевернут ваше представление об истории

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15-летний нацист, взятый в плен американцами

Мальчику на фото, Гансу-Георгу Хенке, 15 лет. Серия фотографий была сделана во время взятия его в плен в марте 1945 года солдатами США и известна под названием «Плачущий нацист».

Во время модельной фотосъемки фон начал резко меняться. 11 сентября 2001 года

Нацистская коллекция Hugo Boss, 1930-е

Позже компания извинилась за пособничество нацистам.

Барак и Мишель Обама в день свадьбы, 1992

Свадьба на острове Ио (Япония), 1940

На этом острове из-за вулканической активности воздух насыщен серой. Местные жители надевают противогазы, когда уровень серы в воздухе становится опасным.

Арнольд Шварценеггер восхищается собой, 1970-е

Граждане Чехословакии вынужденно приветствуют немецкие войска, октябрь 1938-го

Через день после убийства Кеннеди, Нью-Йорк, ноябрь 1963-го

Коронация Елизаветы II, июнь 1953-го. Королеве было всего 26 лет

Отец будущей королевы, всеми любимый король Георг VI, умер в 56 лет, поэтому Елизавете пришлось принять ответственность за страну уже в столь юном возрасте.

Блонди — немецкая овчарка Гитлера, которая была с ним до последней минуты

Перед самоубийством в бункере весной 1945-го фюрер приказал своему врачу дать Блонди таблетки цианида. После ее нашли мертвой вместе с хозяином.

Когда хочется узнать, сколько человек поместится в будке, а на дворе 1959 год и гугла еще нет

Тасманийские волки, 1910. Сейчас их не существует

Альберт Эйнштейн у своего терапевта

Мухаммед Али тренируется в тумане, 1974

Презентация NASA до написания PowerPoint, 1961

Распродажа детей вследствие обнищания, Чикаго, 1948

Надпись на табличке: «Продаются дети. Информацию уточнять здесь».

Просто собака в костюме с котенком в руках. Листайте дальше

Фото шутника из 1950-го.

Санта едет на праздник, Лондон, 1940-е

Концерт Pink Floyd в Венеции, июль 1989-го

Хеллоуин, США, 1920-е