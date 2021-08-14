20+ фотографий, которые насквозь пропитаны духом ностальгии и теплой грусти

Пожалуй, каждый взрослый человек, который в очередной раз пересматривает свой фотоальбом, испытывает легкую грусть и приятную ностальгию по безвозвратно ушедшему времени. Особенный трепет испытывают те, чье детство пришло на 90-е годы прошлого века.

А потому нам в AdMe.ru всегда в радость посмотреть на фотографии тех лет, вспомнить ту жизнь, быт, одежду, развлечения и эмоции.

Рынок в Калининграде

Вперед, на огород!

Детский сад в Смоленской области

Магазин на Курильских островах

Женщины обедают в ресторане

Во дворе. Сушка белья

В зале ожидания на вокзале в Москве

Мясной отдел в магазине

Переговорный пункт

Очередь у пункта обмена валюты в центре Москвы

Девушка демонстрирует новые модели телевизоров

На детской площадке

Молодые мамы в парке

Воспитательница с детьми в парке

Отдел люстр и абажуров

Сотрудник МВД проверяет документы

Мать с детьми изучают содержимое пластиковой копии Спасской башни Кремля после того, как ее дети и сотни других получили рождественский подарок в Кремле

Стихийная торговля дынями, Москва

Москвичи смотрят на товары, выставленные в магазине «На Никольской» недалеко от Красной площади в Москве

Жители небольшой сибирской деревни

Жених и невеста садятся в машину, украшенную свадебной атрибутикой

Женщина пьет воду из автомата с газировкой

Женщина на рынке в Лужниках в Москве

В парикмахерской

Дети на карусели