20+ фотографий, которые насквозь пропитаны духом ностальгии и теплой грусти
Пожалуй, каждый взрослый человек, который в очередной раз пересматривает свой фотоальбом, испытывает легкую грусть и приятную ностальгию по безвозвратно ушедшему времени. Особенный трепет испытывают те, чье детство пришло на 90-е годы прошлого века.
А потому нам в AdMe.ru всегда в радость посмотреть на фотографии тех лет, вспомнить ту жизнь, быт, одежду, развлечения и эмоции.
Рынок в Калининграде
Вперед, на огород!
Детский сад в Смоленской области
Магазин на Курильских островах
Женщины обедают в ресторане
Во дворе. Сушка белья
В зале ожидания на вокзале в Москве
Мясной отдел в магазине
Переговорный пункт
Очередь у пункта обмена валюты в центре Москвы
Девушка демонстрирует новые модели телевизоров
На детской площадке
Молодые мамы в парке
Воспитательница с детьми в парке
Отдел люстр и абажуров
Сотрудник МВД проверяет документы
Мать с детьми изучают содержимое пластиковой копии Спасской башни Кремля после того, как ее дети и сотни других получили рождественский подарок в Кремле
Стихийная торговля дынями, Москва
Москвичи смотрят на товары, выставленные в магазине «На Никольской» недалеко от Красной площади в Москве
Жители небольшой сибирской деревни
Жених и невеста садятся в машину, украшенную свадебной атрибутикой
Женщина пьет воду из автомата с газировкой
Женщина на рынке в Лужниках в Москве
В парикмахерской
Дети на карусели
А в ваших фотоальбомах есть колоритные фото тех лет? Покажите их нам.
Фото на превью East News
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