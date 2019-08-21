20 фотографий, которые могли бы сделать учебники по истории куда интереснее

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Первое в мире фото было сделано в 1826 году — француз Жозеф Ньепс запечатлел вид из окна. С тех пор появились триллионы снимков, большинство из которых потерялись в информационном поле, но некоторые из них стали настоящими хитами, напоминающими об удивительных событиях прошлого.

Мы в AdMe.ru хорошо покопались в архивах, чтобы найти редкие снимки — они вряд ли попадались вам на глаза, но им стоило бы занять место в учебнике по истории, чтобы сделать его поистине увлекательным.

Братья из Таиланда Чанг и Энг Банкеры, которые дали название феномену сиамских близнецов

Российский царь Николай II и его двоюродный брат, король Британии Георг V. Угадайте, где кто?

Строительство одного из первых колес обозрения. Сент-Луис, США, 1904 год

Новенькие лайнеры White Star Line «Титаник» и «Олимпик» в порту Белфаста, 1912 год. До крушения одного из них остался месяц

Владимир Ленин, замаскированный под простого рабочего по фамилии Иванов. 1917 год

16-летняя Маргарет Горман позирует фотографам после того, как первая в истории США получила титул «мисс Америка». 1921 год

Девушки из российского женского «Батальона смерти», воевавшего на фронтах Первой мировой

Король Дании Кристиан X проезжает без охраны через оккупированный Германией Копенгаген

Его Величество совершал конные прогулки каждый день, пока немецкие войска не покинули Данию. Такие поездки стали символом суверенитета его страны. Это фото было сделано 26 сентября 1940 года — в день рождения короля.

Самый высокий человек в мире Роберт Уодлоу. Его рост достигал 272 см, а вес — 199 кг

Американка Роза Паркс, выступавшая против расовой сегрегации. В том числе в общественном транспорте

1 декабря 1955 года Роза Паркс отказалась уступить белому пассажиру сидячее место в автобусе в секции для цветных. За это она была арестована. В ответ на это общественному транспорту был объявлен настоящий бойкот. На фото Роза уже после описанных событий.

Маленькая наследница британского престола принцесса Елизавета скучает на концерте для детей в Вестминстере, 1937 год

Кролики, буквально захватившие Австралию, 1938 год

Вид сверху на фестиваль в Вудстоке, 1969 год. Его посетили около 400 тыс. человек

Че Гевара с женой Алейдой Марч и их 4 детьми

Альфред Хичкок во время съемок фильма «Безумие», 1972 год

Юрий Гагарин и Фидель Кастро

Микки-Маус рядом с японским императором Хирохито, при котором Япония подверглась ядерным бомбардировкам со стороны США

Надкусанное яблоко, оставленное рядом с лондонским магазином Apple 6 октября 2011 года — на следующий день после смерти Стива Джобса

«В память о гении».

Солдат самообороны Японии улыбается, держа на руках ребенка, пережившего разрушительное цунами, 2011 год