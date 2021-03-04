20+ фотографий редких вещей, которые мало кто видел своими глазами
Пользователи сети постоянно публикуют фотографии вещей и явлений, которые большинство людей своими глазами никогда не видели, да и вряд ли увидят. И именно благодаря таким кадрам все мы можем узнать, как на тепловизоре выглядит палец ноги, которым человек только что ударился, насколько тесная на самом деле одна из самых узких улиц в мире и что из себя представляет кладбище якорей.
Мы в AdMe.ru однозначно никогда не перестанем восторгаться окружающим миром, который может быть таким многогранным. Вот свежая порция снимков, которые расширят ваш кругозор.
Крокодил в его естественном состоянии под водой
А еще крокодилы иногда плавают вот так
Так выглядит глаз после пересадки роговицы
Одна из самых узких улиц в мире — улица Кланчич в деревне Врбник, Хорватия (43 см в самом узком месте)
Белки хранят желуди в углублениях, сделанных дятлами
На подземной парковке в Кельне, Германия, есть древнеримский колодец
Температура кожи человека на незагорелом и обгоревшем участке тела
33 °С и 35,6 °С соответственно.
«Я сильно ударился пальцем ноги. Вот как он выглядит на тепловизоре»
В Малайзии продается кукурузное мороженое
Рентгеновские снимки позвоночника с искривлением: до и после операции
«Этот сорт съедобных морских водорослей выглядит как гроздь винограда»
«К слову, они полны жидкости и лопаются при жевании. То есть по консистенции похожи на икру, но по вкусу напоминают сушеные водоросли».
Как выглядит внутри стол из IKEA
Что будет, если принимать душ, когда температура в доме чуть выше нуля
Это тень от паука, отбрасываемая на дно бассейна
В Португалии есть красивое кладбище якорей
Старинный крошечный словарь
Лед на поверхности озера Онтарио имеет идеальные прямые углы
Поперечный срез доски, поврежденной термитами
А это книга, съеденная термитами
Самая настоящая чугунная печка, только крошечная
«Обе кружки были куплены в один день 3 года назад и первоначально были одного цвета»
«Слева — кружка, которая стоит на моем столе у окна. Справа — кружка, которая стоит в моем шкафу».
А как вам эти милые гусеничные ножки?
В ваших фотоархивах есть такие снимки редких вещей или явлений, которыми хотелось бы похвастаться?