20+ фотографий редких вещей, которые мало кто видел своими глазами

Пользователи сети постоянно публикуют фотографии вещей и явлений, которые большинство людей своими глазами никогда не видели, да и вряд ли увидят. И именно благодаря таким кадрам все мы можем узнать, как на тепловизоре выглядит палец ноги, которым человек только что ударился, насколько тесная на самом деле одна из самых узких улиц в мире и что из себя представляет кладбище якорей.

Мы в AdMe.ru однозначно никогда не перестанем восторгаться окружающим миром, который может быть таким многогранным. Вот свежая порция снимков, которые расширят ваш кругозор.

Крокодил в его естественном состоянии под водой

А еще крокодилы иногда плавают вот так

Так выглядит глаз после пересадки роговицы

Одна из самых узких улиц в мире — улица Кланчич в деревне Врбник, Хорватия (43 см в самом узком месте)

Белки хранят желуди в углублениях, сделанных дятлами

На подземной парковке в Кельне, Германия, есть древнеримский колодец

Температура кожи человека на незагорелом и обгоревшем участке тела

33 °С и 35,6 °С соответственно.

«Я сильно ударился пальцем ноги. Вот как он выглядит на тепловизоре»

В Малайзии продается кукурузное мороженое

Рентгеновские снимки позвоночника с искривлением: до и после операции

«Этот сорт съедобных морских водорослей выглядит как гроздь винограда»

«К слову, они полны жидкости и лопаются при жевании. То есть по консистенции похожи на икру, но по вкусу напоминают сушеные водоросли».

Как выглядит внутри стол из IKEA

Что будет, если принимать душ, когда температура в доме чуть выше нуля

Это тень от паука, отбрасываемая на дно бассейна

В Португалии есть красивое кладбище якорей

Старинный крошечный словарь

Лед на поверхности озера Онтарио имеет идеальные прямые углы

Поперечный срез доски, поврежденной термитами

А это книга, съеденная термитами

Самая настоящая чугунная печка, только крошечная

«Обе кружки были куплены в один день 3 года назад и первоначально были одного цвета»

«Слева — кружка, которая стоит на моем столе у ​​окна. Справа — кружка, которая стоит в моем шкафу».

А как вам эти милые гусеничные ножки?