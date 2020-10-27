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20+ фотодоказательств того, что работа ветеринара куда круче, чем мы себе представляли

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Ветеринарам приходится очень нелегко: их пациенты юркие, кусачие и с когтями. Да еще и сами не могут сказать, что их беспокоит. А уж характеры их — это отдельная песня: даже хозяева не всегда могут сладить с ними. Однако, несмотря на все сложности, добрые айболиты самоотверженно спасают братьев наших меньших.

Мы в AdMe.ru надеемся, что на вашем пути будут встречаться только добрые и позитивные ветеринары. Прямо как в нашей подборке.

«Отвезла котят к ветеринару. Тишина и покой длились недолго»

© OderAuchNicht / reddit, © OderAuchNicht / reddit

«Эта малышка встречает собак, котят и остальных животных в ветеринарной клинике. Она отличный маленький администратор»

© jellie_bean1289 / reddit

«Впервые за долгое время люди разобрали всех собак из приюта для животных и клетки пустуют»

© CommonSchemeForYou / reddit

«Хороший мальчик предупредил нас с женой о том, что его сестра нуждается в неотложной помощи»

© Atwooooood / reddit

«Кошку доставили в ветеринарную клинику, и она идет на поправку. А он заслужил грамоту».

Хлопай ушами и взлетай

«Ветеринар вручил мне копию фото моей пуделихи для ветпаспорта»

© club_sauce / reddit

«Едем домой из клиники. Не позволяйте его лицу вас одурачить: он рад»

© johncpeterson71 / reddit

«В эти выходные благодаря нашим специалистам на свет появились 4 прекрасных йоркширских терьера»

«Мы с моим другом спасли детеныша кольцехвостого поссума. Это она с ветеринаром»

© Coragiran / reddit

«Мой кот „слегка“ боится ветеринаров»

© GalaxyZeroOne / reddit

«Это Тео. Он сбежал за 40 минут до визита к ветеринару и вернулся через 15 минут после того, как я решил не ехать в клинику»

© UncreativePieceOf / reddit
  • Мы приманивали вкусностями и игрушками, а он просто смотрел с соседского двора. Я даже уверен, что кот показывал бы нам неприличные жесты, если бы мог. А еще он любит коробки. © UncreativePieceOf / reddit

«Этим утром ветеринар прислал нам такое сообщение. Не могу дождаться завтра, чтобы забрать нашего малыша»

© Emakten / reddit

«Привет, операция прошла успешно. Увидимся завтра. Рокко».

«Ее прооперировали, а у ветеринара не нашлось воротника нужного размера»

© cplog991 / reddit

«Эти двое выбрали одно и то же место для укрытия в кабинете ветеринара»

© _flower_ / reddit

«Что еще за кабинет ветеринара? Мне не нравится, и я хочу домой»

© UWCG / reddit

Эдна, похоже, обожает ходить к ветеринару

© BCAHToronto / twitter

«Моя сестра — ветеринар. Она иногда присылает мне фото своих пациентов»

© RedDawn84 / reddit

«Сестра водила моего кота в клинику на уколы и скинула фотки»

© Inorilol / twitter

«Первое, что забеспокоило Зои у врача, — это картина с какой-то кошкой»

© andiinAms / reddit

«Улыбающийся Арчи на своем первом приеме у ветеринара»

© bandibob / reddit

«Спатюн убедительно показывает нам, как ему не нравится, что его принесли в ветклинику»

© _ledonny / reddit

«Работа в ветеринарной клинике имеет свои преимущества. Например, вот такой карман, наполненный милотой»

© Wyrdia / reddit

«Макгаффин идет к доктору»

© sevenson / reddit

«Нам нужно было побрить ножки этого маленького джентльмена. И мы оставили ему такие меховые сапожки»

© KungFuGenius / reddit

А как ваши любимцы относятся к врачам?

Фото на превью club_sauce / reddit
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