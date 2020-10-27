20+ фотодоказательств того, что работа ветеринара куда круче, чем мы себе представляли

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Ветеринарам приходится очень нелегко: их пациенты юркие, кусачие и с когтями. Да еще и сами не могут сказать, что их беспокоит. А уж характеры их — это отдельная песня: даже хозяева не всегда могут сладить с ними. Однако, несмотря на все сложности, добрые айболиты самоотверженно спасают братьев наших меньших.

Мы в AdMe.ru надеемся, что на вашем пути будут встречаться только добрые и позитивные ветеринары. Прямо как в нашей подборке.

«Отвезла котят к ветеринару. Тишина и покой длились недолго»

«Эта малышка встречает собак, котят и остальных животных в ветеринарной клинике. Она отличный маленький администратор»

«Впервые за долгое время люди разобрали всех собак из приюта для животных и клетки пустуют»

«Хороший мальчик предупредил нас с женой о том, что его сестра нуждается в неотложной помощи»

«Кошку доставили в ветеринарную клинику, и она идет на поправку. А он заслужил грамоту».

Хлопай ушами и взлетай

«Ветеринар вручил мне копию фото моей пуделихи для ветпаспорта»

«Едем домой из клиники. Не позволяйте его лицу вас одурачить: он рад»

«В эти выходные благодаря нашим специалистам на свет появились 4 прекрасных йоркширских терьера»

«Мы с моим другом спасли детеныша кольцехвостого поссума. Это она с ветеринаром»

«Мой кот „слегка“ боится ветеринаров»

«Это Тео. Он сбежал за 40 минут до визита к ветеринару и вернулся через 15 минут после того, как я решил не ехать в клинику»

Мы приманивали вкусностями и игрушками, а он просто смотрел с соседского двора. Я даже уверен, что кот показывал бы нам неприличные жесты, если бы мог. А еще он любит коробки. © UncreativePieceOf / reddit

«Этим утром ветеринар прислал нам такое сообщение. Не могу дождаться завтра, чтобы забрать нашего малыша»

«Привет, операция прошла успешно. Увидимся завтра. Рокко».

«Ее прооперировали, а у ветеринара не нашлось воротника нужного размера»

«Эти двое выбрали одно и то же место для укрытия в кабинете ветеринара»

«Что еще за кабинет ветеринара? Мне не нравится, и я хочу домой»

Эдна, похоже, обожает ходить к ветеринару

«Моя сестра — ветеринар. Она иногда присылает мне фото своих пациентов»

«Сестра водила моего кота в клинику на уколы и скинула фотки»

«Первое, что забеспокоило Зои у врача, — это картина с какой-то кошкой»

«Улыбающийся Арчи на своем первом приеме у ветеринара»

«Спатюн убедительно показывает нам, как ему не нравится, что его принесли в ветклинику»

«Работа в ветеринарной клинике имеет свои преимущества. Например, вот такой карман, наполненный милотой»

«Макгаффин идет к доктору»

«Нам нужно было побрить ножки этого маленького джентльмена. И мы оставили ему такие меховые сапожки»