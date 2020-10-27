20+ фотодоказательств того, что работа ветеринара куда круче, чем мы себе представляли
Ветеринарам приходится очень нелегко: их пациенты юркие, кусачие и с когтями. Да еще и сами не могут сказать, что их беспокоит. А уж характеры их — это отдельная песня: даже хозяева не всегда могут сладить с ними. Однако, несмотря на все сложности, добрые айболиты самоотверженно спасают братьев наших меньших.
Мы в AdMe.ru надеемся, что на вашем пути будут встречаться только добрые и позитивные ветеринары. Прямо как в нашей подборке.
«Отвезла котят к ветеринару. Тишина и покой длились недолго»
«Эта малышка встречает собак, котят и остальных животных в ветеринарной клинике. Она отличный маленький администратор»
«Впервые за долгое время люди разобрали всех собак из приюта для животных и клетки пустуют»
«Хороший мальчик предупредил нас с женой о том, что его сестра нуждается в неотложной помощи»
«Кошку доставили в ветеринарную клинику, и она идет на поправку. А он заслужил грамоту».
Хлопай ушами и взлетай
«Ветеринар вручил мне копию фото моей пуделихи для ветпаспорта»
«Едем домой из клиники. Не позволяйте его лицу вас одурачить: он рад»
«В эти выходные благодаря нашим специалистам на свет появились 4 прекрасных йоркширских терьера»
«Мы с моим другом спасли детеныша кольцехвостого поссума. Это она с ветеринаром»
«Мой кот „слегка“ боится ветеринаров»
«Это Тео. Он сбежал за 40 минут до визита к ветеринару и вернулся через 15 минут после того, как я решил не ехать в клинику»
- Мы приманивали вкусностями и игрушками, а он просто смотрел с соседского двора. Я даже уверен, что кот показывал бы нам неприличные жесты, если бы мог. А еще он любит коробки. © UncreativePieceOf / reddit
«Этим утром ветеринар прислал нам такое сообщение. Не могу дождаться завтра, чтобы забрать нашего малыша»
«Привет, операция прошла успешно. Увидимся завтра. Рокко».
«Ее прооперировали, а у ветеринара не нашлось воротника нужного размера»
«Эти двое выбрали одно и то же место для укрытия в кабинете ветеринара»
«Что еще за кабинет ветеринара? Мне не нравится, и я хочу домой»
Эдна, похоже, обожает ходить к ветеринару
«Моя сестра — ветеринар. Она иногда присылает мне фото своих пациентов»
«Сестра водила моего кота в клинику на уколы и скинула фотки»
«Первое, что забеспокоило Зои у врача, — это картина с какой-то кошкой»
«Улыбающийся Арчи на своем первом приеме у ветеринара»
«Спатюн убедительно показывает нам, как ему не нравится, что его принесли в ветклинику»
«Работа в ветеринарной клинике имеет свои преимущества. Например, вот такой карман, наполненный милотой»
«Макгаффин идет к доктору»
«Нам нужно было побрить ножки этого маленького джентльмена. И мы оставили ему такие меховые сапожки»
А как ваши любимцы относятся к врачам?
Фото на превью club_sauce / reddit