20+ фото, всю боль и радость которых смогут ощутить только дети 90-х

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Для стран бывшего СССР 90-е оказались не самым легким временем, но и тогда рождались дети. Потом это явление назвали «демографической ямой», но мы всегда считали свое детство самым счастливым. Его приятно, а иногда и грустно вспоминать с ровесниками. Особенно когда осознаешь, что современные дети вряд ли поймут, каково это — выращивать питомца в тамагочи или играть с одноклассниками на редкие фишки.

AdMe.ru предлагает вместе вспомнить яркие моменты того времени, когда мы были детьми и подростками.

1. 2017 год, древнее зло опять пробудилось

2. «ВКонтакте», 2007 год. Мы не знали, что это, и не слышали о зависимости от соцсетей

3. Распутать и не погнуть — это было настоящим искусством

4. Вместо магнитов из разных стран мы украшали холодильники наклейками (пока никто не видит)

5. Проезд в метро стоил всего 4 рубля

6. И лучше не смотреть, сколько тогда стоил доллар

7. Вместо межгорода и интернета — неразборчивый короткий разговор в такой кабинке. А запах...

8. «Мои 3 Бумера. Без пап, мам и кредитов»

9. «Жена сказала, пора отпустить детство». А когда-то за такие сокровища шли настоящие бои между школьниками

10. Тот звук был неповторим

11. На 99 из 100 фото

12. Призрак или признак 90-х

13. Наш первый LEGO, где точно не запутаешься в тысяче деталей

14. Все меняется

15. Когда весело играл с друзьями, но позвали ужинать

16. «Девок на земле много, а ноги нужно держать в тепле — истина, которую я знаю с детства» (суровая мода 90-х)

17. Правильный косплей. У вас тоже сейчас заиграла в голове та самая мелодия?

18. Шоколадки ели по долькам и растягивали на месяц

19. Силой детского воображения мы превращались в рок-звезд каждый вечер

20. А каждый праздник укрепляли свою психику, отрабатывая покерфейс

21. Погружение в нирвану выглядело так

22. Перед праздниками в каждой квартире говорили: «Подожди, пусть пропитается»

23. Помните этих ребят? Теперь Windows совсем не милый

24. А сколько трудностей было с правильным переводом!

25. В иностранных фильмах нам очень нравились моменты, когда дети жарили на палочках красиво нарезанное «сало» без шкурки

Что вызвало у вас самый сильный приступ ностальгии? Расскажите нам в комментариях.