20+ фото с сюрпризом, при помощи которых сама жизнь проверяет нашу внимательность

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Избирательное внимание помогает нам сосредоточиться на главном и игнорировать все отвлекающие, незначительные факторы. Поэтому наши будни так часто превращаются в рутину. Но есть люди, которые даже в самых привычных вещах могут разглядеть нечто из ряда вон выходящее, смешное или даже немного пугающее. А когда они еще и фотографируют это, то получается отличный тест на внимательность.

AdMe.ru собрал фотографии, на которых только на первый взгляд все как обычно. Попробуйте найти то, что делает эти кадры уникальными. После каждого из них — правильный ответ.

1. Культурный кот игрушки не роняет

Ответ

2. Кто-то что-то недоговаривает

Ответ

Главное — куда везет автобус («Везу в Счастье») и его номер. Заставляет задуматься.

3. Застукан на месте преступления

Ответ

Левый нижний угол фото. Из холодильника торчит хвост кота-пройдохи.

4. Почему бы и да?

Ответ

Высотку украсили ковром. Чтобы не дуло, наверное.

5. «Последние 10 минут я лихорадочно искал своего 6-летнего сына»

Ответ

К розетке подключено зарядное устройство, а ведет оно в шкаф, где и спрятался мальчик. Это почти идеальный план.

6. Здесь 2 машины

Ответ

7. Календарь для тех, кто верит в суеверия

Ответ

Что идет за 12-м числом в этом календаре? Нет, совсем не пятница, 13-е.

8. Три нежданных гостя на нефтепромысле

Ответ

9. Скрытое послание?

Ответ

Номер талона (3Л035) можно прочитать как «зло 35». Вот такая милая очередь.

10. Ошибочка вышла

Ответ

На ценнике вместо «Капуста» написано «Цыплята», а сумма слишком большая для 1 кочана.

11. Бесстрашный кот

Ответ

Черный кот в черной-черной комнате... Повнимательнее посмотрите на сиденье стула, там видны кошачьи глаза.

12. Как мужчина поднялся в автобус?

Ответ

Колесо всего одно. Мужчина не инвалид, просто везет с собой колесо и держит его с помощью пакета, чтобы не испачкать руки.

13. Она старалась

Ответ

Обе варежки левые. И не такое бывает, если увлечься сериалом во время вязания.

14. Собачья шерсть на полу? Нет проблем

Ответ

15. Я слежу за тобой...

Ответ

На подоконнике за жалюзи притаилась белая кошка. И она легко могла бы сняться в каком-нибудь триллере или ужастике.

16. Он так надеялся на потрясающий вид

Ответ

В зеркальной барной стойке отражается спина девушки и все то, что находится за ее левым плечом. А не то, о чем можно было сначала подумать.

17. Храбрость или безумие?

Ответ

18. Когда не хочется портить вид

Ответ

19. Это толстый намек

Ответ

Кто-то не следит за вывеской. Под основной надписью «Эдем» идет «сало красоты» — вместо «салон красоты». Дамам должно быть очень обидно.

20. Шпион в рядах цитрусовых

Ответ

Практически в первом ряду на переднем плане притаился помидор. Какое коварство!

21. Уровень маскировки 1 000+

Ответ

Бонус: такого парня точно не найдут в лесу

Вы смогли разглядеть изюминку каждой фотографии?