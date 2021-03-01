20+ фото с разных уголков Земли, при виде которых убеждаешься, что чужая страна — потемки

Каждая страна отличается уникальной культурой и менталитетом, которые так или иначе влияют на повседневную жизнь и быт ее жителей. А поскольку человек быстро привыкает к окружающей среде, местным какие-то особенности своей родины не кажутся чем-то диковинным и из ряда вон выходящим, тогда как гостей многое может заставить изумленно присвистнуть или даже обзавидоваться.

Мы в AdMe.ru приглашаем вас на виртуальную экскурсию по самым разным уголкам Земли и спешим поделиться любопытными фактами, которые доказывают, что чужая страна — это всегда загадка.

1. В финских McDonald’s картошку фри готовят из батата

2. В Мюнхене (Германия) можно поиграть в настольный теннис на полукруглом столе. Благодаря необычной форме мячик никогда не вылетает за его пределы

3. В Чили полицейские собаки носят ботиночки

4. А в Таиланде мороженое продают в стаканчике из банановых листьев

5. В Нидерландах общественный туалет может появиться просто из-под земли

6. В Хорватии светофоры оснащены подсветкой. Так здесь заботятся о пешеходах, которые смотрят в мобильные телефоны

7. В Швеции на перекрестках есть специальные столбики с подставкой для ноги, на которые велосипедисты могут опереться, пока горит красный

8. Во вьетнамских ресторанах вместо пластиковых соломинок используют полые стебли растений

9. В австрийском автобусе ручки сделаны из рукояток старых лыжных палок

10. А так выглядят чучела в Беларуси

11. В Финляндии возле супермаркетов есть парковки для собак

12. В Белизе питьевую воду продают в пластиковых пакетах

13. А в ресторанах Болгарии на столиках есть специальные пульты, подключенные к умным часам официанта. С их помощью можно удаленно подозвать его или попросить счет

14. В Дании булочки для хот-догов продаются с уже проделанными в них отверстиями

15. В туалетах венгерских пабов есть подушки, куда можно опереться головой, пока справляешь нужду

16. А в Ирландии можно взять в аренду автомобиль, на лобовом стекле которого предусмотрена специальная наклейка, напоминающая о правильной полосе движения

17. На Филиппинах чипсы Pringles продаются в пакетах, а не в традиционных коробках-цилиндрах

18. В некоторых автобусах Бельгии есть зарядные устройства, чтобы зарядить в дороге гаджет

19. Во Франции есть крошечный пешеходный переход, который состоит только из одной полосы

20. «Я живу в Блаванде (Дания), и здесь на всех уличных фонарях есть миниатюрные маяки, поскольку рядом с городом расположен маяк»

21. В Швеции на упаковках подгузников изображен отец