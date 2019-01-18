20+ фото о том, каково приходилось пациентам в прошлом веке

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Медицина прошлого века кажется нам детским лепетом по сравнению с тем, как она развилась сегодня. Но на самом деле и тогда врачи были очень изобретательны и внимательны к своим пациентам. Например, вы знали, что ультрафиолетовые лампы используются для лечения и профилактики вот уже 90 лет?

С помощью исторических снимков AdMe.ru приоткрывает завесу того, каким было отношение врачей к пациентам в ХХ веке.

1941 год, Великобритания. Демонстрация противогаза для новорожденных

1965 год. Медицинские скафандры с пониженным давлением, призванные облегчить роды и повысить IQ младенцев. Женщины контролируют уровень давления вручную

1968 год. Первые курсы по подготовке мужчин к родам

1980-е. Врачи Либерман и Осборн — заведующие одним из первых отделений ЭКО в окружении младенцев, которые были рождены благодаря им

1955 год, госпиталь в Великобритании. Мальчика, страдающего от паралича, вывели на прогулку, чтобы он поиграл в сбивание кокосовых орехов

Медсестры тоже участвуют

1955 год. Женщины-добровольцы позволяют ввести себе вирус респираторной инфекции для исследования

1953 год, Великобритания. Рождественское перетягивание хлопушки в госпитале королевы Марии

1959 год. Старшая медсестра Госпиталя королевы Шарлотты едет на велосипеде с мотором. Его подарили родители 3-месячной Анжелы, которая была рождена в этой больнице

1941 год. Противогазовые носилки на одного пациента

1937 год. Медсестры с любовью держат 12 младенцев, рожденных в один день — на Рождество

1926 год. Дети на выгуле. В каждой коляске приходилось везти по 2–3 ребенка

1932 год. Групповое полоскание горла под строгим контролем школьной медсестры

И такой же групповой прием микстуры

1931 год. Пока дети лечатся УФ-лампой, им ставят граммофонные записи. Чтобы не заскучали

1939 год. Медсестры-добровольцы учатся пользоваться инкубатором

1926 год. Почтальон разносит письма малышам, которые лежат в госпитале

1922 год. Речная скорая помощь для заболевших детей (в том числе туберкулезом)

1927 год. Певица исполняет арию для раненых солдат на свежем воздухе

1936 год. Устройство «Доктор Робот» оценивало степень здоровья человека по соответствию его пульса росту и весу

1939 год. Медсестры не поленились вывести детей для принятия солнечных ванн