20 фото, на которых запечатлены мамы и дочки. Сможете ли вы определить, кто где?

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Для многих из нас слово «мама» ассоциируется с заботой, теплом и уютом. И ведь действительно, мы видим своих мам зачастую с одной стороны — со стороны заботы о своей семье, когда потребности и желания родителя отходят на второй план. Но времена меняются, а с ними и представление о современной маме в глазах общества. Это самодостаточная и успешная женщина, которая успевает заботиться не только о своей семье, но и о себе. Это доказали женщины из нашей подборки. Большинству из них уже давно не 20 лет, но лишь одного взгляда достаточно, чтобы понять: с рождением ребенка эти мамы не забыли о себе.

AdMe.ru собрал для вас вдохновляющие фотографии дочерей и их мам. И последние выглядят настолько круто, что кажется, будто их внешность неподвластна времени.

Справа мама, а слева ее дочь. Их запросто можно принять за сестер

Это фото вызывает много сомнений, но на нем действительно запечатлена мама со своей 13-летней дочерью. Если что, мама — это девушка с ушками Минни Маус

Как вы думаете, кто из них мама? Правильный ответ: девушка в центре

Словно две подружки. На небольшое вмешательство фотошопа просто закроем глаза

Мы просто оставим это здесь. И да, мама находится справа

«Моя дочь слева. Ей 27. Я справа. Мне 61»

Слева мама, а справа дочь. Достойно уважения

Они бы сошли за сестер... Или подружек

Хм... И эти девушки тоже. Если что, мама на переднем плане, а ее дочь — на заднем

Сестры-близняшки? Не-а! Это опять мама с дочкой

40-летняя Ким Золсиак-Бирманн со своей 21-летней дочерью Бриэлл

Все ясно и понятно

Догадались, кто из них кто? Мама слева, а дочь справа

39-летняя мама со своей 21-летней дочкой. Обе выглядят восхитительно

Ники Минаж со своей 58-летней мамой Кэрол

Филиппинская певица Джесса Сарагоса со своей не менее популярной дочкой Джейдой. Маме 39 лет, а дочери 15

Фитнес-модель Джен Селтер со своей спортивной мамой

Определенно эта женщина знает секрет молодости. Мама на переднем плане

И эта тоже! Если вы в замешательстве, то мы вам подскажем, что мама находится справа

45-летняя актриса Кейт Бекинсейл и ее 19-летняя дочь Лили

Даже если на этих фотографиях есть немного фотошопа, использованы фильтры, а в некоторых случаях присутствует вмешательство современной косметологии, каждая из этих женщин однозначно заслуживает уважения. И таких примеров в мире сотни тысяч! Если вы хотите поделиться с нами снимком своей потрясающей мамы, которая может дать фору женщинам из этой подборки, то сделайте это. И мы выпустим новую статью про мам, основанную на фотографиях наших читателей. Попробуем?