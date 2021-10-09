20+ фото, на которые японцы взглянут со скукой, а мы разинем рты от изумления
У многих из нас Япония прочно ассоциируется с высокими технологиями. И это все неспроста. Роботы-бариста, двухэтажные лифты, саморазогревающаяся еда — для местных жителей все это уже давно стало неотъемлемой частью их жизни. Мы же при виде всех этих новшеств из раза в раз приходим в поистине детский восторг.
AdMe.ru наткнулся в сети на 20+ доказательств того, что жизнь в Стране восходящего солнца сравнима с путешествием в будущее.
В Японии есть гостиница, в которой людей заселяют
роботы-динозавры, работающие на ресшепшене
Этот аппарат в магазине автоматически рассчитает сумму ваших покупок, как только вы разместите корзину с товарами в специальной зоне
Такси в Японии оснащены системой мониторинга качества воздуха
А на поле для игры в гольф можно встретить вот такого робота-газонокосилку
У входа в уборные есть информационное табло, отображающие информацию о свободных и занятых кабинках
Мини-маркет в Японии — это один большой вендинговый аппарат
В этом токийском суши-баре к каждому столику проведен кран с горячей водой, чтобы посетители могли заварить зеленый чай
Так выглядит автобус, специализирующийся на ночных пассажирских перевозках
В токийских отелях можно встретить собак-роботов. Примечательно, что у каждого такого питомца свой индивидуальный характер
На некоторых заправках в Токио шланги свисают сверху
А в таких распространенных по всей стране аппаратах продается рыбный бульон (главный ингредиент большинства местных блюд)
Небоскреб в японской Нагое оснащен двухэтажными пассажирскими лифтами
У входа в обычный магазин можно увидеть припаркованный футуристичный автомобиль. Это Toyota LQ
В некоторых зданиях в Японии возле кнопки вызова лифта есть экранчик, уведомляющий о дожде, чтобы в случае чего вы прихватили зонт
В аэропорту Токио есть диспенсеры со средством для чистки ободков унитазов
Поручни в токийском метро антибактериальные, поэтому за них можно спокойно держаться
Ничего необычного, просто несколько роботов-портретистов работают над очередным творением
Будьте готовы к тому, что в токийском суши-баре вместо традиционного счета вам принесут это
Фанаты покемонов могут приобрести коллекционные карточки и прочую тематическую атрибутику в специализированных вендинговых автоматах
Не кадр из научно-фантастического фильма, а обычный капсульный отель в Токио
В туалетах японских поездов есть специальный стульчик для детей, чтобы родители могли спокойно воспользоваться уборной
Еще в магазинах продаются коробочки с едой, которые сами себя разогревают без микроволновки и печки
Нужно всего лишь потянуть за веревочку, и через 5 минут обед готов.
«В Токио есть целая кофейня, которой управляет один робот»
- И кажется, он сыт по горло этой работой. © demento05 / Reddit
Окажись вы в Японии, на что бы вы отправились посмотреть первым делом?
Фото на превью Łukasz Dmowski / YouTube
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