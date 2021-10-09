20+ фото, на которые японцы взглянут со скукой, а мы разинем рты от изумления

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У многих из нас Япония прочно ассоциируется с высокими технологиями. И это все неспроста. Роботы-бариста, двухэтажные лифты, саморазогревающаяся еда — для местных жителей все это уже давно стало неотъемлемой частью их жизни. Мы же при виде всех этих новшеств из раза в раз приходим в поистине детский восторг.

AdMe.ru наткнулся в сети на 20+ доказательств того, что жизнь в Стране восходящего солнца сравнима с путешествием в будущее.

В Японии есть гостиница, в которой людей заселяют

роботы-динозавры, работающие на ресшепшене

Этот аппарат в магазине автоматически рассчитает сумму ваших покупок, как только вы разместите корзину с товарами в специальной зоне

Такси в Японии оснащены системой мониторинга качества воздуха

А на поле для игры в гольф можно встретить вот такого робота-газонокосилку

У входа в уборные есть информационное табло, отображающие информацию о свободных и занятых кабинках

Мини-маркет в Японии — это один большой вендинговый аппарат

В этом токийском суши-баре к каждому столику проведен кран с горячей водой, чтобы посетители могли заварить зеленый чай

Так выглядит автобус, специализирующийся на ночных пассажирских перевозках

В токийских отелях можно встретить собак-роботов. Примечательно, что у каждого такого питомца свой индивидуальный характер

На некоторых заправках в Токио шланги свисают сверху

А в таких распространенных по всей стране аппаратах продается рыбный бульон (главный ингредиент большинства местных блюд)

Небоскреб в японской Нагое оснащен двухэтажными пассажирскими лифтами

У входа в обычный магазин можно увидеть припаркованный футуристичный автомобиль. Это Toyota LQ

В некоторых зданиях в Японии возле кнопки вызова лифта есть экранчик, уведомляющий о дожде, чтобы в случае чего вы прихватили зонт

В аэропорту Токио есть диспенсеры со средством для чистки ободков унитазов

Поручни в токийском метро антибактериальные, поэтому за них можно спокойно держаться

Ничего необычного, просто несколько роботов-портретистов работают над очередным творением

Будьте готовы к тому, что в токийском суши-баре вместо традиционного счета вам принесут это

Фанаты покемонов могут приобрести коллекционные карточки и прочую тематическую атрибутику в специализированных вендинговых автоматах

Не кадр из научно-фантастического фильма, а обычный капсульный отель в Токио

В туалетах японских поездов есть специальный стульчик для детей, чтобы родители могли спокойно воспользоваться уборной

Еще в магазинах продаются коробочки с едой, которые сами себя разогревают без микроволновки и печки

Нужно всего лишь потянуть за веревочку, и через 5 минут обед готов.

«В Токио есть целая кофейня, которой управляет один робот»

И кажется, он сыт по горло этой работой. © demento05 / Reddit