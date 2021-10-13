20+ фото крупным планом, которые показывают, как с годами изменились лица знаменитостей
Кажется, будто только вчера неуязвимый Брюс Уиллис спасал мир, а обворожительная Кэтрин Зета-Джонс блистала во всей красе в «Маске Зорро». Но самом деле с тех времен прошли десятилетия. И наши любимые звезды уже выглядят несколько иначе.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, какой отпечаток оставило время на лицах известных людей. Некоторые изменились больше, другие — меньше. Но все они по-прежнему очаровательны.
Сара Джессика Паркер (40 и 56 лет)
Брюс Уиллис (49 лет и 64 года)
Эмма Стоун (19 и 30 лет)
Дженнифер Грей (27 и 58 лет)
Ким Кэттролл (44 и 62 года)
Анжелика Хьюстон (45 и 67 лет)
Джонни Депп (35 и 58 лет)
Изабель Аджани (41 год и 66 лет)
Райан Гослинг (26 и 37 лет)
Мелани Гриффит (35 и 60 лет)
Дрю Бэрримор (20 лет и 44 года)
Шарлиз Терон (22 и 44 года)
Эмили Блант (26 и 37 лет)
Крис Хемсворт (26 и 35 лет)
Кэтрин Зета-Джонс (35 лет и 51 год)
Кирстен Данст (18 и 37 лет)
Донателла Версаче (43 и 64 года)
Как вы считаете, кто из героев подборки изменился меньше всего?
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