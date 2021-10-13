20+ фото крупным планом, которые показывают, как с годами изменились лица знаменитостей

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Кажется, будто только вчера неуязвимый Брюс Уиллис спасал мир, а обворожительная Кэтрин Зета-Джонс блистала во всей красе в «Маске Зорро». Но самом деле с тех времен прошли десятилетия. И наши любимые звезды уже выглядят несколько иначе.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какой отпечаток оставило время на лицах известных людей. Некоторые изменились больше, другие — меньше. Но все они по-прежнему очаровательны.

Сара Джессика Паркер (40 и 56 лет)

Брюс Уиллис (49 лет и 64 года)

Эмма Стоун (19 и 30 лет)

Дженнифер Грей (27 и 58 лет)

Ким Кэттролл (44 и 62 года)

Анжелика Хьюстон (45 и 67 лет)

Джонни Депп (35 и 58 лет)

Изабель Аджани (41 год и 66 лет)

Райан Гослинг (26 и 37 лет)

Мелани Гриффит (35 и 60 лет)

Дрю Бэрримор (20 лет и 44 года)

Шарлиз Терон (22 и 44 года)

Эмили Блант (26 и 37 лет)

Крис Хемсворт (26 и 35 лет)

Кэтрин Зета-Джонс (35 лет и 51 год)

Кирстен Данст (18 и 37 лет)

Донателла Версаче (43 и 64 года)