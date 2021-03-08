20+ фото, которые наглядно покажут, как живется в Польше — стране «Птичьего молока» и непроизносимых фамилий

Будем честны: Польша вряд ли станет ответом на вопрос о том, куда бы вы хотели отправиться в свое следующее путешествие. И все же этой стране есть что предложить туристам. Она довольно большая по европейским меркам, в ней есть и горы, и море. В ней много замков и «пряничных» домиков, как будто из сказки, а по мощеным улочкам ее городов так и хочется гулять, пока не закончатся силы.

Мы в AdMe.ru с трепетом относимся к польской кухне, а некоторые из наших авторов даже говорят на этом языке, который только на первый взгляд кажется ужасно сложным. Возможно, после прочтения этой статьи вы захотите посетить Польшу и в конце концов разделите наши к ней теплые чувства.

Тут есть очень длинные дома. Если вы разрешите ребенку побегать возле дома, возможно, его придется потом искать в паре километров от вашего подъезда

Тот самый случай, когда гостишь у бабуни, и она собрала тебе немножко гостинцев

В Польше есть праздник — Жирный четверг. Это как наша Масленица, только вместо блинов у них кое-что другое

В этот день нужно съесть как можно больше пончиков, так как считается, что это принесет удачу. Самые популярные — со сливовым джемом или вареньем из розы.

А еще в этой стране можно получить диплом, если съесть огромный блинчик

«Диплом. Гигантский блинчик был съеден. Блинчик диаметром 30 см с начинкой из ягод и сметаны. Есть в наличии в Бещадах, в ресторане Chata Wędrowca».

Одна из местных популярных торговых сетей носит милое название «Жабка»

Почти в любом магазине можно купить то самое птичье молоко. Осторожно, оно настолько вкусное, что остановиться и не съесть слишком много сложно

«Птичье молоко ванильное».

Присмотритесь к пакетам с соком: на них есть полезные наглядные инструкции

«Как нужно наливать».

Но в местных магазинах хватает и довольно забавных совпадений. В одном из супермаркетов: конфетки для не самых удачливых детей

«Бульонные кубики».

Пожалуй, самая распространенная уличная еда в Польше — запеканка

В Польше очень любят пероги. Это вареники, которые готовят с самыми разными начинками. Их варят, жарят или запекают, а потом с удовольствием уплетают

Порой эта любовь приобретает странные формы...

...а иногда — совершенно очаровательные. Потому что пероги — это искусство

«Только лучшая картошка может стать частью перогов»

Начинка из картошки с жареным луком — одна из самых популярных (прим. AdMe.ru).

Местный язык очень сложный. Но он интригует

O, kurczę! = «О черт!»

Szczklwzszćęąłśzkżk — непереводимая абракадабра, призванная показать всю красоту польского языка.

Попробуйте просто прочесть: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody

*Это имя, фамилия и местожительство героя одного польского фильма (прим. AdMe.ru).

Учить польский непросто. Хоть и весело

Думаете, это внутри замка какого-нибудь? А на самом деле это соляная шахта в Величке

Море на севере страны невероятно красивое

А польские пляжи — это лабиринты. Потому что вы нигде больше не увидите столько параванов — больших ширм, которые должны защищать от ветра и лишних взглядов

Зимой вас ждет снежная сказка на юге страны — в Закопане

Добро пожаловать в Сайлент Хилл? Как-нибудь в другой раз, потому что это — Вроцлав

«Вот что мне больше всего понравилось в Варшаве»

А еще там есть улица Винни Пуха

Страна стремительно развивается. Так выглядела Варшава в 2014-м и 2020 годах

Но там до сих пор можно увидеть домики, как будто сошедшие со страниц книги о Ведьмаке