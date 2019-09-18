20+ фото, которые наглядно покажут, как круто все мы изменились всего за 20 лет
Стоит вспомнить, что совсем скоро всем родившимся в 2000 году исполнится по 20 лет, как становится жутковато. Впрочем, с течением времени не только растут дети: меняются планета, технологии, да и мы сами. Звезды больше не одеваются как цыганские бароны, дамы забыли о солярии, а татуировки перестали отмечать людей, отбывших тюремный срок.
Мы в AdMe.ru в очередной раз задумались над тем, как быстро летит время, и спешим продемонстрировать это вам.
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А чем вы дополнили бы нашу подборку?
Фото на превью face to face / Reporter, MEGA / Mega Agency / East News