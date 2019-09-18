20+ фото, которые наглядно покажут, как круто все мы изменились всего за 20 лет

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Стоит вспомнить, что совсем скоро всем родившимся в 2000 году исполнится по 20 лет, как становится жутковато. Впрочем, с течением времени не только растут дети: меняются планета, технологии, да и мы сами. Звезды больше не одеваются как цыганские бароны, дамы забыли о солярии, а татуировки перестали отмечать людей, отбывших тюремный срок.

Мы в AdMe.ru в очередной раз задумались над тем, как быстро летит время, и спешим продемонстрировать это вам.

1. Богатые люди стали выглядеть намного скромнее

2. Больше никто не стремится сильно оголить живот

3. Сердца женщин завоевал макияж а-ля натюрель

4. Пугающие многих субкультуры канули в небытие

5. Технологии фотографии настолько продвинулись, что ученым удалось сделать снимок Плутона со всеми его кратерами

6. Поклонникам все труднее подобраться к любимой звезде на расстояние объятий

7. Котики больше не спят на телевизорах

8. В Исландии растаял 700-летний ледник. Местные жители даже устроили ему символические похороны

9. Чтобы снять в кино дракона, больше не нужно прилагать столько усилий

10. Женские брови стали значительно шире

11. На экранах телевизоров больше не качают попу люди в цветных костюмах

12. Моноцикл утратил сиденье и педали

13. Татуировки сейчас носят совсем другие люди

14. Мода на искусственный загар прошла