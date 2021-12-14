20 фото, благодаря которым вы откроете еще несколько граней нашего мира

В жизни каждого наступает момент, когда мы думаем: «Что-то вокруг все одинаковое и неинтересное...» И в самом деле, мы словно перестаем замечать что-то по-настоящему нестандартное рядом с собой. Но, вероятно, мы просто не там смотрим. Поэтому не стоит быть слишком категоричными в своих заявлениях, ведь окружающий нас мир всегда будет способен подкинуть нам сюрприз. Он делает это, на минуточку, практически каждый день.

Мы в AdMe.ru уже многое видели, но уверены, что вокруг нас до сих пор находится то, что не изведано и способно сразить наповал.

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Сезон засухи и муссонов в горах Западные Гаты

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«Например: Сtrl + F — найти; Сtrl + C — скопировать; Сtrl + V — вставить».

Пар с атомной электростанции прорвался сквозь облака

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Только один пассажир на этом рейсе из Саудовской Аравии в Нью-Йорк

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«Замерзший паром сегодня пересекал Восточно-Сибирское море»

«Аккумулятор iPhone только что выскочил из задней крышки»

«Однажды я просто распиливала сухостой»

А когда вы в последний раз наблюдали обычные вещи в нестандартном проявлении?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.