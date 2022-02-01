20 фишек Австрии, от которых у иностранцев ум за разум заходит, а местные и ухом не ведут

Австрия — богатая страна с высоким уровнем жизни. Она входит в топ-10 наиболее комфортных для проживания стран, а в 2019 году ее столица Вена возглавила рейтинг самых безопасных городов. Горнолыжные курорты, традиционные костюмы, знаменитые десерты и венские колбаски — это еще не все. Главное достояние здесь — люди.

AdMe.ru погрузился в австрийскую культуру и разобрался в том, какова же на самом деле жизнь в этой стране.

1. Здесь соблюдают баланс между работой и личной жизнью

Ключевым вопросом для австрийцев является гибкий график работы. Местные во всем соблюдают баланс. Они не трудоголики, но и не лентяи. Тут принято успевать выполнять задачи в течение дня, чтобы вечером быть свободными для семьи. Обычно рабочий день длится с 8:00 до 17:00, а по пятницам — до 15:00. В выходные звонить, писать или отвечать на сообщения по работе — это табу.

2. Местным жителям сложно заводить друзей

Им нужно много времени для того, чтобы открыться, начать дружить. Например, они годами могут обедать с коллегами в тишине: им так комфортно. Но сами австрийцы уверяют, что с ними легко завязать разговор: «Мы жалуемся на все. Вы не знаете, о чем поговорить? Просто начните жаловаться на что-то. В 99 % случаев австриец согласится с вами, и тогда вы можете начать жаловаться на это вместе».

3. Иностранцев будут ждать сложности с языком

Официальный язык — немецкий, но никто на нем не говорит. К официальному языку добавляются диалекты, и в каждом регионе он свой. По сути, приезжим приходится учить язык, который используют только в рабочей переписке, а общаются все на диалекте. И нет никакого курса или учебника, который помог бы разобраться в этом. Только опыт.

4. Австрийцы долго проверяют чувства, прежде чем оформить отношения

В основном отношения завязываются через друзей или через интернет. Многие женятся, когда обоим в паре уже за 30. А детей заводят еще позже. Число разводов тут тоже сократилось с начала нулевых. На свидании платить пополам здесь считается нормой. Самые популярные варианты для встреч — поход в горы или в лес, катание на лыжах, бег в парке. У них своя романтика: вместо цветов принести лесные ягоды или домашние колбаски.

5. В стране заботятся об экологии

«Собирали мусор в Вене. Город стал чище».

Австрийцы осознают ответственность за мир, в котором будут жить их дети. Поэтому в обществе есть некая мода на все, что связано с экологией. Здесь многие устанавливают солнечные панели на крышах. А некоторые идут еще дальше и организовывают озеленение на крыше и на внешних стенах дома. Сам дом также должен быть «умным» и открытым для солнечного света.

Это мусоросжигательный завод Шпиттелау, который больше напоминает музей.

6. Мусор здесь приходится копить, так как вывозят его редко и по графику

В Австрии хорошо организована система, позволяющая жителям правильно разделять мусор и тем самым заботиться о состоянии окружающей среды. Например, пластик люди складывают в специальные желтые пакеты. На каждую квартиру на год выделяется по 9 мешков. Их выдают бесплатно и просто оставляют на пороге. К ним прилагается расписание вывоза мусора: 9 раз в год.

«Как только мешок наполняется, я отношу его в подвал в специальное место. Затем, согласно расписанию, ближе к дате вывоза мусора старший по дому выносит эти пакеты на улицу, чтобы сотрудники коммунальной службы их забрали», — рассказал пользователь Pikabu.

7. Австрию постоянно путают с Австралией

Из-за вечной путаницы в Австрии очень популярен слоган «В Австрии кенгуру нет», который наносят на уличные знаки и сувениры. Однако иногда недоразумения возникают и на высшем уровне. Так, однажды Австрия выдвигала свою кандидатуру в Совет Безопасности ООН, и один из голосов был отдан в пользу Австралии, хотя ее в списке кандидатов не было вообще.

«Дикая Австрия». «Соседи отдали коробку игрушек своих подросших детей. Среди прочего вот такая красота. Австрия такая Австрия...»

А еще в аэропорту Зальцбурга есть табличка с кнопкой SOS для тех, кто прилетел в Австрию, хотя собирался в Австралию.

«Извините, это Австрия, а не Австралия. Нужна помощь? Пожалуйста, нажмите на кнопку».

8. Люди здесь экономят, несмотря на свое финансовое положение

Австрийцы стараются не быть расточительными и бережно относиться к тому, что им дала природа. Экономить для австрийца — это часть характера, которая часто граничит со скупостью. «Каждый человек старше 35 лет будет мысленно пересчитывать любую цену в шиллингах (валюта до появления евро. — Прим. AdMe.ru), чтобы пожаловаться на дороговизну вещи», — высказала свое мнение одна девушка. «Работала в ресторане, где хозяин — до жути жадный австриец. Как-то он показывал мне, как правильно варить куриное яйцо. Сварил идеально, съел половинку, ушел по делам. Остальное я выкинула. Тут он возвращается и спрашивает: „Где яйцо?“ Я молча показываю на мусорное ведро. А он как закричит: „Вы меня только что ограбили на € 1!“ А потом достал яйцо из ведра, помыл его и съел», — поделилась своим опытом пользовательница сети.

9. Большинство венских зданий в государстве — серого цвета. Но как-то раз это решили изменить

Среди австрийцев нашелся человек, которого благородный серый цвет почему-то начал раздражать. Им оказался художник Фриденсрайх Хундертвассер. Он считал, что человек не может быть счастлив в искусственной среде домов, состоящих из одинаковых повторяющихся ячеек. Поэтому планировки квартир в построенном по его проекту Доме Хундертвассера абсолютно разные, в каждой из них разные двери и окна, а на фасаде зона каждой квартиры выделена своим цветом. Кроме того, он считал, что архитектура должна составлять единое целое с окружающей ее природой. Поэтому на крыше, террасах, балконах и специальных нишах посажены живые кустарники и деревья. Таким образом архитектор стремился компенсировать природе отнятую у нее площадь плодородной земли.

10. Австрия — родина многих знаменитых композиторов, и любовь к музыке у местных в крови

Моцарт, Гайдн, Шуберт, Штраус, Малер — вот лишь небольшой список известных на весь мир австрийских авторов гениальных музыкальных произведений. Однако большинство достопримечательностей здесь связано с Моцартом: его дом, площадь его имени, различные сувениры. У музеев стоят мужчины, одетые в костюмы а-ля Моцарт, и приглашают туристов на концерты. Буквально повсюду продаются конфеты «Моцарт», а в каждом музее или замке есть хотя бы один экспонат, связанный с великим композитором.

11. Большая часть территории страны покрыта горами

«Я знал, что мне потребуется 6 часов ходьбы по темноте, когда я буду возвращаться в отель. Но мне очень хотелось встретить закат в горах. Альпбах, Австрия».

Восточные Альпы составляют треть всей площади страны. Самая высокая точка — гора Гросглоккнер (3 798 м). Именно здесь расположены все лучшие горнолыжные курорты Австрии и видовые рестораны.

«Ужин на Цугшпитце на границе Германии и Австрии. Вероятно, лучший вид, который я когда-либо наблюдал во время еды».

12. Кофейни тут на каждом углу

Утро начинается с чашки бодрящего кофе и традиционной выпечки. Во многих классических кафе по вечерам играют на фортепиано и проводят общественные мероприятия, такие как литературные чтения. Подкрепиться можно знаменитым яблочным штруделем и различными десертами, например кусочком торта «Захер», который также известен на весь мир.

«Торт „Захер“ в отеле „Захер“».

13. Здесь мощная система здравоохранения

Средняя продолжительность жизни в Австрии — 81 год, и данный факт говорит сам за себя. У каждого гражданина есть недешевая страховка, которую полностью или частично оплачивает работодатель. В экстренных случаях страховая оплатит машину и даже вертолет, но если впоследствии выяснится, что вы могли добраться до больницы самостоятельно, то вам будет выписан штраф в размере от € 700. Факт наличия развитой системы здравоохранения подтверждает жительница Вены: «Медицинская помощь — одно из главных преимуществ жизни здесь. Если вы работаете, то 100 % обслуживания и лечения включено в вашу страховку. Нет проблем с тем, чтобы записаться к врачу. Если бы пришлось ждать, то я бы нашла другого довольно легко».

14. В некоторых городах есть своя валюта, которую используют для поощрения

Такие банкноты отправляет администрация местным гражданам в виде поощрения за значимые для города достижения, а также активным участникам местных мероприятий, активистам. Называется валюта обычно в честь города. Предприниматели, получившие такие деньги в качестве оплаты, впоследствии меняют их на евро в городской администрации. «В нашем городке, в 20 км от Вены, есть местная валюта. Получить ее можно за хорошие дела. Обменять на евро не получится, но расплачиваться в городе — без проблем. Мне только раз дали, когда кошку-потеряшку вернула. Оказалось, что она и не терялась вовсе, просто ходит где хочет. Но за сознательность десятку дали», — рассказала пользовательница Pikabu.

15. Молодые девушки любят обращать на себя внимание

Здесь многие красят волосы в необычные и яркие оттенки, и никого это не удивляет. Женщины относятся к одежде просто: она должна быть комфортной, но элегантной. Многие не боятся броских цветов. Кстати, уровень заработка никак не отражается на внешнем облике австрийцев. Здесь все одеваются минималистично и просто, так как показная роскошь осуждается.

16. Здесь очень любят вкусно и много поесть

Австрийская кухня очень сытная, с обилием мяса и клецек. Австрийцы часто едят дома, но не меньше любят ходить в рестораны и кафе. Местный фастфуд — это колбаски, которые можно купить в специальных киосках. Еще Австрия славится венским шницелем. И это не маленький кусочек мяса, а отбивная на целую тарелку, размеры которой часто поражают туристов.

Это не шницель. Это космическая станция. © RunsWithDuctTape / Reddit

«В почтовых отделениях и пригородных филиалах банков перерыв на обед по-прежнему длится 1 или 2 часа. Австрийцы в данном вопросе проявляют понимание: обед, в конце концов, дело серьезное, и недопустимо, чтобы зарабатывание денег стало более важным, чем правильная работа пищеварительной системы», — подтверждает автор книги «Эти странные австрийцы». «Австрийцы любят еду. Я знаю многих людей, которые могли бы жить в ужасном отеле во время отпуска, но они бы сошли с ума, если бы еда была плохой. У меня было несколько случаев, когда люди рассказывали о местах, которые они посетили, и главной темой была их еда», — поделился своим наблюдением пользователь сети.

17. Водопроводная вода в Вене считается одной из самых чистых в мире

Вода в краны поступает из высокогорных источников. Она чистая и очень холодная. Когда ее пьешь, складывается впечатление, будто пьешь воду прямо из родника. В теплое время года в городе работают автоматы с водой. Из них тоже можно пить или набирать воду в бутылки.

18. В стране нужно платить налог на медиа

Каждый, у кого есть телевизор, радио или компьютер, обязан зарегистрировать прибор на сайте и платить налог на медиа — € 28,25⁣ в месяц. Если пользователь ничего не регистрирует и не платит налог, то он может получить штраф в размере до € 2 180.

19. Австрийцы очень трепетно относятся к праздникам

В особые дни австрийцы любят надевать традиционную одежду.

Есть 13 официальных праздничных выходных дней, а также дополнительные для регионов — музыкальные фестивали и Венский Октоберфест. Во время Рождества 2 дня выходные, поэтому почти все магазины в эти дни закрыты. Даже те, которые обычно открыты по воскресеньям и праздникам. И на улицах практически никого нет, потому что этот праздник считается семейным.

20. Местные жители во многих вопросах педантичны и осторожны

«Эти деревья сводят меня с ума».

Австрия — одна из самых чистых стран в мире, и многое здесь, безусловно, зависит от самих людей. Девушка поделилась своим опытом, который доказывает данный факт: «Путешествовали с подругами на машине по Европе. В целях экономии переночевали в дешевом хостеле в горах Австрии. Комната на 8 человек, удобства на этаже. Подруга ушла и вернулась с круглыми глазами. Рассказала, что имеется общий огромный санузел с туалетными кабинками, душевыми, рядом раковины, и все сияет и натерто до блеска. Сделала она все свои дела и за собой все убрала. Говорит, стыдно оставить даже капли воды. Помимо нас в других комнатах было полно народу».

«Сегодня мне пришлось идти полчаса до школы, потому что автобусы в Зальцбурге не ходят, когда выпадает такое количество снега».

«Посетил небольшой городок неподалеку от Вены. Абсолютно великолепный!»

А вы могли бы жить в стране с такими устоями?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.