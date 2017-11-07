20 фактов, услышав которые, вы скажете: «Иди ты!»

Наша планета полна загадок и тайн. Даже если представляется, что жизнь стабильна и предсказуема и больше нечему удивляться, поверьте, это не так.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 20 удивительных фактов, которые кажутся невероятными.

  • Около 12 % людей на планете могут видеть только черно-белые сны.
  • Если посолить ананас, он, вопреки нашим ожиданиям, станет слаще.
  • Кольца — это красиво, но не так безопасно, как кажется. Под кольцом на вашем пальце могут жить около 730 млн микробов.
  • Кроме известной всем Красной книги, куда заносят редкие виды представителей флоры и фауны, существует и Черная книга — в ней хранятся названия растений и животных, которые исчезли с лица Земли благодаря человеку.
  • Первая цепная пила — предок бензопилы — была придумана немецким врачом и использовалась в медицине для разрезания кости.
  • Самая большая семья в мире у жителя Индии Зиона Чана — у него 39 жен, 94 ребенка и 33 внука.
  • Самое крупное насекомое в мире — гигантский палочник — достигает в длину 62 см.
  • Чтобы произвести 1 кг меда, пчеле приходится облететь около 2 млн цветков.
  • До конца XVI века обувь не делили на правую и левую — оба экземпляра были одинаковыми.
  • На самом деле страусы не прячут голову в песок от страха. Они наклоняют голову и глотают песок и гальку — такая мера помогает пищеварению.
  • Отпечаток носа собаки уникален и неповторим, как отпечаток пальца человека.
  • Жительница китайского города Цзинань Ма Сюсиань стала первоклассницей в возрасте 102 лет.
  • Женатые мужчины зарабатывают приблизительно на 30 % больше, чем их холостые коллеги.
  • Если умножить число 111 111 111 само на себя, получится тоже интересное число — 12 345 678 987 654 321.
  • Новорожденный малыш панды весит всего около 100 граммов.
  • Шум, который мы слышим в морской раковине, никак не связан с океаном. Это отзвуки окружающей среды и тока крови в теле человека.
  • Единственная птица в мире, которая способна летать назад, — колибри.
  • Вес головного мозга человека — около 2–3 % общего веса. Но при этом он потребляет 20 % кислорода, поступившего в организм.
  • Самый легкий в мире материал — графеновый аэрогель. Он на 99,8 % состоит из воздуха и при этом способен выдерживать вес в 4 000 раз больше собственного.
  • Сумма цифр на рулетке в казино составляет 666 — так называемое число зверя.

Фото на превью wikipedia.org

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