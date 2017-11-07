20 фактов, услышав которые, вы скажете: «Иди ты!»

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Наша планета полна загадок и тайн. Даже если представляется, что жизнь стабильна и предсказуема и больше нечему удивляться, поверьте, это не так.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 20 удивительных фактов, которые кажутся невероятными.