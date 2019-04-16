20+ фактов обо всем на свете, которые прокачают ваш мозг

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В нашем мире столько необычных и интересных вещей, что о них можно рассказывать бесконечно долго. Вот, например, самое распространенное во всех странах мужское имя — Мухаммед. Это потому, что мусульмане называют своих первенцев в честь исламского пророка.

Редакция AdMe.ru обожает все впечатляющее, поэтому мы нашли факты, большинство из которых стало для нас настоящим открытием.

Прототипом для создания Винни-Пуха стала медведица Виннипег

В 1914 году неизвестные за $ 20 выкупили у канадского охотника раненую маленькую медведицу. Животное вылечили и отправили в зоопарк Лондона, где ей дали кличку Виннипег. В 1924 году сын Алана Милна Кристофер Робин впервые увидел медведицу. Его так впечатлила встреча, что он изменил имя своего плюшевого мишки «Медведь Эдвард» на «Винни-Пух». Это и вдохновило отца маленького мальчика написать первую книгу о Винни. Это значит, что прототипом для создания одного из самых популярных сказочных персонажей стала медведица.

Каждые 90 минут МКС совершает один оборот вокруг Земли. Это значит, что космонавты 16 раз в день наблюдают своеобразный восход и закат солнца

Кстати, МКС является самым дорогостоящим проектом в истории человечества. В создание и содержание станции многими странами вложено суммарно $ 150 млрд.

Считается, что у кенгуру и эму отсутствует способность ходить назад. Поэтому они изображены на гербе Австралии, являясь символом прогресса и движения вперед

Баттерфлай МакКуин, сыгравшая роль Присси, служанки Скарлетт О’Хары, в «Унесенных ветром», не попала на премьеру фильма, так как кинотеатр показывал его только белым

Сохранившиеся окаменелости динозавров

Розовый кролик является символом батареек Duracell во всех странах, кроме США и Канады. В этих государствах он рекламирует батарейки компании Energizer

Впервые рекламу батареек с розовым кроликом показали в 1973 году. Тогда зверек продвигал бренд Duracell. Но конкурент Energizer оказался первым, кто зарегистрировал персонажа в качестве товарного знака на территории США. И только после него это сделала компания Duracell. В итоге получилось так, что сразу два бренда имели право на использование в рекламных целях розового кролика. В 1992 году компании заключили перемирие: Energizer использует розового кролика для рекламы только на территории Америки и Канады, а Duracell — во всех остальных странах мира.

Внутри Пизанской башни — пустота

Внуки 10-го президента США Джона Тайлера все еще живы. Для сравнения: Дональд Трамп является 45-м президентом Америки

Джон Тайлер стал десятым президентом США в 1841 году. Сегодня, спустя 178 лет, двое его внуков еще живы.

Физику Роберту Милликену так не понравилась теория света Эйнштейна, что он решил опровергнуть ее любой ценой. Но что-то пошло не так, и через 10 лет он доказал ее, за что получил Нобелевскую премию

Роберт Милликен — крайний слева. Справа — известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

Панды могут имитировать беременность, чтобы получить больше вкусностей и заботы от человека

В 2014 году в одном из китайских зоопарков самка панды притворялась беременной, чтобы ей больше уделяли внимания, кормили вкусными фруктами, булочками и перевели в помещение с кондиционером. Животное умело симулировало потерю аппетита, изменило гормональный фон и стало меньше передвигаться. Обман раскрылся, когда панде сделали комплексное обследование и оказалось, что несостоявшаяся мама вполне здорова и не беременна.

Благодаря онлайн-головоломке «Фолдит» за 10 дней удалось расшифровать структуру вируса. Ученые не могли сделать это на протяжении 15 лет

Задача игроков — разгадать фолдинг белка (процесс сворачивания полипептидной цепи в уникальную структуру). Выполняя задания, участники не только набирают очки, но и помогают биологам. Ответы анализируются и зачастую становятся решением реальных научных проблем. Так в 2011 году всего за 10 дней игроки расшифровали структуру кристалла обезьяньего вируса, который вызывает СПИД у приматов. При этом пользовательская версия оказалась в 18 раз эффективнее оригинала, благодаря чему ученные в 2012 году смогли завершить проект по изменению структуры белка.

16 мая 2010 года Венера, Юпитер и Луна образовали в небе смайл

Ресторан «Красти Краб» из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» на самом деле является ловушкой для крабов, а не сундуком

Слово «бойкот» появилось в 1880 году и изначально являлось фамилией человека, которого все ненавидели

В 1880 году в Ирландии население графства Мейо выразило протест управляющему землевладениями Чарльзу Бойкотту, добиваясь справедливой арендной платы за землю. Местные жители развернули целую кампанию против недобросовестного управляющего: соседи перестали общаться с ним, в церкви никто не садился рядом, а магазины отказывались обслуживать мужчину. Такое поведение получило огромный резонанс в прессе, и даже несмотря на то, что Чарльз Бойкотт вскоре покинул графство, его фамилия навсегда вошла в историю.

И еще 7 фактов, о которых вы вряд ли знали

В 2017 году в китайском интернет-магазине Taobao (аналог AliExpress) продали два грузовых самолета «Боинг-747» за $ 48 млн.

6 месяцев — столько потребуется времени, чтобы разложилась спичка, брошенная в море.

Настоящие алмазы не отображаются на рентгеновском снимке.

Немецкий является самым распространенным языком в Северной Дакоте (США) после английского. В штатах Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Луизиана — французский, а во всех остальных — испанский.

Если бы при первом динозавре из Байкала начала вытекать вода со скоростью, равной скорости утечки из домашнего крана, то сегодня в озере ее осталось бы еще 95 %. О том, насколько велики реки на самом деле, рассказал автор Pikabu MosLock.

Лихтенштейн — самое безопасное государство в мире. Последнее умышленное убийство там случилось в 2008 году.

С того момента, как человечество открыло Плутон в 1930 году, и до сегодняшнего дня эта планета не успела облететь вокруг Солнца. Это произойдет к 2177 году.

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