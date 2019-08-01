20+ фактов об Уолте Диснее — человеке, который осчастливил миллионы детей

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Уолта Диснея считают добрым волшебником и другом всех детей, создавшим удивительный сказочный мир. Есть и другое мнение: якобы знаменитый мультипликатор в реальности плохо рисовал, присваивал себе чужие идеи и буквально тиранил подчиненных нелепыми требованиями.

Мы в AdMe.ru не хотим создавать кумиров или низвергать их с постамента. Мы просто решили рассказать о человеке, чье имя знает каждый и чья жизнь была не менее увлекательной, чем фильмы, созданные его студией.