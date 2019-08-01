20+ фактов об Уолте Диснее — человеке, который осчастливил миллионы детей
Уолта Диснея считают добрым волшебником и другом всех детей, создавшим удивительный сказочный мир. Есть и другое мнение: якобы знаменитый мультипликатор в реальности плохо рисовал, присваивал себе чужие идеи и буквально тиранил подчиненных нелепыми требованиями.
Мы в AdMe.ru не хотим создавать кумиров или низвергать их с постамента. Мы просто решили рассказать о человеке, чье имя знает каждый и чья жизнь была не менее увлекательной, чем фильмы, созданные его студией.
- Уолтер Элайас Дисней родился 9 декабря 1901 года в очень консервативной семье. У него были сложные отношения с отцом, который бил своих детей за малейшую провинность. Самым близким человеком маленького Уолта был его старший брат Рой, который утешал малыша после сурового «воспитания» родителя.
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Фамилия Disney на английском произносится как [Ди́зни].
Родители Уолта — Элиас и Флора Дисней.
- Уже ребенком Дисней хотел рисовать, но отец не покупал ему карандаши, считая это занятие глупым и бесполезным. Однако мальчика это не остановило. Свой первый рисунок он нарисовал на стене своего дома смолой. Это была корова. А свой первый гонорар получил за рисунок лошади — хозяин животного дал за него малышу 25 центов.
- Когда Уолту было 7 лет, он увидел сову, спящую днем на нижних ветках дерева в саду. Мальчику очень захотелось ее поймать, но птица начала вырываться у него из рук, сражаясь когтями и клювом. Тогда перепуганный ребенок бросил сову на землю и наступил на ее. Позже уже взрослый Дисней говорил, что не хотел убивать птицу, он просто растерялся, но до сих он видит кошмары о том страшном для него дне. С тех пор Уолтер очень трепетно относился к животным, что, в принципе, видно по его творчеству. Есть легенда, что он мечтал воскресить убитую им сову и сделал это в своих мультфильмах.
- Когда Диснею исполнилось 16, он сбежал от отца-тирана во Францию. Был 1918 год, еще не окончилась Первая мировая война, и Уолтер, подделав свидетельство о рождении и прибавив пару лет, устроился водителем машины Красного Креста. Ее он тоже разрисовал картинками.
- Собственную студию анимации Уолт создал на деньги своего брата Роя. И пока она не приносила дохода, жил также за его счет. Рой даже готовил еду своему вечно погруженному в работу младшему брату, правда, тот возмущался качеством блюд.
- Уолтер женился на своей сотруднице Лилиан в 1925 году. Тогда его студия только начинала работу и была очень мала. Но позже, когда компания раскрутилась, Дисней запретил ее сотрудникам заводить романы на рабочем месте.
Уолт и его жена Лилиан.
- В 1937 году студия Диснея выпустила первый в мире цветной полнометражный мультфильм «Белоснежка и 7 гномов». Он же был и самым дорогим в истории кинематографа на то время — его бюджет составил около $ 1,5 млн. В этот анимационный фильм Уолт вложил практически все деньги студии. По сути, он пошел ва-банк. Его рисковая идея окупилась: «Белоснежка» принесла своему создателю $ 8 млн, а также 8 «Оскаров»: 1 за новаторство и выдающиеся достижения в области анимации и еще 7 «мини-Оскаров» в качестве шуточного символа гномов. Именно после этого фильма Дисней сделал ставку на полнометражки.
- Вообще Дисней — оскароносец-рекордсмен. На его счету 59 номинаций на престижную премию и 26 наград. Пока этот рекорд никто не побил.
Дисней и 10-летняя Ширли Темпл, вручившая ему «Оскары» за «Белоснежку».
- Некоторое время Дисней работал на правительство США и снимал мультфильмы по госзаказу. В том числе и немного странные, например «Историю менструации», которую показывали в американских школах вплоть до 60-х годов.
- Супруги Дисней очень хотели ребенка, но 2 беременности Лилиан закончились выкидышами. Через 8 лет у них родилась дочь Дайана Мэри. Спустя еще 4 года Уолтер и его жена удочерили маленькую девочку и назвали ее Шэрон Мэй.
Семья Дисней (слева направо): Лилиан, Дайана, Шэрон Мэй и Уолтер.
- Дисней был отличным отцом. Он обожал своих детей. Идея Диснейленда пришла к нему, когда он прогуливался с дочерьми. Ему захотелось создать такое место, где будет комфортно проводить время всей семье.
- Никто не верил в успех Диснейленда. Когда Уолтер искал инвесторов, ему отказали 302 раза. Даже брат, который всегда и во всем его поддерживал, на этот раз усомнился в том, что затея окупится. Дисней потратил все свои деньги, но воплотил идею в жизнь. Его парк открылся в 1955 году, а уже через полгода его посетили 1 млн человек.
- В Диснейленде Уолтер построил и свои апартаменты. Они расположены над пожарным депо на Главной улице парка. О том, что создатель всего этого чуда находится дома, посетители узнавали по освещенным окнам. Сейчас свет горит все время в память об Уолте.
- В Диснейленд не пустили Хрущева. Возможно, все дело в том, что знаменитый сказочник был убежденным антикоммунистом.
- После Диснейленда Уолтер решил построить город будущего — без нищеты и преступности. Для этого в 1964 году он купил 14 тыс. га земли во Флориде. Однако смерть великого мультипликатора не позволила сбыться этой мечте. В итоге сейчас на этом месте расположен знаменитый Диснейуорлд.
- Уолт Дисней умер 15 декабря 1966 года от рака легких. После этого компания, названная его именем, отказалась от показа сцен с курением.
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Дисней оставил огромное состояние не только своим потомкам, но и своей домработнице Тельме Говард. На каждый праздник он дарил ей акцию своей компании. В итоге женщина накопила порядка $ 10 млн.
А вы любите творчество Диснея? Какой мультфильм вам нравится больше всего?