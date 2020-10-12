20+ фактов о жизни в Монако, где каждый третий ворочает миллионами

«В не самом дорогом отеле Монако спросила, как мне добраться до аэропорта. Мне предложили вертолет за € 150 и такси за € 100. Когда уточнила про автобус, выяснилось, что консьерж даже не знает, сколько стоит билет, ведь остановка находится аж в 10 минутах ходьбы (!) от отеля. В итоге за поездку надо было заплатить € 20, а автобус был более чем комфортабельным». © Whitney / highheelsandalaptop

«Я очень волновалась, какие наряды нужно взять с собой в Монако: вроде здесь надо выглядеть стильно. И совершенно зря! Как оказалось, отнюдь не все местные жители щеголяют в роскошных платьях и драгоценных камнях. Девушки в основном ходят в брюках и спортивной одежде». © Hannah Logan / Eatsleepbreathetravel