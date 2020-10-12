20+ фактов о жизни в Монако, где каждый третий ворочает миллионами
В представлении обывателей Монако — страна роскошных казино, где по улицам бродят знаменитости, на морских волнах покачиваются дорогие яхты, а спортивные автомобили — любимое средство передвижения граждан. Это миниатюрное государство еще называют «детской площадкой для миллиардеров», что неудивительно, ведь около трети населения страны может похвастаться более чем внушительным достатком.
Мы в AdMe.ru решили узнать, все ли жители Монако баснословно богаты, и выяснили много удивительных вещей. Например, как на самом деле называют граждан этого государства. А в качестве бонуса мы с вами поделимся 4 странными привычками, которые выдадут истинного обитателя этой маленькой страны.
«Детская площадка для миллиардеров»
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В Княжестве Монако проживает более 12 тыс. миллиардеров. Их количество с 2013-го по 2018 год возросло на 12 %.
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Гражданам Монако запрещено играть в казино. Более того, они даже порог этого заведения не могут переступить (исключение сделано только для тех, кто там работает). Этот закон существует еще с XIX века, с момента появления первого казино. Князь Карл III должен был вывести страну из экономического кризиса, и создание игорного дома оказалось отличным способом. Однако, если бы он разрешил играть и гражданам страны, финансовая ситуация только бы ухудшилась.
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Из 38 тыс. жителей Монако 75 % родились в других странах и переехали сюда. К известным переселенцам можно отнести музыкантов Боно и Ширли Бэсси, спортсменов Мику Хаккинена, Бориса Беккера, Дэвида Култхарда и многих других.
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Средняя продолжительность жизни одна из самых высоких в мире — 86 с половиной лет. При этом уровень бедности стремится к нулю.
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Официальный язык в Монако французский. Большая часть населения говорит на английском, многие владеют итальянским. В последние годы популярность набирает русский язык. Если вы выглядите как настоящий житель Средиземноморья, с вами, скорее всего, заговорят по-французски. К блондинам могут обратиться как по-английски, так и по-русски.
Под круглосуточной защитой
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В государстве самое большое количество полицейских на душу населения. На 100 жителей приходится по 1 стражу порядка. В том числе и поэтому в Монако самый низкий уровень преступности в мире.
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Жить в Монако даже безопаснее, чем работать в посольстве. Номерной знак каждого автомобиля, который въезжает в город, фотографируют, а информацию проверяют по базе. Кстати, небольшая местная тюрьма редко бывает заполненной наполовину, а из удобных камер открывается вид на Средиземное море. Увы, окна расположены высоко, так что нарушители спокойствия редко могут этими красотами полюбоваться. Большинство задержанных — карманные воришки.
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Утро трудового дня ознаменовывается здесь тем, что количество людей в стране увеличивается с 38 до 58 тыс. Люди из соседних Франции и Италии приезжают сюда на работу. Вечером плотность населения возвращается к своим привычным показателям.
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Единственный природный ресурс страны — это рыба. Но даже ее практически не экспортируют.
Скромное обаяние роскоши
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Жизнь в Монако создана не для мизантропов. Это одно из самых густонаселенных государств в мире. Почти вся территория застроена многоквартирными домами, причем процесс возведения новых и облагораживания городского пространства идет постоянно. Отыскать тихий и безлюдный уголок в таких условиях непросто.
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«В Монако вас повсюду окружают символы богатства. Я буквально вижу по 30 Ferrari и Lamborghini каждый день. Поэтому то, что во всем мире является показателем высокого статуса, здесь теряет всякий смысл. Если бы у меня была Ferrari и мне хотелось бы похвастаться своей спортивной машиной, Монако было бы последней страной, где я бы это сделал». © Anonymous / Quora
Рабочие будни на Ривьере
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В Монако много миллионеров, но все эти люди в основном приезжие. Монегаски (коренные жители) обычно работают в магазинах, сфере здравоохранения, образования. Их еще называют «субъектами князя». Они имеют немалые поблажки от властей. Например, каждому оплачивают 50 % стоимости аренды жилья. Кроме того, за ними закреплено право на часть квартир. Монегаскам также гарантировано обязательное трудоустройство.
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Для оформления вида на жительство нужно или получить работу, или зарегистрировать бизнес, или доказать свою состоятельность (на счет в любом банке Монако кладется депозит в € 500 тыс., который остается неприкосновенным). Вид на жительство оформляется довольно быстро — всего за 1–3 месяца.
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Монако многие считают налоговым раем, предполагая, что люди, проживающие здесь, полностью избавлены от любых выплат такого рода. Это не так. Есть социальное страхование, где работники платят около 14 % от зарплаты, а работодатели добавляют еще 28–40 %. Существует налог на собственность, налог на наследство и НДС (составляющий 20,6 %).
Городские джунгли по-монакски
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В Монако очень трепетно относятся к каждому квадратному метру земли. Поэтому некоторые заведения находятся на подземных этажах. Это экономит пространство.
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К 2025 году планируется построить новый район Portier Cove (отвоевав землю у моря). Это не первый подобный проект: с середины прошлого века Монако увеличило свою территорию на 20 % таким же образом.
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Покупка квартиры в Монако — дорогое удовольствие. Стоимость недвижимости здесь одна из самых высоких в мире. Средняя цена 1 кв. м — € 50 000. Поэтому все в основном живут в апартаментах, расположенных в многоквартирных домах. Таких строений, как таунхаусы, здесь просто не существует.
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Небольшая квартира с одной спальной комнатой может стоить порядка € 1,5 млн. И это будет весьма скромным пристанищем. Ищете роскошный пентхаус? Тогда будьте готовы заплатить от € 50 млн за свое жилье.
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Городов в Монако нет. По сути это город-государство, который состоит из нескольких районов. Самый известный из них — Монте-Карло. Старейший Монако-Вилль, который можно назвать столицей страны: в нем находится резиденция принца, тут заседает правительство.
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Найти подходящее жилье для аренды — настоящая головная боль. Cтудия в спальном районе будет стоить от € 2 тыс. в месяц. Апартаменты побольше с 2 спальнями и балконом — от € 5 тыс. Поэтому многие экспаты, работающие в Монако, выбирают в качестве места проживания соседнюю Францию.
Жители Монако или монегаски?
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Все обитатели государства делятся на 2 группы: на жителей Монако и монегасков. Первые приехали сюда из других стран и получили вид на жительство, вторые были рождены здесь или связаны с Монако кровными узами. Монегаски очень гордятся своим культурным наследием и тем, что сумели сохранить родной язык, кухню и обычаи, невзирая на влияние столь внушительных соседей, как Франция и Италия.
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По легенде, название страны имеет греческие и лигурийские корни. Возможно, оно произошло от имени известного героя мифов Геракла, который, по преданиям, и основал этот город.
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Самый простой способ стать монегаском — оформить брак с коренным жителем. Однако о гражданстве можно будет попросить только спустя 10 лет после проведения церемонии.
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Другой путь — это внести существенный вклад в развитие страны. Тогда гражданство счастливчику будет даровано самим князем Монако.
Семейные ценности
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Семейные связи в Монако очень важны. Это неудивительно, ведь коренные жители, родившиеся на этой земле, обладают многими льготами.
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Здесь очень небольшой процент разводов: всего четверть браков впоследствии расторгается.
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Многие жители Монако, рожденные здесь, но имеющие корни во Франции или Италии, и не обладающие гражданством, все равно не считаются монегасками. Их называют les enfants du pays — «детьми страны».
Главная ценность княжества
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Территория страны — это всего 2 кв. км. Из этих скромных угодий 5 тыс. кв. м отдана под детские площадки. Большинство из них разделено на несколько зон: для малышей, для ребят постарше и для взрослых, которые могут отдохнуть, пока их чадо резвится. На некоторых игровых площадках работают франкоязычные аниматоры.
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Каждый год на Рождество в Княжеский замок приглашается около 500 детей, которым сам князь Альбер II вручает подарки. Так что государство можно назвать одной большой семьей.
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Хотя князь Альбер II и его сестры находились на домашнем обучении, новое поколение правящей семьи посещает обычную школу в Монако. По словам княгини Шарлен, им очень нравится процесс обучения, а принцесса Габриэлла расстраивается, что по субботам занятий не бывает.
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Университет Монако собрал около 400 студентов из 70 стран мира. Плата за обучение вполне разумна, поэтому в заведение попадают студенты из разных социальных слоев. Большинство ребят живут во Франции, тем более что до кампуса можно добраться всего за 20 минут пешим ходом.
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Самый большой плюс обучения в Монако — это то, что молодые люди достаточно легко могут встретиться с ведущими бизнесменами и политиками. Принц Альбер II часто посещает университет лично и всегда готов к дружеской беседе.
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Солнце светит в Монако 300 дней в году. Это неисчерпаемый источник радости и гордости для всех обитателей.
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Территория государства меньше, чем площадь Центрального парка в Нью-Йорке (США).
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Монако расположено на холмах, а обойти весь город-государство можно на своих двоих за несколько часов. Правда, от пешехода потребуется немало усилий, чтобы преодолеть все подъемы и спуски. Для тех, кому подобное развлечение не по силам, оборудованы лифты и эскалаторы.
По Монако через пробки
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Многие жители Монако предпочитают обходиться без личной машины. В любую точку страны можно добраться пешком или на общественном транспорте. При этом не приходится ломать голову над тем, чтобы найти парковку для автомобиля.
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С другой стороны, без автомобиля выбраться за пределы Монако довольно сложно. А находиться в городе-государстве безвылазно порой бывает утомительно: многие приезжие жалуются на некоторое однообразие жизни и скуку.
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По самому Монако можно передвигаться на такси. Бессмысленно пытаться поймать машину, просто подняв руку, — такси не остановится. Нужно заказывать автомобиль по телефону заранее, и в часы пик его придется ждать долго.
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Uber в Монако не работает. Вернее, на нем можно добраться в страну из соседней Франции, а вот вызвать его в Монако нельзя.
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Собственного аэропорта в Монако нет, ближайший находится в Ницце. Причина не в том, что в страну приезжает недостаточно людей. Просто здесь не хватает места для строительства этого объекта. Современный международный аэропорт занимает площадь в 3,7 км, а Монако почти в 2 раза меньше.
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Транспортные расходы выглядят примерно так: такси — € 4, 1 л бензина — € 1,5, проездной на общественный транспорт — € 22, билет на общественный транспорт — € 1,5.
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Аэропорта в Монако нет, зато есть вертолетная служба. Чаще всего клиенты выбирают в качестве пункта назначения Ниццу. В воздухе пассажиры проводят всего 6–7 минут, могут прибыть в аэропорт Ниццы за час до вылета, а багаж сдать еще в Монако. Вертолеты вылетают в Ниццу каждые 15 минут.
Монако на вкус
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Если вы оказались в Монако, обязательно стоит попробовать барбаджан — небольшие пирожки, фаршированные швейцарским мангольдом и рикоттой, обжаренные во фритюре.
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Ужин в ресторане необязательно будет травмирующим для кошелька. В Монако много малоизвестных ресторанчиков, где кормят вкусно, а блюда вполне доступны по стоимости. Так, обычный ужин, состоящий из основного блюда и напитка, будет стоить € 18. Если к этому дуэту добавить салат, то общая сумма возрастет до € 26. Главное — поискать заведение вдали от туристических маршрутов.
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Собираетесь перекусить или сытно поужинать? Не забудьте про галстук и пиджак. Если на ресторане висит табличка Veste et cravate de rigueur, то без этих деталей туалета вас в заведение не пропустят.
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К традиционным блюдам относят фугас (fougasses, хлеб, приготовленный на апельсиновой воде и роме и сдобренный сладкими семенами аниса) и pissaladiere (открытый пирог с анчоусами; говорят, рецепт изобрели еще римляне).
Особенности жизни
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В Монако очень серьезно относятся к фотосъемке. Для проведения любых фотосессий (в том числе и свадебных) требуется разрешение. То же самое касается и фотографирования исторических зданий (например, княжеского дворца). Чтобы получить эти бумаги, нужно подать прошение как минимум за 15 дней до назначенной сессии.
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Простым туристам обычно фотографировать улицы города не запрещают, даже если у них нет разрешения. Но, если полиция решит, что путешественник планирует использовать снимки в коммерческих целях, он вполне может лишиться не только их, но и камеры.
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Путь к сердцам монегасков лежит через их язык. Если вы можете хоть чуть-чуть говорить на монегасском — вас примут с распростертыми объятиями.
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Монегаски будут счастливы познакомить гостей с историей страны и культурными обычаями. А вот политические и религиозные темы затрагивать не следует: здесь к ним относятся очень трепетно. К собеседнику, который восторженно заливается о собственных достижениях (высокой зарплате, машине и прочих материальных благах) отнесутся с презрением.
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Получение гражданства Монако — целая церемония. Проводит ее мэр Монако.
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Князь Альбер II уделяет особое внимание экологии. Воздух и морская вода постоянно проверяются на наличие вредных примесей. Работает специальная программа по очистке и экономии пресной воды. Многие здания здесь оснащены солнечными панелями, что помогает стране перейти на «зеленую» энергию.
Негласные правила
В Монако комфортно и жить, и отдыхать. Однако следует помнить о существовании довольно строгих правил:
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Здесь запрещено разгуливать босиком. Так что, как только вы покидаете пляж или сходите на берег с яхты, сразу надевайте обувь, иначе штраф гарантирован.
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Купальники и плавки можно носить только на пляже Ларвотто. За его пределами щеголять в подобных костюмах строжайше запрещено.
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Даже не пробуйте выйти на улицу без верха. Буквально через несколько метров вас остановит бдительная полиция. Здесь вообще к внешнему виду предъявляют строгие требования.
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Если только вы не поклонник «Формулы-1», приезжать в Монако во время проведения Гран-при не рекомендуется: большинство улиц закрыто, рестораны переполнены, а количество людей в городе просто ужасает.
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Обувь — обязательная деталь туалета в Монако. Везде, кроме яхт. Подняться на борт судна даже в роскошных «лубутенах» не получится. Ничего с дорогими туфлями не произойдет: их пронумеруют и заберут на хранение на время пребывания гостя на плавучем средстве. С ботинками на яхте спокойно расстается и принц Альбер.
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Паспорт всегда должен быть с вами. В большинстве туристических мест (включая казино) вас попросят его предъявить. То же самое касается баров и ресторанов.
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Да, в Монако говорят в основном на французском, но это не Франция. Назвать в беседе жителей французами — это жестоко оскорбить их.
Монако глазами туристов
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«В не самом дорогом отеле Монако спросила, как мне добраться до аэропорта. Мне предложили вертолет за € 150 и такси за € 100. Когда уточнила про автобус, выяснилось, что консьерж даже не знает, сколько стоит билет, ведь остановка находится аж в 10 минутах ходьбы (!) от отеля. В итоге за поездку надо было заплатить € 20, а автобус был более чем комфортабельным». © Whitney / highheelsandalaptop
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«Я очень волновалась, какие наряды нужно взять с собой в Монако: вроде здесь надо выглядеть стильно. И совершенно зря! Как оказалось, отнюдь не все местные жители щеголяют в роскошных платьях и драгоценных камнях. Девушки в основном ходят в брюках и спортивной одежде». © Hannah Logan / Eatsleepbreathetravel
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Паспорт Монако может получить любой желающий и совершенно бесплатно. Правда, только сувенирный. Такие документы Туристический офис страны стал выдавать желающим, после того как было запрещено ставить сувенирные штампы в действующие паспорта. Дело в том, что официальный документ, украшенный подобными штампами, могут признать недействительным.
Странные привычки, которые отличают истинного жителя Монако
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Иное понимание понятий «далеко» и «близко». Если вам надо преодолеть всего километр, а человек встревоженно спрашивает: «Неужели ты весь путь пешком пройдешь?» — значит, перед вами истинный житель Монако.
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Искреннее равнодушие к сильным мира сего. Если вы уселись за столик выпить чашечку кофе и заметили в паре метров от себя всемирно известного модельера, но при этом спокойно отворачиваетесь, продолжаете созерцать окружающий мир и даже не хватаетесь за телефон — значит, вы прожили в княжестве достаточно долго.
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При просмотре спортивной программы вы страстно выкрикиваете фразу «Daghe Munegu!»? Вы погрузились в культуру страны по самые уши. Этот призыв означает «Вперед, Монако!» и говорит о подлинном патриотизме.
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Ваша речь напоминает сборную солянку из нескольких языков — значит, вы уже прочувствовали всю прелесть жизни в Монако, где на территории в 2 кв. км обитают представители примерно 130 различных национальностей.
А вы бы смогли жить в такой маленькой стране? Вам бы понравилось?