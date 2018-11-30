20+ фактов о языках мира от лингвиста из Питера, у которой все в порядке с чувством юмора

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Лингвист и художник Александра Голубева (@alphyna) устроила в твиттере грандиозную акцию. Она пообещала рассказывать по одному интересному факту о языках за каждый поставленный лайк. Исходный пост набрал более 9 тыс. «сердечек», а знания и юмор Александры все не иссякали.

Мы в AdMe.ru выбрали самые сочные посты Александры, чтобы вы сами убедились в том, сколько нового и интересного скрывается за привычными словами.

Сколько в современном русском языке падежей? Шесть? А вот и нет! Есть еще, например, звательный: «Саш! Петь!» Есть второй родительный, он же партитивный; означает долю некой субстанции и имеет другое окончание: «хвост коня», но «чашка чаю».

Исторически «суть» — это множественное от «есть». Сказать «он суть балбес» — ошибка. «Он есть балбес», «они суть балбесы» - только так.

Категория одушевленности — грамматическая, а не смысловая, определяется по винительному падежу. Поэтому «труп» мертвый, а «мертвец» живой. (Вижу что? – Труп. Но: вижу кого? – Мертвеца.)

«Довлеть» — значит «быть достаточным». С этим словом есть ровно одна фраза: «довлеет дневи злоба его». Вы задумывались о ее смысле? Она означает «в каждом дне и так достаточно ерунды, так что не парься еще и о завтрашнем». Единожды это запомнив, уже не запутаешься.

Лингвистика — естественная наука, а не гуманитарная. Она как биология: люди пытаются строгими методами проанализировать природную ерунду.

Смайлик изобрел в 1969 году Набоков, искавший новые способы побыть несносным поганцем в адрес собеседника.

Никто в мире не понимает русских безглазых знаков-скобочек, все считают их крипотными и странными. Продолжайте культурную экспансию! ))

Названия цветов не всегда означают просто длину волны, у них бывает ограниченная сфера применимости. Вроде бы aoi в японском — это именно «сине-зеленый, как море и деревья» (а просто зеленый — midori). В русском есть «карий» — для глаз.

Слово «немец» образовано от слова «немой» — то есть «не умеющий говорить по-русски». Точно так же слово «варвар» — это греческое звукоподражание непонятному болботанию тех, кто говорит не по-гречески.

В языках мира то, чего не может быть много, часто ставится во множественное число, чтобы показать, какое оно большое, отсюда и «небеса».

В японском типа нет множественного числа, но к некоторым словам можно добавить -tachi. Washia-tachi — «Вася и примкнувшие».

Во многих языках слова со значением «младенец» — среднего рода или неодушевленные, так как кулек — еще не человек.

В бирманском языке перья и мех называют одним словом, поэтому птицы там — мохнатые.

«Зонтик» — это не «зонт» + уменьшительное «ик». В оригинале он Sonnedeck, «покрышка от солнца». То есть «зонтик» — оригинальная форма.

Во французском ставится пробел ПЕРЕД некоторыми знаками препинания, вот так:

«А что , почему бы нет ?»

Многоточие после восклицательного знака, означающее шок, заимствует у него точку. Вот так: «Я в шо-о-о-о-оке!..» Если там был восклицательный знак с вопросительным, остается одна вольная точка. «Вот так?!.» Да, мне тоже кажется странным. Но да. А в английском этот знак работает вообще не так. А как? «Like this...!»

В языках мира встречаются единственное, множественное, двойственное, тройственное и паукальное число. Вопреки совершенно очевидной гипотезе, паукальное число указывает не на пауканов, а на, грубо говоря, небольшую кучку объектов. Впрочем, с учетом того что это число выделяют в австралийских языках, этими объектами наверняка пауканы и являются.

Иврит был чисто мертвым языком, а потом евреи чисто на силе воли, как в аниме, воскресили его и стали на нем говорить. Все в шоке.

Русский мат — самый активно заимствуемый пласт русской лексики. Его активно используют прибалты, например.

В русском языке у нас есть предлоги — они стоят перед словом. Но «ради» и «для» могут быть послелогами: «не шутки ради».

Еще в старославе было «е» вместо начального русского «о» («единый» — «один»). Поэтому на старославе правильно ЕЛЕНЬ.

Для неспециалистов: никогда не ссылайтесь на словарь Даля. Умоляю. Даль описывал не современный и не всегда русский язык, а диалекты.

Слово, в котором максимум гласных «о» и нет других, — «обороноспособность».

Оборот «не то чтобы» («не то чтобы я любил вас, но...») — это цельный союз, который пишется без запятой.

Когда делают специальные ошибки, типа как в йезыге балбесафф, — это называется «какография».

Стимул — это такая палка у древних римлян. Заостренная, для погоняния быков.

Кирилл придумал глаголицу. А кириллицу придумали вообще не они с Мефодием, а их ученик — Климент. Вся ваша жизнь — это ложь.

Кстати, на самом деле их звали Константин и Михаил, Кирилл и Мефодий — это их вконтактовские имена.

Любимый Бродским прием «перенести часть слова на новую стихотворную строку» называется шедевральным словом «анжамбеман». Это я так, просто.

Частицы не объединяет ничто. Ничто. Это просто свалка, куда скидывают все короткие слова, которые че-то как-то больше никуда не влезли.

«Черт-те что» пишется именно вот так и никак иначе. Прекратите насиловать это выражение.

«Правильный» русский язык (ну который не разговорный) официально называется «кодифицированный русский язык» и аббревиируется так: КРЯ.

Тире иногда называют «знаком трусов», потому что его реально можно ставить где — и — когда — угодно. Не знаете правила? Ставьте тире.

«Пошлый» — значит «заезженный», «банальный», «безвкусный». «Относящийся к сексу» — это «похабный». Набоков гениально объяснил смысл слова «пошлость», переведя его как слияние posh и lust.

Борцам за черный кофе, кстати: «метро» раньше было мужского рода, так как «метрополитен». «Кофе» мужского — так как «кофий».

По-французски «Париж» — «Пари». Почему в русском «ж»? Потому что мы заимствовали это слово из польского, а не из французского.

Феминитивы решают несуществующую проблему, так как в русском есть так называемые слова общего рода: умница, егоза, задира и так далее. К словам общего рода вполне относят и названия профессий типа «врач». «Крутая врач» — это грамотно! Это слово обоих родов, блин!