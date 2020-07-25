20 фактов о Владимире Высоцком, который был «неудобным» для некоторых и легендой для миллионов

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40 лет назад не стало человека множества талантов, балагура и правдоруба Владимира Высоцкого. Идя наперекор самой жизни, он навсегда оставил след в культуре всего постсоветского пространства, которое его временами даже побаивалось — из-за горячего нрава и непробиваемой честности.

AdMe.ru хочет, чтобы вы сейчас включили песни Владимира Семеновича и на пару минут отправились в путешествие по его жизни.

Именно фильм «Вертикаль» сделал Высоцкого и его песни всесоюзно известными.

Высоцкий занимался музыкой с младых ногтей. За успехи в школе отец подарил ему пианино и нанял преподавательницу. Именно она, к слову, и выяснила, что у мальчика абсолютный слух.

Дворовые мальчишки дали Володе прозвище Американец из-за того, что тот бывал с отцом за границей и носил импортные вещи.

Первое публичное выступление будущей звезды состоялось в 1954 году на сцене соседней женской школы: Высоцкий прочел пародию на басню Крылова. Зал смеялся и аплодировал Владимиру, но руководство его школы не одобрило такой творческий порыв. В итоге — тройка в четверти за поведение. О золотой медали можно было забыть.

Заключение специалистов при поступлении Владимира Высоцкого во МХАТ: «Слух хороший, ритм хороший, певческого голоса нет».

Однокурсник Высоцкого Георгий Епифанцев все никак не мог придумать номер к первому студенческому капустнику (представление для своих), пока они вдвоем гуляли в саду «Эрмитаж». Владимир увидел мучения друга, отобрал у него бумажку и написал стихотворение «Среди планет, среди комет». Епифанцев, прочитав набросок, воскликнул: «Володя, да ты же гениальный поэт!»

В роли Андрея Пчелки в картине «Стряпуха» (1965).

На одном из московских выступлений студентов МХАТа Высоцкий читал монолог деда Щукаря из романа Шолохова «Поднятая целина». Вот как описывают современники Владимира Семеновича это выступление: «Володя начинал читать свой отрывок — и постепенно захватывал зал так, что зрители уже боялись пропустить хоть одно слово».

Студенческий выпуск Высоцкий отметил бурно. На его первое место работы (Московский драматический театр имени А. С. Пушкина) пришел протокол из милиции о том, что будущая легенда устроила в кафе с друзьями «небольшой дебош».

История второго брака звезды (первый, с актрисой Изой Жуковой, продлился 5 лет) совершенно очаровательна. После очередного кутежа в кафе с битьем посуды Высоцкий крупно задолжал гостинице денег, которых у него уже не было. Тут-то ему и встретилась актриса Людмила Абрамова, у которой артист без стеснения попросил взаймы. Та отдала едва знакомому человеку свой фамильный перстень. И уже через несколько дней Высоцкий напишет своему другу: «Срочно приезжай. Женюсь на самой красивой актрисе Советского Союза».

Людмила Абрамова, вторая жена Высоцкого.

Ранние песни Высоцкого получили признание публики, но коллеги и критики массово ругали Владимира Семеновича. Его музыку называли «унылой и скучной», а его в целом характеризовали как «сипло причитающего дикие блатные песенки и смакующего воровской жаргон».

Театр артист тоже не оставлял. Одной из самых ярких его ролей считают роль Гамлета. Актер Иннокентий Смоктуновский (тоже исполнитель роли Гамлета) назвал Высоцкого в этом образе «гитарным Гамлетом».

Культовый сериал «Место встречи изменить нельзя» во многом обязан появлением Владимиру Семеновичу, который активно участвовал в разработке сценария и ставил некоторые эпизоды, заменяя режиссера Говорухина. По его возвращении съемочная группа жаловалась на Высоцкого: «Он нас замучил!»

Во время съемок ленты «Место встречи изменить нельзя» произошла одна странная история. Так как у Высоцкого было много поклонников, место съемок всегда оцепляли. Но одной фанатке удалось прорваться к своему кумиру, однако от переизбытка чувств она не знала, что сказать, и просто вцепилась зубами в пальто Жеглова. Отрывать перевозбужденную поклонницу пришлось всей съемочной группе.

Немногие знают, но Волка в «Ну, погоди!» должен был озвучивать Высоцкий. Но из-за проблем артиста с власть имущими роль получил Анатолий Папанов.

Те, кто работали с Владимиром Семеновичем в кино, называли его «неудобным актером». Он постоянно пытался импровизировать, несмотря на просьбы режиссеров не отклоняться от сценария. А еще он терпеть не мог вторые дубли. Потому что проживать второй раз эмоции уже не хотел.

Одна из первых ролей Владимира Семеновича в кино. Фильм «713-й просит посадку» (1962).

Однажды Высоцкого ограбили. Из номера отеля в Сочи вынесли куртку, зонт, джинсы... А в куртке были документы и ключи от квартиры. Артист отправился писать заявление в милицию, а когда вернулся, увидел свои вещи на месте с такой вот запиской: «Прости нас, Владимир Семенович. Мы не знали, чьи это вещи. Куртку и документы возвращаем, а джинсы, прости, уже продали».

С Мариной Влади Высоцкий познакомился во время ее визита в Москву. Сначала его «неброская внешность» не привлекла актрису, но стоило Владимиру Семеновичу взять в руки гитару, как она «забывала обо всем на свете». В браке с Влади артист прожил до самой смерти.

Во время визита в Германию у машины Высоцкого отвалился глушитель. Он позвонил местной знакомой с просьбой одолжить денег. У той не было достаточного количества средств, но она придумала, как помочь легендарному артисту: сказала своим знакомым, что сегодня у нее в квартире будет петь Высоцкий. В итоге для него собрали 2 500 марок.

Владимир Семенович был заядлым автомобилистом. Но и лихачом к тому же. Он разбил машину, подаренную ему Мариной Влади, в первый же день.

Высоцкий умер в ночь на 25 июля 1980 года. Официальная причина — сердечная недостаточность. На прощание с артистом, несмотря на то что дату нигде не заявляли, пришло больше 100 000 человек. По словам сына артиста, Никиты, траурная процессия «выглядела как сцена из фильма».

В списке кумиров ХХ века Владимира Высоцкого обошел лишь Юрий Гагарин.

А напоследок песня, которая как нельзя лучше демонстрирует взгляды легендарного артиста на жизнь