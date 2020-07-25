20 фактов о Владимире Высоцком, который был «неудобным» для некоторых и легендой для миллионов
40 лет назад не стало человека множества талантов, балагура и правдоруба Владимира Высоцкого. Идя наперекор самой жизни, он навсегда оставил след в культуре всего постсоветского пространства, которое его временами даже побаивалось — из-за горячего нрава и непробиваемой честности.
AdMe.ru хочет, чтобы вы сейчас включили песни Владимира Семеновича и на пару минут отправились в путешествие по его жизни.
Именно фильм «Вертикаль» сделал Высоцкого и его песни всесоюзно известными.
- Высоцкий занимался музыкой с младых ногтей. За успехи в школе отец подарил ему пианино и нанял преподавательницу. Именно она, к слову, и выяснила, что у мальчика абсолютный слух.
- Дворовые мальчишки дали Володе прозвище Американец из-за того, что тот бывал с отцом за границей и носил импортные вещи.
- Первое публичное выступление будущей звезды состоялось в 1954 году на сцене соседней женской школы: Высоцкий прочел пародию на басню Крылова. Зал смеялся и аплодировал Владимиру, но руководство его школы не одобрило такой творческий порыв. В итоге — тройка в четверти за поведение. О золотой медали можно было забыть.
- Заключение специалистов при поступлении Владимира Высоцкого во МХАТ: «Слух хороший, ритм хороший, певческого голоса нет».
- Однокурсник Высоцкого Георгий Епифанцев все никак не мог придумать номер к первому студенческому капустнику (представление для своих), пока они вдвоем гуляли в саду «Эрмитаж». Владимир увидел мучения друга, отобрал у него бумажку и написал стихотворение «Среди планет, среди комет». Епифанцев, прочитав набросок, воскликнул: «Володя, да ты же гениальный поэт!»
В роли Андрея Пчелки в картине «Стряпуха» (1965).
- На одном из московских выступлений студентов МХАТа Высоцкий читал монолог деда Щукаря из романа Шолохова «Поднятая целина». Вот как описывают современники Владимира Семеновича это выступление: «Володя начинал читать свой отрывок — и постепенно захватывал зал так, что зрители уже боялись пропустить хоть одно слово».
- Студенческий выпуск Высоцкий отметил бурно. На его первое место работы (Московский драматический театр имени А. С. Пушкина) пришел протокол из милиции о том, что будущая легенда устроила в кафе с друзьями «небольшой дебош».
- История второго брака звезды (первый, с актрисой Изой Жуковой, продлился 5 лет) совершенно очаровательна. После очередного кутежа в кафе с битьем посуды Высоцкий крупно задолжал гостинице денег, которых у него уже не было. Тут-то ему и встретилась актриса Людмила Абрамова, у которой артист без стеснения попросил взаймы. Та отдала едва знакомому человеку свой фамильный перстень. И уже через несколько дней Высоцкий напишет своему другу: «Срочно приезжай. Женюсь на самой красивой актрисе Советского Союза».
Людмила Абрамова, вторая жена Высоцкого.
- Ранние песни Высоцкого получили признание публики, но коллеги и критики массово ругали Владимира Семеновича. Его музыку называли «унылой и скучной», а его в целом характеризовали как «сипло причитающего дикие блатные песенки и смакующего воровской жаргон».
- Театр артист тоже не оставлял. Одной из самых ярких его ролей считают роль Гамлета. Актер Иннокентий Смоктуновский (тоже исполнитель роли Гамлета) назвал Высоцкого в этом образе «гитарным Гамлетом».
- Культовый сериал «Место встречи изменить нельзя» во многом обязан появлением Владимиру Семеновичу, который активно участвовал в разработке сценария и ставил некоторые эпизоды, заменяя режиссера Говорухина. По его возвращении съемочная группа жаловалась на Высоцкого: «Он нас замучил!»
- Во время съемок ленты «Место встречи изменить нельзя» произошла одна странная история. Так как у Высоцкого было много поклонников, место съемок всегда оцепляли. Но одной фанатке удалось прорваться к своему кумиру, однако от переизбытка чувств она не знала, что сказать, и просто вцепилась зубами в пальто Жеглова. Отрывать перевозбужденную поклонницу пришлось всей съемочной группе.
- Немногие знают, но Волка в «Ну, погоди!» должен был озвучивать Высоцкий. Но из-за проблем артиста с власть имущими роль получил Анатолий Папанов.
- Те, кто работали с Владимиром Семеновичем в кино, называли его «неудобным актером». Он постоянно пытался импровизировать, несмотря на просьбы режиссеров не отклоняться от сценария. А еще он терпеть не мог вторые дубли. Потому что проживать второй раз эмоции уже не хотел.
Одна из первых ролей Владимира Семеновича в кино. Фильм «713-й просит посадку» (1962).
- Однажды Высоцкого ограбили. Из номера отеля в Сочи вынесли куртку, зонт, джинсы... А в куртке были документы и ключи от квартиры. Артист отправился писать заявление в милицию, а когда вернулся, увидел свои вещи на месте с такой вот запиской: «Прости нас, Владимир Семенович. Мы не знали, чьи это вещи. Куртку и документы возвращаем, а джинсы, прости, уже продали».
- С Мариной Влади Высоцкий познакомился во время ее визита в Москву. Сначала его «неброская внешность» не привлекла актрису, но стоило Владимиру Семеновичу взять в руки гитару, как она «забывала обо всем на свете». В браке с Влади артист прожил до самой смерти.
- Во время визита в Германию у машины Высоцкого отвалился глушитель. Он позвонил местной знакомой с просьбой одолжить денег. У той не было достаточного количества средств, но она придумала, как помочь легендарному артисту: сказала своим знакомым, что сегодня у нее в квартире будет петь Высоцкий. В итоге для него собрали 2 500 марок.
- Владимир Семенович был заядлым автомобилистом. Но и лихачом к тому же. Он разбил машину, подаренную ему Мариной Влади, в первый же день.
- Высоцкий умер в ночь на 25 июля 1980 года. Официальная причина — сердечная недостаточность. На прощание с артистом, несмотря на то что дату нигде не заявляли, пришло больше 100 000 человек. По словам сына артиста, Никиты, траурная процессия «выглядела как сцена из фильма».
- В списке кумиров ХХ века Владимира Высоцкого обошел лишь Юрий Гагарин.
А напоследок песня, которая как нельзя лучше демонстрирует взгляды легендарного артиста на жизнь
А какие строки или слова Владимира Семеновича цепляют вас до дрожи?