20+ фактов о Владимире Толоконникове, который в реальности был так же далек от Шарикова, как небо от земли

После выхода фильма актера стали узнавать на улице. Блестяще сыгранная роль принесла ему не только известность, но и стала клеймом: режиссеры охотно звали его сниматься, но исключительно на роли вот таких же Шариковых. Толоконников сетовал, что предлагают ему не лучшие роли, но даже в плохом фильме всегда выкладывался по полной: «Моя обязанность даже в не нравящемся мне материале сделать хорошо».

Ему не раз предлагали подарить квартиру в Москве, если он снимется в рекламе в роли Шарикова. И хотя Владимир Алексеевич был единственным кормильцем в семье из 4 человек, он всегда отказывался.

Несмотря на то что образ Полиграфа Полиграфовича преследовал его всю жизнь, Толоконников был благодарен судьбе за то, что ему удалось сняться в таком блестящем фильме: «Я горжусь этой ролью. Даже если бы я больше ничего не сыграл, уже это в анналах будет, этот фильм вошел уже в историю. Мы слова замечательные Булгакова бросили в жизнь, и люди этим живут. Да это же здорово».

Позднее он признался, что думал вовсе не о славе: «Я на сцену шел не за славой, ей-богу, я не думал про славу. Я хотел, чтобы я говорил, плакал — и со мной плакал бы зал, чтобы я смеялся — и зритель бы со мной смеялся».