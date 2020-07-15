20+ фактов о Владимире Толоконникове, который в реальности был так же далек от Шарикова, как небо от земли
Советский, казахстанский и российский актер театра и кино Владимир Толоконников не раз говорил, что с детства мечтал о сцене, но никогда не думал о славе. И тем не менее она его настигла. Благодаря блестяще сыгранной роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» он, тогда еще никому не известный 45-летний алма-атинский актер, в один момент стал известен не только у себя на родине, но и по всей России.
Фильмы с его участием до сих пор смотрят и пересматривают, он стал любимым актером у не одного поколения зрителей. В день памяти великого артиста редакция AdMe.ru решила рассказать о нескольких любопытных фактах из жизни Владимира Алексеевича.
Мама Владимира Толоконникова и его предполагаемый отец.
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Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Его мама работала старшим препаратором на биокомбинате, где вырабатывали вакцины для животных. Отец, Алексей Антонцев, был фронтовиком. После тяжелого ранения он восстанавливал здоровье в Казахстане, а когда пошел на поправку и оказалось, что кроватей в госпитале не хватает, его подселили на реабилитацию к одинокой женщине. Так и состоялось знакомство родителей будущей звезды театра и кино.
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Своего отца актер ни разу не видел, даже на фотографии: тот вернулся на фронт, связь с ним потерялась. Уже после смерти актера журналистам, кажется, удалось разыскать семью Антонцева в Орловской области. Самого Алексея в живых уже нет, но остались его фотографии.
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Владимир Алексеевич родился в разгар войны, все детство его прошло в бараках, среди голода и разрухи. Она научила его всему, поэтому он не боялся никакого труда и старался помогать маме, как и чем мог. Единственное, что он делать не умел, так это готовить — это мама делала всегда сама.
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В школе у Толоконникова появилась мечта — стать актером. Он начал заниматься в драмкружке и так хорошо себя показал, что ему даже периодически доверяли небольшие роли в местном театре.
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После окончания школы он 3 раза пробовал поступить в московские театральные институты. Веселый улыбчивый парень нравился приемной комиссии, и играл он отлично, но все 3 раза ему отказывали — считали, что с такой специфической внешностью ему актером никогда не стать.
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Образование он все же получил, но уже в Ярославском театральном училище. А после вернулся к себе в Алма-Ату, где его через год зачислили в Академический театр русской драмы им. М. Лермонтова, которому актер был предан до конца жизни.
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Женщинам Толоконников нравился, он умел их покорять. Как рассказывала заслуженная артистка Республики Казахстан Татьяна Банченко: «С его очень специфической внешностью вокруг него всегда были красивые женщины. В нем присутствовала харизма настоящего мужика».
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Личное счастье, так же как и профессиональный успех, пришло к нему достаточно поздно. С первой женой, которая работала гримером в его театре, он разошелся и потом долго не мог прийти в себя. Но все изменилось, когда он встретил учительницу физики Надежду Березовскую, свою будущую жену. Об этой встрече артист вспоминает так: «Вот как я ее увидел, о, думаю, вот это моя жена. Она будет моей женой».
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В 1983 году у пары родился первенец Иннокентий, а спустя 8 лет — сын Родион. Кстати, он решил пойти по стопам отца и тоже стать актером. В его портфолио уже 11 ролей, а в фильме «Пес рыжий» ему даже довелось сниматься вместе с отцом.
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Актеру очень долго пришлось ждать всероссийского признания. Он много лет играл в театре Казахстана, а сниматься в кино начал после 40. Да и то в эпизодических ролях. Увидеть его можно было в фильмах «Зять из провинции» и «Последний переход». Лишь в 45 лет он получил ту самую легендарную роль, которая и превратила его в общенародного любимца.
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Когда режиссер Владимир Бортко решил снять фильм по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», он долго не мог найти актера на роль Шарикова, так как искал эдакого человека-собаку. Во все театры страны была отправлена телеграмма с просьбой прислать «самого уродливого актера, который только есть». Когда ему показали фото Толоконникова, он сказал: «Да, это типичный человек-собака. Шариков чистой воды, надо его брать».
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По иронии судьбы, именно внешность, из-за которой Толоконникова не брали в ГИТИС, и помогла ему, никому не известному на тот момент алма-атинскому актеру театра, получить главную роль в культовом фильме и обойти таким образом самого Николая Караченцева и Алексея Жаркова.
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Владимир Алексеевич рассказывал, что когда он приехал на пробы в Ленинград, то будто знал, куда ему нужно идти, ноги сами отвели его на студию «Ленфильм». Прибыв на место, он немного занервничал, ведь впервые оказался среди именитых актеров. Тогда он решил, что даже если его и не возьмут, то поиграет в удовольствие.
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Во время первой пробы режиссер фильма Владимир Бортко, глядя на Толоконникова, просто покатывался со смеху: так здорово тот играл. А во время второй пробы его партнер Леонид Броневой говорил, еле сдерживая смех, показывая на Толоконникова: «Да на него же невозможно смотреть!»
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А вот директору студии не нравилось, что среди признанных актеров оказался какой-то неизвестный Толоконников. Режиссеру пришлось пригрозить, что он не будет снимать, если Владимира Алексеевича уберут из фильма. И его оставили под ответственность Бортко. Позднее, увидев, как Толоконников талантлив, директор извинялся.
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Булгаковед, критик и писательница Мариэтта Чудакова признала, что Толоконников, как никто другой, понял автора повести: «Конечно, актер поразительно сыграл центральную роль в очень хорошем фильме по „Собачьему сердцу“. Оторваться было нельзя. Такое понимание автора, такое артистическое мастерство!»
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Образ Шарикова получился таким убедительным, что многие посчитали, что актер и в жизни такой же неотесанный грубиян. А на самом деле он был полной противоположностью своего героя. Бортко вспоминал: «Это тончайший человек, поверьте мне». У композитора Владимира Дашкевича осталось вот такое впечатление от первой встречи с артистом: «Вошел с виду очень страшный человек, который начал говорить — и его внешность моментально преобразилась. Оказалось, что это очень интеллигентный, очень светлый человек. Позитивный, с юмором. Его наружность абсолютно противоречит его внутренним качествам и достоинствам». Народный артист России Александр Михайлов сказал так: «Володя очень простой, действительно образованный человек, но все привыкли считать его Шариковым. Он был очень умный парень, но сыграл Шарикова гениально».
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Владимир Алексеевич любил выращивать цветы, особенно розы: «Мечта моя — розы, много-много рассадить. Я уйду, а розы будут цвести». Также он любил рисовать, правда, времени на это занятие у него почти не было.
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После выхода фильма актера стали узнавать на улице. Блестяще сыгранная роль принесла ему не только известность, но и стала клеймом: режиссеры охотно звали его сниматься, но исключительно на роли вот таких же Шариковых. Толоконников сетовал, что предлагают ему не лучшие роли, но даже в плохом фильме всегда выкладывался по полной: «Моя обязанность даже в не нравящемся мне материале сделать хорошо».
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Ему не раз предлагали подарить квартиру в Москве, если он снимется в рекламе в роли Шарикова. И хотя Владимир Алексеевич был единственным кормильцем в семье из 4 человек, он всегда отказывался.
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Несмотря на то что образ Полиграфа Полиграфовича преследовал его всю жизнь, Толоконников был благодарен судьбе за то, что ему удалось сняться в таком блестящем фильме: «Я горжусь этой ролью. Даже если бы я больше ничего не сыграл, уже это в анналах будет, этот фильм вошел уже в историю. Мы слова замечательные Булгакова бросили в жизнь, и люди этим живут. Да это же здорово».
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Позднее он признался, что думал вовсе не о славе: «Я на сцену шел не за славой, ей-богу, я не думал про славу. Я хотел, чтобы я говорил, плакал — и со мной плакал бы зал, чтобы я смеялся — и зритель бы со мной смеялся».
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После известности актер не изменился. Его сыновья вспоминали, что отец совершенно не страдал звездной болезнью и со всеми был легок в общении.
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Владимир Алексеевич очень ответственно подходил к своей работе. Даже если он чувствовал себя неважно, все равно приезжал на съемки и интервью, ведь знал, что его ждут, и не хотел никого подводить. Например, несмотря на проблемы со здоровьем, он приехал, чтобы дать интервью, которое впоследствии оказалось последним. Младший сын актера вспоминает: «Когда он снимался у Александра Реввы, он очень сильно простыл. Мы сидим, перед нами 2 профессора, а у него серое лицо. Ему врачи сказали, что он может не долететь, на что он ответил: „Вы чего, у меня спектакль“».
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Да, роль Шарикова была одной из самых ярких в его карьере, но и помимо нее за плечами актера была масса ролей. Всего он снялся в 75 фильмах. Из наиболее запоминающихся: «Облако-рай», «Гарем Степана Гуслякова», «Дети капитана Гранта», «}{отт@бь)ч», «Мастер и Маргарита». Сын Родион считал, что больше всего на себя он был похож в фильме «Шанхай»: ему досталась роль ранимого, чувствительного, наивного и добродушного человека.
Мы уверены, что среди наших читателей немало поклонников творчества Владимира Толоконникова. Расскажите нам, какие из сыгранных им персонажей запомнились и полюбились вам больше всего.