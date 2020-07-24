20+ фактов о том, кем работали простые и знатные женщины XIX века, когда считалось, что они сидят дома
В современном мире у женщины есть право работать. Хотя даже в XXI веке общество еще не до конца избавилось от предрассудков по поводу выбора профессии, деления работы на женскую и мужскую, различий в оплате труда. Что уж говорить о XIX веке, когда женщины уже пытались отстаивать свои права, но жизнь диктовала иные условия и правила. Они работали полноценно и тяжело, но в обществе такой труд не обсуждался и не считался серьезным.
Мы в AdMe.ru заинтересовались фактами о том, кем трудились женщины XIX века в России и почему некоторые профессии даже нельзя было называть вслух.
Незаметная работа
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И простолюдинки, и женщины дворянской крови должны были уметь делать многие вещи для ухода за семьей и домом, можно даже сказать, что осваивали не одну профессию. Эти знания потом могли пригодиться. Но если простолюдинка еще могла считаться официально работающей, то женщина знатного происхождения шла на такой шаг только от большой нужды или принципов и старалась никому об этом не рассказывать.
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Можно сказать, что женщины дворянского сословия имели право не на всякий заработок, если не были готовы к тому, что общество и близкие отвернутся от них. Относительно приличным считалось работать гувернанткой, учительницей, телеграфисткой. А, например, если женщина согласилась на стирку, выращивание овощей, зелени на продажу, работу лоточницей, значит, у нее не осталось другого выхода, и сказать об этом вслух было так же стыдно, как признаться в том, что ты просишь милостыню или воруешь.
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Однако попасть в ремесленные профессии было не так-то просто. В крупных городах России существовали специальные ремесленные цеха — объединения, куда женщин просто не пускали. Поэтому выбор был не слишком большой, и «женскими» были профессии продавщицы молока, рыбы, пирожков и другой еды, швеи, вышивальщицы и пр.
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Модными портными в XIX веке преимущественно были мужчины. Но они занимались приемом заказов и общением с клиентом, а также контролем всех процессов — от раскройки до пошива. А вот пошивом занимались уже «незаметные» швеи. Чаще всего это были незамужние девушки, которые не выходили из дома, посвящая все время шитью и получая за это копейки.
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Починкой же одежды, которая тоже не приносила особенного дохода, занимались замужние женщины с детьми или вдовы.
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Для знатной женщины было унизительно называться швеей или портной. В дворянском сословии существовало правило: женщина могла заниматься пошивом одежды на заказ, но называть ее швеей считалось неприличным. В светском разговоре можно было упомянуть, что дама шьет, — это давало другим понять, что она принимает заказы.
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«Незаметной», но престижной работой для простых женщин считалась работа кормилицы. Молоко блондинок считалось более полезным, а рыжих — вредным. «Молочных» мам могли выбирать по таким поверьям. Недавно родившая женщина могла выкармливать не только своего ребенка. Часто кормилиц нанимали знатные дамы, которые сами не хотели кормить грудью детей. Если кормилица попадала в знатную семью, она могла рассчитывать на денежную поддержку и пенсию до конца жизни — таким было негласное правило.
Тяжелая работа
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Если говорить о тяжелой работе, которой занимались женщины, то чаще всего приходит на ум все, что связано с сельским хозяйством. Пахать, сеять, убирать урожай, ухаживать за животными — все это должны были уметь деревенские женщины помимо обслуживания огромной семьи и дома. А учили их этому с раннего детства.
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Но и городские жительницы низших сословий часто брали на себя труд, который подрывал их здоровье. Например, женщины, которые занимались стиркой, делились на прачек и портомой, или портомоек. Портомойки брали несколько комплектов одежды на стирку, чаще работали на одного и того же человека. У прачек были большие объемы работы и постоянный риск травм — щелочь разъедала кожу и слизистые, страдали суставы, потому нужно было постоянно находиться в неудобном положении, выкручивать белье и таскать тяжести. Поэтому на такую работу чаще шли от безвыходности или временно.
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Казалось, что работа грузчиком даже в то время совершенно не подходила женщине. Однако, к примеру, на Волге, где было распространено бурлачество, солидный процент бурлаков и грузчиков составляли именно женщины, которые выполняли самую тяжелую работу в портах.
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Встречались и женщины-шахтеры. Они, конечно, в основном работали на поверхности у шахт, на сортировке, но порой спускались и в забой. Хотя работа под землей женщин и детей во многих странах была запрещена на законодательном уровне.
Наука и искусство
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Хотя дворянки часто получали классическое домашнее образование, но учиться дальше в университете они могли, только уехав в Европу. Поэтому в XIX веке женщин, которые серьезно занимались наукой в России, можно было пересчитать по пальцам. Например, об одной из первых российских женщин-химиков услышали только в конце XIX века. Вера Попова смогла добиться успеха в этой области, потому что была дочерью известного хирурга и училась в Женеве.
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То же можно было сказать и о профессии художника. А вот актерство и пение считалось вполне женскими занятиями, и в получении этих профессий женщинам особо не препятствовали. Хотя «всякая приличная барышня» обучалась гувернантками рисованию, профессиональное обучение женщин началось в конце 1830-х годов, когда при Императорском обществе поощрения художеств открылись рисовальные классы для девочек.
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Но предрассудки не так скоро изжили себя. Например, художницам не преподавали черчение, потому что считалось, что они не будут использовать его в профессиональной деятельности. Зато много внимания уделяли изучению пейзажей, хотя на мужском отделении пейзаж изучали очень поверхностно: он считался «несерьезным».
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Допустили женщин и в Императорскую академию художеств — в первый раз в качестве вольнослушательниц (30 человек). На более «ответственном» архитектурном отделении женщины смогли учиться лишь в 1903 году.
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Для барышень низших сословий путь к профессиональному обучению еще долго был заказан, поэтому тягу к искусству они проявляли, либо становясь самоучками, либо работая в смежных ремесленных профессиях. Трудились шляпницами, вышивальщицами, кукольницами, вырезали по дереву и кости и т. д.
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Многие дворянки зарабатывали, но тайно. Они занимались тем, что переписывали тексты, делали переводы и корректуры. Везением считалось пробиться в редакцию журнала или газеты и писать статьи, потому что не каждый редактор хотел иметь дело с женщинами.
Когда случился переворот в сознании
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Считается, что понимание того, что женщины могут получать полноценное образование и работать, немного сдвинулось с мертвой точки, когда в 1812 году была создана женская организация — Женское патриотическое общество. Она занималась заботой о нуждающихся, беспризорных детях, и этот образ женщин, которые занимаются не только семьей, а настоящим делом, послужил толчком к дальнейшей эмансипации. Ведь до этого времени женщины-профессионалы в какой-либо области часто вызывали недоверие. Но окончательно этот процесс эмансипации запустился после 1860 года, когда были приняты реформы Александра II.
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Условно женское образование появилось во времена Екатерины II, когда в Петербурге был открыт Смольный институт благородных девиц. Но оно не предполагало, что женщины будут работать. А вот с 1862 года, когда возникли первые 4 казенные женские гимназии, вопрос образования стал более массовым. Потом стали появляться частные гимназии.
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Женщины уже открыто и без осуждения могли учиться на фельдшера, акушерку, телеграфистку, бухгалтера, учительницу. И пытались заниматься бизнесом. Например, книжным. В 1863 году в Петербурге возникла первая и единственная в истории русского издательского дела женская переводческая и издательская артель. 2 подруги-владелицы решили начать издавать книги, вникая во все тонкости этой работы.
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В XX веке, после революции 1917 года, работающая женщина стала понемногу и постепенно уравниваться в правах с мужчинами и могла выбирать себе профессию. Хотя различные предрассудки еще долго существовали в обществе.
Нам было любопытно погрузиться в «рабочую реальность» женщин прошлого. А может быть, мы упустили какие-то подробности, которые известны вам?