20+ фактов о том, кем работали простые и знатные женщины XIX века, когда считалось, что они сидят дома

И простолюдинки, и женщины дворянской крови должны были уметь делать многие вещи для ухода за семьей и домом, можно даже сказать, что осваивали не одну профессию. Эти знания потом могли пригодиться. Но если простолюдинка еще могла считаться официально работающей, то женщина знатного происхождения шла на такой шаг только от большой нужды или принципов и старалась никому об этом не рассказывать.

Можно сказать, что женщины дворянского сословия имели право не на всякий заработок, если не были готовы к тому, что общество и близкие отвернутся от них. Относительно приличным считалось работать гувернанткой, учительницей, телеграфисткой. А, например, если женщина согласилась на стирку, выращивание овощей, зелени на продажу, работу лоточницей, значит, у нее не осталось другого выхода, и сказать об этом вслух было так же стыдно, как признаться в том, что ты просишь милостыню или воруешь.

Однако попасть в ремесленные профессии было не так-то просто. В крупных городах России существовали специальные ремесленные цеха — объединения, куда женщин просто не пускали. Поэтому выбор был не слишком большой, и «женскими» были профессии продавщицы молока, рыбы, пирожков и другой еды, швеи, вышивальщицы и пр.

Модными портными в XIX веке преимущественно были мужчины. Но они занимались приемом заказов и общением с клиентом, а также контролем всех процессов — от раскройки до пошива. А вот пошивом занимались уже «незаметные» швеи. Чаще всего это были незамужние девушки, которые не выходили из дома, посвящая все время шитью и получая за это копейки.

Починкой же одежды, которая тоже не приносила особенного дохода, занимались замужние женщины с детьми или вдовы.

Для знатной женщины было унизительно называться швеей или портной. В дворянском сословии существовало правило: женщина могла заниматься пошивом одежды на заказ, но называть ее швеей считалось неприличным. В светском разговоре можно было упомянуть, что дама шьет, — это давало другим понять, что она принимает заказы.