20+ подчас шокирующих деталей английского быта времен Артура Конана Дойля и Оскара Уайльда
Сейчас Великобритания известна как страна футбола, чая и отличных сериалов, но 150 лет назад все было по-другому. Королева Виктория была настолько харизматична, что в честь нее назвали целую эпоху британской истории. Эпоху, когда вся страна носила черное, а размер женских юбок мог привести к пожару.
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- Во времена правления королевы Виктории в Англии долгое время была мода на черную одежду. Первой причиной этого был траур королевы по ее супругу Альберту, умершему в 1861 году. Виктория носила черное до конца жизни и лишь через много лет позволила себе разбавлять его аксессуарами других цветов. Траур носили даже младенцы. Все необходимое для его ношения, вплоть до черных булавок и лент для бокалов, можно было приобрести в специальных магазинах.
- У повальной моды на черное была и более практичная причина - загрязнение городского воздуха дымом и угольной пылью. Тогда углем топили и пароходы, и паровозы, и дома, поэтому сажа и дым были повсюду, особенно в крупных городах.
- Тогда же смерть стала не просто обыденностью, но и развлечением. Например, публика обожала вечеринки, на которых разворачивали мумии, специально доставленные из Египта. Спрос был настолько высок, что мумии специально привозили из отдаленных областей в популярные у английских туристов районы.
- Другим проявлением подобного отношения стали «постмортем» — фотографии, на которых запечатлевали умерших, нередко детей. Чаще всего им придавали такие позы, чтобы казалось, будто человек на фотографии еще жив, просто спит. Такие снимки делали из сентиментальных соображений, чтобы сохранить память об ушедших близких.
- Другим последствием монаршей скорби стала популярность мистических и детективных историй. Общество переняло мрачные настроения своей правительницы, а писатели отразили их в литературе. «Портрет Дориана Грея», «Тайна Эдвина Друда», «Дракула», истории о Шерлоке Холмсе появились именно тогда.
- Интерес к мистике, в свою очередь, привел к тому, что изменился идеал женской красоты. В моду вошла бледная, изможденная красота готической дамы. В результате англичанки шли на вред здоровью: пили уксус, сосали свинцовые карандаши и даже капали в глаза белладонну, чтобы расширить зрачки.
- Были и трюки попроще: например девушкам советовали держать глаза полуприкрытыми, чтобы придать лицу томное, меланхоличное выражение, которое по-другому называли morbidezza (от ит. «мягкость», «хрупкость»).
- Хотя женской модой традиционно занимались сами женщины, кринолин изобрел мужчина. Им стал англичанин Чарльз Уорт, который работал в Париже и придумал использовать жесткий легкий каркас для платьев. Это позволило отказаться от множества нижних юбок и в прямом смысле облегчило женщинам жизнь, потому что нижние юбки обычно шились из плотной ткани и много весили — порой дама носила до 40 кг одежды.
- Светское общество одобрило кринолины, потому что они эффектно смотрелись и позволяли с легкостью соблюдать приличия: мужчина не мог подойти к женщине ближе положенного из-за размера юбки.
- Уорт стал одним из первых модных дизайнеров и во многом определил облик современной фешен-индустрии: он первым стал пришивать на одежду ярлыки с названием своей компании и проводить модные показы 4 раза в год, по одному на сезон. До него одежду обычно демонстрировали на деревянных манекенах, Уорт же нанял для этого моделей.
Дочери королевы Виктории, одетые в траур. Март 1862 года.
- Размер кринолина порой был таким, что дамы не всегда могли пройти в дверь. Но это полбеды — неосторожным движением юбки можно было задеть свечу и опрокинуть ее, а тут и до пожара недалеко. Язвительные журналисты популярного журнала «Панч» даже предлагали мужьям приобретать страховку — вдруг из-за наряда жены сгорит дом (такое случалось, и не раз).
- Подол платьев дополнительно утяжеляли специальным валиком или мешочком с песком, чтобы юбка не взлетала даже при сильном ветре. Порой наряды получались настолько тяжелыми, что носившие их женщины падали в обморок.
- Задранных юбок боялись в том числе и потому, что обнаженные женские ноги считались верхом неприличия. Доходило до того, что их не называли прямо, используя эвфемизмы. По легенде, даже закрывали тканью ножки музыкальных инструментов.
- Для участия в похоронах нанимали плакальщиков, потому что женщины из окружения умершего, как правило, не принимали участия в церемонии и оставались дома. Если же умирал холостой мужчина, к его могиле приглашали молодую женщину, в идеале блондинку, чтобы она изображала, будто любила его при жизни.
- К процессии могли присоединиться все желающие. Нередко прохожие доходили с родственниками до кладбища.
- В викторианское время хоронить близких предпочитали в приятных для взгляда местах с ухоженными деревьями и скульптурами. Порой погосты превращались в целые парки. Примером такого парка можно назвать знаменитое Хайгейтское кладбище, куда до сих пор приезжают туристы.
- Впрочем, иногда надгробием служила не статуя, а особая кованая клетка, которая защищала могилу от гробокопателей, — своеобразный сейф. По другой версии, решетки защищали людей снаружи от потенциального вампира.
Какие традиции, принятые в вашей стране, кажутся вам странными?
Фото на превью Wikimedia Commons