20+ подчас шокирующих деталей английского быта времен Артура Конана Дойля и Оскара Уайльда

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Сейчас Великобритания известна как страна футбола, чая и отличных сериалов, но 150 лет назад все было по-другому. Королева Виктория была настолько харизматична, что в честь нее назвали целую эпоху британской истории. Эпоху, когда вся страна носила черное, а размер женских юбок мог привести к пожару.