20 фактов о Стивене Кинге — короле ужасов, который уже больше 40 лет пугает мир своей фантазией
21 сентября исполняется 72 года Стивену Кингу, чей титул короля ужасов еще никто не смог оспорить. Много лет он считался самым богатым писателем в мире: Кинг — автор более 250 произведений. По состоянию на 2019 год он занимает почетное 3-е место среди самых богатых писателей, его обошли Джеймс Паттерсон и Джоан Роулинг.
Мы в AdMe.ru узнали несколько любопытных фактов о жизни писателя и можем сказать, что скучать ему не приходилось никогда.
О семье
Стивен Кинг и его жена Табита.
- Когда отец Кинга ушел из семьи, это произошло очень неожиданно для мальчика. Он просто вышел из дома за сигаретами и не вернулся. Мама говорила Стивену, что отца похитили марсиане, и долгое время он верил, что это действительно так. Только когда Кинг был уже взрослым, он узнал, что отец все время жил недалеко, просто ушел к другой женщине. Они больше ни разу не виделись.
- Первые попытки сочинительства начались в детстве, когда Стивен написал рассказ на основе комиксов. Тогда мама сказала, что рассказ хороший, но она уверена, что ее сын может написать собственные произведения. Вскоре такие рассказы действительно появились: их было 4, и за каждый мама заплатила гонорар в 25 центов. Кинг до сих пор считает эти деньги свои первым заработком.
- В 12 лет он вместе с братом выпускал забавную городскую газету, которая выходила 2 раза в месяц, печаталась на старенькой копировальной машине и называлась «Листок Дейва». Мальчишки рассказывали местные новости и сплетни, а 50–60 экземпляров с радостью раскупали соседи.
- Со своей женой Кинг познакомился в колледже. Они быстро поженились, и в течение 3 лет у пары родилось 3 детей. Чтобы прокормить семью, которая жила в трейлере, Кинг работал на нескольких работах, в том числе в ночные смены в прачечной. Именно здесь в мрачной обстановке он написал книги «Ночная смена» и «Иногда они возвращаются».
- Жена и дети Кинга тоже связаны с писательством. Табита Кинг издала 9 романов, оба сына писателя также публикуются — изданы их сборники рассказов и романы.
О книгах
- Первый раз Кинг послал свой рассказ в издательство в 13 лет. Тот так и не был опубликован, но редактор сохранил рукопись и через много лет принес ее уже известному писателю, чтобы получить автограф.
- В стену его подростковой комнаты был вбит специальный гвоздь, куда Кинг вешал отказы, присланные издательствами. Писатель рассказывал, что через некоторое время гвоздь не выдержал этой кучи бумаг и пришлось заменить его на более крупный, плотницкий.
- Пробовал себя в жанре эротических рассказов, но признался, что умирал от смеха при написании и так и не смог закончить ни один из них.
- Рукопись романа «Кэрри», который принес Кингу первый крупный гонорар в $ 200 тыс. и позволил семье выбраться из нищеты, жена Табита в буквальном смысле вытащила из мусорного ведра. Писатель разослал его в издательства, и ему отказали 30 раз. Отчаявшись, он отправил свое творение в утиль. Табита заставила мужа доработать рукопись и отослала ее в Doubleday. Сначала Кинг получил за книгу $ 2 500. Затем издательство перепродало права на публикацию в NAL за $ 400 тыс. Кингу досталось 50 % от этой суммы, что позволило ему полностью посвятить себя творчеству.
- Но все же роман, с которого началась его писательская карьера, Стивен Кинг не любит. Он рассказывал, что не верит героям, а главную героиню Кэрри и вовсе не понимает.
- Единственное произведение, которое принесло писателю неприятности, сегодня запрещено и не продается. Это «Ярость». Об изъятии из продажи попросил сам Кинг, после того как в школах стали стрелять ученики. У одного из малолетних преступников нашли издание этой книги, а правонарушение было совершено как по писаному.
- У Кинга есть определенные принципы относительно раздачи автографов. Если вы столкнетесь с писателем на улице или пошлете экземпляр книги по почте с просьбой подписать ее, то непременно останетесь разочарованными. Кинг дает автографы только на специально запланированных встречах. Среди фанатов ходят разные слухи на этот счет: например, что такое поведение связано с фобией Кинга. А кто-то из поклонников уверяет, что если прислать писателю книгу на подпись, то тот сожжет ее и пришлет обратно пепел. На самом деле это неправда, а такое поведение связано с тем, что Кинг просто не любит, когда из известных людей делают идолов.
О фильмах
- Экранизации книг приносят Кингу дополнительную прибыль. Так, доходы писателя увеличились почти на $ 12 млн с 2017 года благодаря суперуспешному прокату фильма «Оно», собравшему во всем мире $ 700 млн при бюджете $ 35 млн.
- Писатель обожает при возможности играть небольшие эпизодические роли в картинах по своим книгам. Он был замечен как минимум в 14 ролях.
- Один из самых популярных фильмов, «Сияние», Кинг считает, мягко говоря, не слишком удачным, а если проще, то терпеть не может. Однажды писатель сказал: «Он похож на большой, великолепный автомобиль без двигателя». И от этих его слов явно веет разочарованием.
- Мистический сериал «Секретные материалы» не обошелся без короля ужасов. Кинг написал сценарий для одного из эпизодов, «Чинга», и помогал продюсеру Крису Картеру советами. В этой серии главным злодеем выступает кукла.
О личном
- Кинг всегда говорил о том, что не может похвастаться здоровой психикой, но именно эта легкая неадекватность помогает ему выдумывать такие сюжеты. Писатель боится летать на самолетах и посещать психиатров. А свою фобию по отношению к паукам он мечтает использовать для написания впечатляющего произведения. К тому же Кинг — трискайдекафоб, то есть боится числа 13. Он старается избегать его любыми путями, например никогда не прерывает работу над книгой на 13-й по счету странице и продолжает писать, пока не доберется до «безопасного» числа.
- Чтобы дисциплинировать себя, уже много лет Кинг пишет 2 тыс. слов в день. А если по каким-то причинам не выполняет норму, то пишет в несколько раз больше в последующие дни.
- Несколько раз писатель сталкивался с опасными ситуациями. В его машину врезался фургон, и в то, что Кинг выживет, врачи не верили. Самолет, в котором летел писатель, попал в сильную турбулентность, была большая вероятность падения. Кинг даже упал на пол вместе с креслом, которое полностью оказалось вырвано. С тех пор его страх перелетов превратился в сильную фобию. Однажды в его дом ворвался сумасшедший фанат. Он угрожал жене бомбой, утверждая, что Кинг украл идею главного персонажа романа «Мизери» у его тети. Жена писателя побежала к соседям и вызвала полицию, которая в итоге обнаружила, что бомба всего лишь муляж.
- Обожает рок-музыку и превратил свое хобби в бизнес: они с женой владеют 3 радиостанциями в штате Мэн.
Автор этой статьи самой страшной книгой Стивена Кинга считает «Сияние». Помните, как в одном из эпизодов сериала «Друзья» Джоуи прятал книгу в морозилке — так она казалась ему менее пугающей? А какие произведения Кинга любите вы?
Фото на превью AP / East News