20 фактов о Стивене Кинге — короле ужасов, который уже больше 40 лет пугает мир своей фантазией

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21 сентября исполняется 72 года Стивену Кингу, чей титул короля ужасов еще никто не смог оспорить. Много лет он считался самым богатым писателем в мире: Кинг — автор более 250 произведений. По состоянию на 2019 год он занимает почетное 3-е место среди самых богатых писателей, его обошли Джеймс Паттерсон и Джоан Роулинг.

Мы в AdMe.ru узнали несколько любопытных фактов о жизни писателя и можем сказать, что скучать ему не приходилось никогда.

О семье

Стивен Кинг и его жена Табита.

Когда отец Кинга ушел из семьи, это произошло очень неожиданно для мальчика. Он просто вышел из дома за сигаретами и не вернулся. Мама говорила Стивену, что отца похитили марсиане, и долгое время он верил, что это действительно так. Только когда Кинг был уже взрослым, он узнал, что отец все время жил недалеко, просто ушел к другой женщине. Они больше ни разу не виделись.

Первые попытки сочинительства начались в детстве, когда Стивен написал рассказ на основе комиксов. Тогда мама сказала, что рассказ хороший, но она уверена, что ее сын может написать собственные произведения. Вскоре такие рассказы действительно появились: их было 4, и за каждый мама заплатила гонорар в 25 центов. Кинг до сих пор считает эти деньги свои первым заработком.

В 12 лет он вместе с братом выпускал забавную городскую газету, которая выходила 2 раза в месяц, печаталась на старенькой копировальной машине и называлась «Листок Дейва». Мальчишки рассказывали местные новости и сплетни, а 50–60 экземпляров с радостью раскупали соседи.

Со своей женой Кинг познакомился в колледже. Они быстро поженились, и в течение 3 лет у пары родилось 3 детей. Чтобы прокормить семью, которая жила в трейлере, Кинг работал на нескольких работах, в том числе в ночные смены в прачечной. Именно здесь в мрачной обстановке он написал книги «Ночная смена» и «Иногда они возвращаются».

Жена и дети Кинга тоже связаны с писательством. Табита Кинг издала 9 романов, оба сына писателя также публикуются — изданы их сборники рассказов и романы.

О книгах

Первый раз Кинг послал свой рассказ в издательство в 13 лет. Тот так и не был опубликован, но редактор сохранил рукопись и через много лет принес ее уже известному писателю, чтобы получить автограф.

В стену его подростковой комнаты был вбит специальный гвоздь, куда Кинг вешал отказы, присланные издательствами. Писатель рассказывал, что через некоторое время гвоздь не выдержал этой кучи бумаг и пришлось заменить его на более крупный, плотницкий.

Пробовал себя в жанре эротических рассказов, но признался, что умирал от смеха при написании и так и не смог закончить ни один из них.

Рукопись романа «Кэрри», который принес Кингу первый крупный гонорар в $ 200 тыс. и позволил семье выбраться из нищеты, жена Табита в буквальном смысле вытащила из мусорного ведра. Писатель разослал его в издательства, и ему отказали 30 раз. Отчаявшись, он отправил свое творение в утиль. Табита заставила мужа доработать рукопись и отослала ее в Doubleday. Сначала Кинг получил за книгу $ 2 500. Затем издательство перепродало права на публикацию в NAL за $ 400 тыс. Кингу досталось 50 % от этой суммы, что позволило ему полностью посвятить себя творчеству.

Но все же роман, с которого началась его писательская карьера, Стивен Кинг не любит. Он рассказывал, что не верит героям, а главную героиню Кэрри и вовсе не понимает.

Единственное произведение, которое принесло писателю неприятности, сегодня запрещено и не продается. Это «Ярость». Об изъятии из продажи попросил сам Кинг, после того как в школах стали стрелять ученики. У одного из малолетних преступников нашли издание этой книги, а правонарушение было совершено как по писаному.

У Кинга есть определенные принципы относительно раздачи автографов. Если вы столкнетесь с писателем на улице или пошлете экземпляр книги по почте с просьбой подписать ее, то непременно останетесь разочарованными. Кинг дает автографы только на специально запланированных встречах. Среди фанатов ходят разные слухи на этот счет: например, что такое поведение связано с фобией Кинга. А кто-то из поклонников уверяет, что если прислать писателю книгу на подпись, то тот сожжет ее и пришлет обратно пепел. На самом деле это неправда, а такое поведение связано с тем, что Кинг просто не любит, когда из известных людей делают идолов.

О фильмах

Экранизации книг приносят Кингу дополнительную прибыль. Так, доходы писателя увеличились почти на $ 12 млн с 2017 года благодаря суперуспешному прокату фильма «Оно», собравшему во всем мире $ 700 млн при бюджете $ 35 млн.

Писатель обожает при возможности играть небольшие эпизодические роли в картинах по своим книгам. Он был замечен как минимум в 14 ролях.

Один из самых популярных фильмов, «Сияние», Кинг считает, мягко говоря, не слишком удачным, а если проще, то терпеть не может. Однажды писатель сказал: «Он похож на большой, великолепный автомобиль без двигателя». И от этих его слов явно веет разочарованием.

Мистический сериал «Секретные материалы» не обошелся без короля ужасов. Кинг написал сценарий для одного из эпизодов, «Чинга», и помогал продюсеру Крису Картеру советами. В этой серии главным злодеем выступает кукла.

О личном

Кинг всегда говорил о том, что не может похвастаться здоровой психикой, но именно эта легкая неадекватность помогает ему выдумывать такие сюжеты. Писатель боится летать на самолетах и посещать психиатров. А свою фобию по отношению к паукам он мечтает использовать для написания впечатляющего произведения. К тому же Кинг — трискайдекафоб, то есть боится числа 13. Он старается избегать его любыми путями, например никогда не прерывает работу над книгой на 13-й по счету странице и продолжает писать, пока не доберется до «безопасного» числа.

Чтобы дисциплинировать себя, уже много лет Кинг пишет 2 тыс. слов в день. А если по каким-то причинам не выполняет норму, то пишет в несколько раз больше в последующие дни.

Несколько раз писатель сталкивался с опасными ситуациями. В его машину врезался фургон, и в то, что Кинг выживет, врачи не верили. Самолет, в котором летел писатель, попал в сильную турбулентность, была большая вероятность падения. Кинг даже упал на пол вместе с креслом, которое полностью оказалось вырвано. С тех пор его страх перелетов превратился в сильную фобию. Однажды в его дом ворвался сумасшедший фанат. Он угрожал жене бомбой, утверждая, что Кинг украл идею главного персонажа романа «Мизери» у его тети. Жена писателя побежала к соседям и вызвала полицию, которая в итоге обнаружила, что бомба всего лишь муляж.

Обожает рок-музыку и превратил свое хобби в бизнес: они с женой владеют 3 радиостанциями в штате Мэн.

Автор этой статьи самой страшной книгой Стивена Кинга считает «Сияние». Помните, как в одном из эпизодов сериала «Друзья» Джоуи прятал книгу в морозилке — так она казалась ему менее пугающей? А какие произведения Кинга любите вы?