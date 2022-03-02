20+ фактов о сказке про Белоснежку, после прочтения которых невольно подумаешь: «А она точно для детей?»
В 2023 году на большие экраны выйдет ремейк «Белоснежки». Его, как и легендарный мультфильм 1937 года, готовит Disney. Немногие знают, что продукты студии отличаются от оригинальной сказки братьев Гримм. Например, принц не целовал Белоснежку, ее уронили и тем самым спасли его слуги, а мачеху погубили не гномы, а башмаки для танцев.
Мы в AdMe.ru изучили легендарный сюжет и пришли к выводу, что история Белоснежки способна всерьез увлечь не только детей, но и взрослых.
- «Белоснежку и семь гномов» братья Гримм опубликовали в 1812 году. Сказку принято считать чистым вымыслом, но недавние исследования указывают на то, что эта история могла произойти в реальной жизни.
- Одним из прототипов Белоснежки считается Мария София фон Эрталь, родившаяся 15 июня 1729 года в баварском городке Лор-на-Майне. Отец Марии Софии, крупный землевладелец, после кончины супруги женился вновь.
- Мария София покинула родной дом, замок Лор, потому как не могла выносить жестокого обращения со стороны мачехи. Она ослепла и провела остаток жизни в монастыре. Мария София прожила 71 год и никогда не была замужем.
- Гномы, появившиеся в сказке, могли быть связаны с шахтерским городком Бибергемюндом: в туннелях трудились очень невысокие горняки, которые, кстати, носили яркие капюшоны. А стеклянный гроб — это возможная отсылка к знаменитому стеклянному заводу региона.
- В замке семейства Марии Софии хранилось зеркало, которое славилось своей чрезвычайно гладкой поверхностью. Его называли «говорящим зеркалом», потому что оно «всегда говорило правду». Сегодня зеркало хранится в музее, в который был превращен замок.
- Еще одним прототипом Белоснежки называют немецкую графиню Маргариту фон Вальдек. Исключительная красота девушки стала объектом зависти ее мачехи Катарины фон Харцфельд.
- Когда Маргарите исполнилось 16 лет, отец и мачеха отправили ее на поиски выгодной партии при королевском дворе Брюсселя. Она и будущий король Испании Филипп II влюбились друг в друга, но приближенные принца надеялись подобрать для него более перспективную партию.
- Поэтому, когда в 1554 году жизнь Маргариты внезапно прервалась, бытовало мнение, что к этому могли быть причастны либо испанские власти, либо мачеха, которая впоследствии и стала главной и единственной злодейкой в этой истории.
- У этой истории и сказки есть и другие совпадения. Немецкий регион, родина Маргариты, был месторождением меди. Трудиться на нем простые люди начинали с детства. Тесные шахты не позволяли работникам выпрямляться в полный рост, а самым юным из них — расти, они так и оставались невысокими.
- Нешуточными страстями и деталями с глубоким смыслом наполнена и сказка братьев Гримм. Детям они, скорее всего, ни о чем не скажут, а вот взрослым будет интересно перечитать историю.
- В сказке много символов. Например, волшебное зеркало наделено магическим значением, отравленное яблоко отсылает к Библии, а 7 гномов могут символизировать 7 дней недели.
- На «Белоснежку» братьев Гримм очень похожа пушкинская «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», написанная осенью 1833 года в Болдино.
- Пушкин писал свое произведение по мотивам русской народной сказки. Но подобный сюжет с похожими персонажами есть у многих народов.
- Шотландская народная сказка повествует о жене короля, которая узнает, что ее дочь красивее, от форели, плавающей в ручье. Греческая — о 3 сестрах: старшие прогоняют младшую в лес за то, что она красивее их. Там она встречает 12 месяцев и живет с ними как сестра. А в итальянской сказке рассказывается о владелице гостиницы, которая постоянно спрашивает постояльцев, кто в этом мире самый красивый. И когда один из них указывает на ее дочь, бедняжку прогоняют в лес.
- Интерес к истории, описанной братьями Гримм, был всегда. В 1912 году по мотивам сказки была поставлена бродвейская пьеса, а в 1930-х годах на студии Disney создан мультфильм.
- В 30-е годы анимация создавалась с помощью последовательной смены отдельных изображений. На 1 секунду анимации в «Белоснежке» требовалось от 12 до 24 рисунков. Аниматоры вручную прорисовывали каждое движение и выражение лица персонажа.
- Мультфильм отличался от сказки одной важной вещью: гномы обрели индивидуальные черты. Например, у Допи не было бороды, он носил одежду, которая ему велика, — так мультипликаторы сделали его моложе остальных гномов. В свое время он был очень популярен — ходили слухи, что Дисней даже подумывал о том, чтобы создать о нем серию короткометражек.
Уолт Дисней презентует зрителям гномов, 1937 год.
- В финале зеркало внезапно сообщает мачехе, что вновь появился кто-то краше ее, и этот кто-то — невеста принца. Тогда королева отправляется на свадьбу, где принц узнает ее, заставляет мачеху надеть раскаленные башмаки и плясать в них, пока та не испустит дух.
- История Белоснежки интересна и востребована и сегодня. В 2023 году Disney готовится выпустить ремейк «Белоснежки», главные роли в котором исполнят Рэйчел Зеглер и Галь Гадот.
Изменилось ли ваше отношение к этой истории, когда вы стали взрослым?
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