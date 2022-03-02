20+ фактов о сказке про Белоснежку, после прочтения которых невольно подумаешь: «А она точно для детей?»

В 2023 году на большие экраны выйдет ремейк «Белоснежки». Его, как и легендарный мультфильм 1937 года, готовит Disney. Немногие знают, что продукты студии отличаются от оригинальной сказки братьев Гримм. Например, принц не целовал Белоснежку, ее уронили и тем самым спасли его слуги, а мачеху погубили не гномы, а башмаки для танцев.