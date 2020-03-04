20+ фактов о шведской королевской семье, узнав которые мы полюбили ее вслед за всем миром
Правящая династия Швеции происходит от наполеоновского маршала Бернадота и находится у власти больше 200 лет — с 1818 года. Король Карл XVI Густав вот уже 44 года счастливо женат на королеве Сильвии. У них 3 детей: наследница престола Виктория, ее брат Карл Филипп и принцесса Мадлен, которые подарили им 7 внуков.
Мы в AdMe.ru думали, что все у них в жизни так же, как и у Виндзоров: путешествия, приемы, визиты. А оказалось куда интереснее: ежегодная Нобелевская премия, любовь с личным фитнес-тренером, свадьба со звездой реалити-шоу и переезд в США. В качестве бонуса расскажем, зачем король лишил 5 внуков права на престол.
Король Карл XVI Густав
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Карл был 5-м, младшим ребенком в семье и единственным сыном. Он вступил на престол в 27 лет, став самым молодым королем в истории своей страны.
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Карл Густав всю жизнь борется с дислексией — нарушением способности к овладению навыками чтения и письма. Эту особенность он передал своей старшей дочери Виктории и сыну Карлу Филиппу.
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В 1972 году Карл Густав отправился в Мюнхен на Олимпиаду. Его переводчиком и гидом оказалась молодая и красивая Сильвия Зоммерлат, в которую он тут же без памяти влюбился.
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Пара скрывала роман. Дело в том, что мать Карла Густава и его дедушку — короля Густава VI Адольфа — категорически не устраивало некоролевское происхождение избранницы внука. К тому же закон запрещал браки с простолюдинами. Взойдя на трон, король первым делом подготовил указ, который в корне изменил положение дел.
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Король Швеции изменил закон для того, чтобы жениться на простой переводчице. Годы спустя его дочь вышла замуж за фитнес-тренера, а сын женился на даме со скандальным прошлым, которая работала официанткой.
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Свадьба короля и его избранницы состоялась 19 июня 1976 года в кафедральном соборе Стокгольма. Здесь же ровно через 34 года в тот же день их дочь Виктория выйдет замуж по любви, и тоже за простолюдина. А пока благодаря борьбе за любовь престиж монархии взлетел до небес: Сильвию в Швеции обожали так же, как принцессу Диану в Великобритании.
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Ежегодная обязанность короля — вручать Нобелевские премии.
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Карл Густав стал королем не только Швеции, но и мемов. В сети полно изображений с Его Величеством, на голове которого можно увидеть странные конструкции. Началось все в его родной Швеции, а скоро и шутники со всего мира стали пририсовывать к каждой его фотографии абсурдные конструкции.
Королева Сильвия
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Сильвия Рената, в девичестве — Зоммерлат, на 3 года старше своего мужа. Она училась в Мюнхенском институте переводчиков и работала стюардессой. Окончив институт, устроилась на работу в аргентинское консульство в Мюнхене. В 1971 году ее назначили старшей переводчицей-гидом при оргкомитете летних Олимпийских игр в Мюнхене. Там она и встретила наследника престола. В первый же день знакомства Карл Густав пригласил Сильвию на свидание. Как позже признается король, он «просто влюбился с первого взгляда».
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После того как возлюбленный взошел на престол, паре пришлось скрываться особенно тщательно. Однажды Сильвия даже была вынуждена надеть светлый парик, чтобы обмануть папарацци. Но все тайное становится явным, и в 1973 году их все же сфотографировали вместе в машине. Скрывать отношения стало бессмысленно, и Сильвия переехала в Стокгольм и поселилась в квартире, которая принадлежала старшей сестре Карла Густава принцессе Кристине. Там она учила шведский и готовилась стать королевой.
© Francis Apesteguy / French Select /gettyimages © Pascal Le Segretain / Getty Images Entertainment /gettyimages
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Сильвия отказалась от немецкого гражданства, сдала свой немецкий паспорт и за 2 дня до своей свадьбы стала гражданкой Швеции.
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На вечеринке перед свадьбой знаменитый шведский музыкальный квартет презентовал новую песню, посвятив ее будущей королеве: ABBA исполнили «Dancing Queen».
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В браке с Карлом Густавом родилось 3 детей: в 1977 году появилась на свет дочь Виктория, через 2 года — сын Карл Филипп, а в 1982 году — младшая дочь Мадлен.
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Переехав во дворец, королева попросила себе пишущую машинку, чтобы самой отвечать на корреспонденцию. После свадьбы во время интервью молодая королева призналась, что ей страшно и одиноко и пожаловалась на холодную погоду, и жители Швеции прислали ей более 70 шарфов, многие из которых были связаны вручную.
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Сильвия уверена, что в королевском дворце обитает нечто потустороннее. «Здесь есть призраки, их много, — уверяет королева. — Они все очень дружелюбны и безвредны. Только представьте истории, которые они могли бы рассказать!»
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Королева питает страсть к странным домашним животным. Например, в детстве у нее была ручная обезьянка по кличке Микки.
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Сильвия — настоящий полиглот: она владеет английским, немецким, португальским, испанским, французским, шведским. А еще она выучила шведскй язык жестов, чтобы общаться с глухим людьми.
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Сама она называет свою жизнь «волшебной сказкой, в которой приходится много работать».
Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль
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В 1980 году в конституцию страны были внесены изменения, в соответствии с которыми запрещалась дискриминация по половому признаку. Принцип наследования престола по мужской линии стал противоречить новшеству. Так Виктория, которая не должна была стать королевой, оказалась первой претенденткой на трон.
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В 18 лет у Виктории диагностировали анорексию. «Я хотела все успеть и сделать больше, чем могла бы физически, — вспоминает она. — Позже я научилась устанавливать границы и не требовать от себя невозможного». Помимо анорексии, которая осталась в прошлом, Виктория страдает от прозопагнозии — неспособности различать лица, а также от дислексии — путает буквы, переставляет местами слоги, читает с большим трудом. Вспоминая о школьных днях, она признается, что считала себя глупой и медлительной.
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Закончив обучение в США и расставшись с парнем, Виктория вернулась в Швецию и, чтобы «перезагрузиться», решила пойти в спортзал. Ее личным тренером стал Даниэль Вестлинг.
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Принцесса Швеции, которой прочили в женихи принца Дании и даже одного из внуков королевы Елизаветы II, поразила весь мир, выбрав в мужья личного фитнес-тренера. Любви с первого взгляда, как у ее родителей, не вышло, призналась Виктория. Пара долго приглядывалась друг к другу. «У нас с Даниэлем была дружба, которая превратилась в любовь».
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Никто не знает, как боролась пара за свою любовь за стенами дворца, но через 7 долгих лет благословение было получено, а о свадьбе все же было объявлено. Свадьба кронпринцессы Виктории и Даниэля Вестлинга состоялась 19 июня 2010 года. На кронпринцессе была та же диадема, в которой венчалась ее мать, и фата, в которой уже 150 лет выходят замуж шведские принцессы. Празднование продолжалось 3 дня. Кто знает, может быть, именно пример подруги Виктории вдохновил принца Гарри в его борьбе за любовь к Меган Маркл?
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В своей свадебной речи Даниэль вспомнил, как после помолвки Виктории пришлось на месяц уехать с визитом в Китай. Накануне отъезда она не спала всю ночь и написала ему 30 писем с признаниями в любви — на каждый день, и он читал их день за днем во время ее отсутствия.
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Согласно шведской традиции, невеста и жених идут к алтарю вместе, но Виктория попросила своего отца вести ее по проходу навстречу Даниэлю. Против этой традиции выступили многие феминистические организации и даже священники. Они посчитали, что передача невесты жениху показывает ее подчинение мужчине: сначала — отцу, потом — мужу. Тогда королевская семья была вынуждена пойти на уступки: король сопровождал дочь лишь до середины церкви, где ее встретил жених.
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Со дня свадьбы этой пары прошло уже 10 лет, но они до сих пор выглядят безумно влюбленными: переглядываются, шепчутся, улыбаются и держатся за руки.
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Все женщины в королевской семье не только постоянно обмениваются тиарами — их по очереди носят все дамы из династии, — но и не брезгуют даже надевать бижутерию. Королевские особы часто носят одни и те же наряды. Виктория активно поддерживает местного производителя — шведскую компанию H&M — и надевает их платья на «прогулки» по красной дорожке и на официальные мероприятия.
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14 июля — день рождения кронпринцессы Виктории — один из самых любимых праздников у жителей страны. Его называют Victoria Day. В этот день толпа собирается у дворца и скандирует «С днем рождения!», в городе устраивают фестивали, ярмарки, концерты известных артистов, а под вечер на территории дворца Соллиден запускают салют.
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В поддержку шведской кампании, направленной на то, чтобы вдохновлять молодых людей оставаться активными, Виктория встречается со студентами, каждый год ходит с ними в походы и на велопрогулки и даже сняла видеоролик, в котором бегает по дворцу на каблуках.
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Компания Mattel выпустила известную куклу Барби в образе принцессы Виктории в свадебном платье и короне в серии «Сильные современные женщины». К игрушке прилагается трон.
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Виктория уверяла, что беременность работе не помеха, и выполняла все свои обязанности, а в декрет ушла за день до рождения дочери.
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Бывший фитнес-тренер родился под счастливой звездой именно в тот день, когда на престол взошел его будущий тесть — Карл XVI Густав. На самом деле Даниэля зовут Улоф (Olof Daniel Westling), но он предпочитает, чтобы его называли вторым именем.
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До того как стать принцем, Даниэль прошел «ускоренное обучение», чтобы соответствовать будущей жене: его научили манерам и языкам, избавили от провинциального акцента, полностью изменили его образ.
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Принц борется за равенство прав для обоих полов, поэтому ушел в декрет после рождения детей, чтобы жена могла быстрее приступить к своим рабочим обязанностям.
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Свою свадебную речь он начал со слов: «Жил на свете один юноша, который, быть может, и не был лягушкой в начале истории, но уж точно никогда не был принцем».
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В 2012 году у Виктории и Даниэля родилась дочь — принцесса Эстель. Она 2-я в очередности наследования трона. Ее младший брат, принц Оскар, появился на свет в 2016 году.
Принц Карл Филипп и принцесса София
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Как и его сестра Виктория, он унаследовал дислексию, так что учиться принцу было непросто. «В моих сочинениях было множество исправлений красной ручкой. А читать что-то вслух перед всем классом было настоящей пыткой».
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В 2008 году Карл Филипп был включен в список журнала Forbes «20 самых завидных молодых женихов и невест королевской крови», а еще он отличный фотограф и заядлый автогонщик.
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Будущая супруга принца София Хеллквист была родом из маленького провинциального городка Эльвдален. Она переехала в столицу, чтобы начать модельную карьеру. Попутно будущая принцесса успела сняться для обложки мужского журнала и поучаствовать в скандальном реалити-шоу Paradise Hotel, где безуспешно пыталась найти свою любовь. В поисках лучшей жизни будущая принцесса побывала в США, где подрабатывала официанткой и преподавала йогу.
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Девушка вернулась в Швецию. Однажды вместе с друзьями София отправилась в ресторан, где и встретила своего принца. Карл Филипп уверяет, что влюбился с первого взгляда: «Это была какая-то магия. Я не знал, что такое любовь, пока не встретил свою Софию».
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Все с замиранием сердца ждали, как отреагирует королевская семья на невестку с сомнительным прошлым. Но в день, когда принц представил Софию родне, все прошло как по маслу. «Моим родителям и сестрам просто было любопытно, что она за человек, но они были открыты к общению и крепко обняли ее при превой встрече», — рассказал Карл Филипп. «Я чувствовала, что в этой семье мне рады. И нисколько не сожалею о своем прошлом», — добавила София.
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Пара поженилась 13 июня 2015 года. 3-летняя принцесса Эстель разбрасывала лепестки перед алтарем. В качестве музыкального сопровождения прямо в часовне была исполнена песня группы Coldplay «Fix You» и шведская версия «Umbrella» Рианны.
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У Софии и Карла Филиппа 2 сыновей: Александр и Габриэль.
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У пары есть свой Instagram, где они рассказывают о жизни молодой семьи и своей деятельности.
Принцесса Мадлен и Кристофер О’Нилл
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В юности младшая дочь короля увлекалась конным спортом и инкогнито участвовала в конных соревнованиях, под именем Анны Свенсон завоевывая кубки и призовые места.
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Младшей дочке Карла Густава и Сильвии не везло в любви. Она долго встречалась с юристом Юнасом Бергстремом. Они то ссорились, то мирились и все ждали, когда Виктории и Даниэлю дадут добро на брак, ведь по закону младшая дочь в королевской семье не может выйти замуж до тех пор, пока не выйдет старшая. В ожидании несколько раз назначали и переносили дату свадьбы, но все-таки расстались навсегда.
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В 2010 году Мадлен поехала в Нью-Йорк, чтобы работать в основанном ее матерью благотворительном фонде, и познакомилась с одним из меценатов фонда Кристофером О’Ниллом. Через 3 с половиной года состоялась свадьба.
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После свадьбы Кристофер мог бы получить официальный титул, но отказался от этой чести, потому что это значило бы, что он не может иметь гражданство других стран и продолжать свою карьеру в сфере финансов.
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Мадлен пишет детские книги. Ее литературный дебют «Стелла и ее секрет» появился на полках книжных магазинов в июне 2019 года.
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У Мадлен и Кристофера 3 детей: дочь Леонор, сын Николас и дочка Адриенна, которая родилась в 2018 году.
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В прошлом году семья окончательно переехала во Флориду, чтобы Мадлен могла работать в фонде своей матери, а Кристофер — заниматься карьерой.
Бонус: семья стала меньше
В прошлом году король Швеции Карл XVI Густав исключил 5 внуков из списка членов королевского дома. Это было сделано для того, чтобы они смогли расти свободными и стать теми, кем хотят, в том числе заниматься политикой или бизнесом.
2 детей принца Карла Филиппа и Софии и 3 детей принцессы Мадлен и Кристофера О’Нилла больше не принадлежат к дому, при этом они остаются членами семьи и сохраняют титулы принцев и принцесс. Однако теперь к ним не применимо обращение «Королевское Высочество». Членами королевского дома остались их родители и, конечно, вся семья кронпринцессы Виктории.
Как вы считаете, британской королевской семье есть чему поучиться у своих шведских «коллег»?
Фото на превью AFTONBLADET BILD / BESTIMAGE /EastNews