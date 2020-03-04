20+ фактов о шведской королевской семье, узнав которые мы полюбили ее вслед за всем миром

Никто не знает, как боролась пара за свою любовь за стенами дворца, но через 7 долгих лет благословение было получено, а о свадьбе все же было объявлено. Свадьба кронпринцессы Виктории и Даниэля Вестлинга состоялась 19 июня 2010 года. На кронпринцессе была та же диадема, в которой венчалась ее мать, и фата, в которой уже 150 лет выходят замуж шведские принцессы. Празднование продолжалось 3 дня. Кто знает, может быть, именно пример подруги Виктории вдохновил принца Гарри в его борьбе за любовь к Меган Маркл?

В своей свадебной речи Даниэль вспомнил, как после помолвки Виктории пришлось на месяц уехать с визитом в Китай. Накануне отъезда она не спала всю ночь и написала ему 30 писем с признаниями в любви — на каждый день, и он читал их день за днем во время ее отсутствия.

Согласно шведской традиции, невеста и жених идут к алтарю вместе, но Виктория попросила своего отца вести ее по проходу навстречу Даниэлю. Против этой традиции выступили многие феминистические организации и даже священники. Они посчитали, что передача невесты жениху показывает ее подчинение мужчине: сначала — отцу, потом — мужу. Тогда королевская семья была вынуждена пойти на уступки: король сопровождал дочь лишь до середины церкви, где ее встретил жених.