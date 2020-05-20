20+ фактов о съемках отечественных телевикторин, которые пережили даже самые популярные ток-шоу

«Брейн-ринг» называют «экшен-версией „Что? Где? Когда?“». Владимир Ворошилов придумал его в 1980 году, но первый выпуск вышел только в 1990-м. Андрей Козлов стал вести «Брейн-ринг» в 1993 году. За годы существования передача транслировалась на разных телеканалах и даже на радио, меняла ведущих и несколько раз закрывалась. При этом существование спортивной версии игры не прекращалось никогда.

Борис Крюк признался, что в начале 90-х сам хотел вести «Брейн-ринг», а Андрей Козлов видел себя в роли ведущего «Любви с первого взгляда», но Ворошилов решил иначе и поменял их местами.

Антураж решили устроить как в боксе: Козлов предложил рассадить зрителей на высокие трибуны, как на боксерском стадионе. Столы изначально планировали сделать красного и синего цветов, как углы на ринге, но оператор Александр Фукс был против: синяя лампочка окрашивала бы лица игроков в неестественный оттенок. Так что цвет заменили на зеленый (в начале он был почти желтым).

Ввиду того что передача динамичная, а соперники играют практически лицом к лицу, возникает немало конфликтов. Чаще и заметнее всего скандалили Ровшан Аскеров и Александр Друзь. Первый вскакивал со своего места и до хрипоты спорил с ведущим, так что другие игроки были вынуждены силой возвращать его на место. А второй как-то раз показал неприличный жест в адрес соперника и однажды не ответил на вопрос, потому что не смог вспомнить цензурный палиндром.

Алексей Капустин — давний друг ведущего и редактор программы — пишет большую часть вопросов для игры. Он рассказывал, что источником вдохновения хорошего вопроса для игры может стать что угодно. Так, он написал несколько вопросов, прочитав, что написано на обычной пачке соли: ее калорийность, срок годности и ряд других параметров.

Съемки цикла передач идут 3 дня (раньше это растягивалось на 10 дней). Команды, которые желают принять в них участие, должны заранее отправить свои заявки с указанием сведений обо всех участниках команды. Анкета включает в себя множество личных вопросов: от хобби и любимого фильма до перечисления поименно всех членов семьи.