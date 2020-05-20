20+ фактов о съемках отечественных телевикторин, которые пережили даже самые популярные ток-шоу
Все главные интеллектуальные игры на нашем телевидении — долгожители. «Что? Где? Когда?» выходит с 1975 года, «Брейн-ринг» — с 1990-го, «Умницы и умники» — с 1992-го, «Своя игра» — с 1994-го, а «Кто хочет стать миллионером?» — с 1999 года. Многие другие развлекательные передачи открывались, переживали свой расцвет и закрывались, а к этой пятерке интерес зрителей не угасает до сих пор.
Мы в AdMe.ru решили разузнать, как снимаются эти передачи, что за люди в них играют и выигрывают, а также какие закулисные секреты скрывают от телезрителей.
«Что? Где? Когда?»
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За все время существования программы (с 1975 года) она всего лишь 5 раз транслировалась в записи.
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Голос Бориса Крюка специально делают ниже. Изначально хотели сохранить интригу: некоторое время после смерти Ворошилова никто не знал, кто пришел ему на смену. Сейчас искажение голоса тоже присутствует, но не такое сильное, как в начале. С 2001 года Борис Крюк всего 7 раз выходил к знатокам.
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Волчок, который используют в игре, — это самая обычная, слегка усовершенствованная детская игрушка. Первый волчок купил Владимир Ворошилов, тот был изготовлен на заводе «Красный пролетарий». Раньше волчок раскручивали сами знатоки — ровно до того случая, когда Андрей Козлов, обидевшись на ведущего, делал это целых 45 секунд. После этого раскручивание волчка вменили в обязанность распорядителям.
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Общая площадь Охотничьего домика, в котором проходят съемки передачи, — 75 кв. метров, 28,8 из них занимает зал. На экране помещение выглядит гораздо просторнее, чем на самом деле. Бывает, что в тесном в зале умещается до 100 зрителей. А вот гримерки для игроков и артистов, выступающих во время музыкальной паузы, находятся во временных помещениях на улице.
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«Бриллиантовая сова» выполнена вручную из серебра и хрусталя. Для украшения птицы использовано 70 рубинов, а ее вес — более 8 кг.
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Готовые команды могли попасть на передачу только на заре существования программы. В конце 90-х стали отбирать отдельных игроков. Команды формируются путем многоступенчатых отборов. Редакторы смотрят, как претенденты обсуждают вопросы, взаимодействуют друг с другом, как выглядят в кадре. В общем, кого взять в команду, а кого выгнать — решают вовсе не капитаны. Зато именно они определяют рассадку за столом.
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Ведущий вместе с помощниками находится в кабинете за стеной и видит на своем мониторе примерно то же, что и телезрители. Корреспондент Дарья Ивашкевич передает Крюку карточки с выпавшими вопросами. А Наталья Стеценко, генеральный директор телекомпании «Игра» и мать Бориса Крюка, в случае необходимости пишет сыну записки, ведь разговаривать во время эфира нельзя. Однажды, несогласная с решением сына засчитать вопрос, она устроила с ним перепалку и покинула дикторскую.
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В клубе жестко борются с подсказками. Удалить могут за жесты, кашель, кивки головой. Одно из самых распространенных нарушений — постукивание по спинке кресла. Это означает, что знатоки-зрители знают ответ и игроки могут взять помощь клуба. Кстати, одним из самых яростных критиков этого нововведения 2004 года выступал Ровшан Аскеров: «Ребята, ни одна команда в клубе не сыграет 0:6. Проигрывая 0:5, любая команда возьмет помощь зала. А я сказал, что не возьму. Я с самого начала говорил, что помощь зала — какое-то идиотское правило. „Я проигрываю, ребята-конкуренты помогите мне!“ Это как „Сити“ играет с „Ливерпулем“ и Клопп говорит: „А можно Агуэро выйдет за нас и гол забьет? Спасибо“».
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Эмоциональное напряжение в зале стоит нешуточное. 2 года назад известный знаток и капитан команды Андрей Козлов даже стал героем международных мемов после того, как один из пользователей выложил на американском сайте Reddit gif-изображение с его реакцией на правильный ответ. Самым популярным комментарием к тому посту была фраза: «Что, черт возьми, здесь происходит?».
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Несмотря на то что знатоки — люди по большей части интеллигентные, некоторые из них с завидной регулярностью становятся героями разных скандалов. Бывали и ссоры в прямом эфире, и нецензурные перебранки в соцсетях, и даже семейные драмы. Красотку Алену Повышеву не раз упрекали в неуместном эротизме: она приходила на игру в слишком откровенных нарядах и надевала неоднозначные украшения.
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Члены команды зачастую живут в разных городах и даже странах. В таком случае знатоки регулярно проводят онлайн-тренировки. А вместе собираются за неделю до эфира — на игру команды, которая играет перед ними. Затем за пару дней до собственного эфира — чтобы провести тренировку перед игрой.
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С участниками элитарного клуба заключают договор, в котором прописано, что все свои публичные выступления и появления на телеэкранах они обязуются согласовывать с руководством «Что? Где? Когда?». Известный знаток Борис Бурда именно по этой причине перестал появляться в передаче: «Все свои интервью, все свои передачи, даже кулинарные, я должен согласовывать с дирекцией. Я же все-таки себя не на помойке нашел и решил, что такого отношения мне не надо».
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Довольно часто игроки уходят из передачи и по другой причине — из-за конфликта с ведущим. Например, один из лучших игроков клуба, 4-кратный обладатель «Хрустальной совы» Федор Двинятин повздорил с Борисом Крюком во время прямого эфира. В студию вынесли тарелку с мясом, блюдечко проса и велосипедное колесо. Знатокам нужно было определить, что общего у этих 3 предметов, и назвать 4-й, который находится в черном ящике. Федор Двинятин на 1-й секунде понял, что слова, обозначающие эти предметы, заканчиваются на -со, и ответил, что в черном ящике находятся принадлежности для игры в серсо. Однако в черном ящике оказалось пусто: по мнению ведущего, в русском языке больше нет слов на -со. Филолог Двинятин доказал обратное, и Борис Крюк был вынужден дать команде очко. Но Двинятину это вышло боком: после этого ведущий начал часто поддевать знатока. В итоге единоличным решением Крюка Федор Двинятин остался без звания магистра, и это стало последней каплей: знаток покинул клуб и больше в «теледомике» не играет.
«Своя игра»
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Программа-долгожитель российского ТВ снимается по франшизе. Ее прототип Jeopardy! в 1969 году придумал медиамагнат Мерв Гриффин. Первые выпуски «Своей игры» критики разнесли в пух и прах, назвав передачу скучным кроссвордом. Российская версия игры существенно отличается от западного аналога: у нас на 1 раунд больше, есть «Вопрос-аукцион», «Кот в мешке» и другие нововведения, а игроки облачаются в мантии.
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Петр Кулешов рассказывал: «Мы начинали в тяжелые времена. Приходили люди, очень скверно одетые. Я до сих пор помню потрясающих, энциклопедически эрудированных людей, которые приходили в кроссовках без шнурков, а шнурки использовались в качестве подвязки для подошвы. И мы придумали мантии. А потом они стали символом передачи».
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Участником «Своей игры» стать непросто. Раньше для этого проходили телефонный отбор. Сейчас он заменен онлайн-тестом. Претендент отправляет заявку на электронную почту и получает ссылку, которая действительна 24 часа. Нужно правильно ответить минимум на половину из более чем 20 вопросов из самых разных областей. Проверить себя можно здесь. Успешно прошедших онлайн-отбор приглашают на очный этап, и тут многие отсеиваются, потому что играть в студии с реальными соперниками оказывается намного сложнее, чем дома на диване.
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Передача построена так, чтобы интрига сохранялась до самого конца. При грамотной ставке в финальном раунде даже у игрока, который был аутсайдером на протяжении всей игры, есть шанс выйти победителем. Существует калькулятор финальных ставок, который может просчитать оптимальный вариант. Правда, на игре пользоваться им нельзя.
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Выигрыш переводится на карту победителя после выхода передачи в эфир — часто через несколько месяцев после съемок.
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Участники передачи приезжают из самых разных уголков страны и представляют самые разные профессии. Среди гроссмейстеров передачи преобладают работники IT-сферы и журналисты. Но есть среди успешных игроков и люди не самых типичных профессий — к примеру, сантехник из Бурятии Чимит Дармаев, который с первого раза выиграл 3 игры подряд.
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Рекордсмен передачи по количеству набранных очков — известный знаток Александр Друзь. В 2003 году он заработал ₽ 120 001. Организаторам передачи пришлось приклеить бумажку с надписью маркером «+100 000», так как табло могло отобразить только 5 цифр.
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Женщин среди игроков намного меньше, чем мужчин, поэтому их берегут: в тройке участников игры, как правило, присутствует только одна дама.
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Если игрок невысокого роста, его просят встать на специальную подставку, чтобы в кадре вся троица выглядела ровно. В студии подставок несколько — разной высоты. Перед игрой участников гримируют. Людмила Губаева пишет, что разочаровалась в студийном макияже: «В итоге на экране ты голливудская королева, а в жизни — героиня советского фильма про Морозко».
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У каждого игрока есть свой проверенный способ настроиться на игру: кто-то медитирует, кто-то пропускает рюмочку для храбрости, а об Анатолии Вассермане говорят, что перед началом записи он спит час-полтора на диване в студии, а во время игры съедает 3 плитки шоколада.
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Декорации «Своей игры» возводят для каждого нового цикла съемок, а после демонтируют, так как в том же павильоне снимают и другие передачи. На экране и вживую декорации выглядят совершенно по-разному. «Меня несколько удивила студия, в которой проходили съемки. На экране выглядит красиво. На самом деле декорации выполнены из дешевого пластика, но благодаря профессиональной работе осветителей и операторов это смотрится совсем иначе», — рассказал в интервью Чимит Дармаев.
«Кто хочет стать миллионером?»
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Первыми передачу «Кто хочет стать миллионером?» увидели британские зрители в сентябре 1998 года. В России передачу снимают по франшизе. Дмитрий Дибров поначалу не желал быть ее ведущим, считая себя слишком интеллектуальным для народного шоу.
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Пилотные выпуски программы руководству НТВ очень не понравились. Участники были чрезмерно серьезны и вели себя скованно, поэтому перед съемками их учили, как двигаться и улыбаться на камеру. Репетиции занимали больше времени, чем непосредственные съемки игры, и к концу сил уже ни у кого не оставалось. Участницы перед съемками первых выпусков несколько дней провели на «Мосфильме», где им предлагали различные варианты одежды и макияжа.
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Принципиальное отличие нашей версии заключается в том, что с 2013 года у нас играют только известные люди, в то время как в других странах их приглашают только по особому поводу. Именно поэтому у нас исчез за ненадобностью отборочный тур. Кстати, наши звезды еще и играют дуэтом, что для заграничных площадок тоже большая редкость.
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Рейтинги передач, в которых играют звезды, существенно выше. «Зрителям интересно узнать не только новые факты из биографии Достоевского или императора Веспасиана, но и то, насколько умны любимые ими знаменитости», — говорит Дмитрий Дибров.
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В Великобритании на игре однажды произошел скандал: игрок по имени Чарльз Ингрэм сговорился со своим знакомым, который также присутствовал в студии в качестве претендента на игру, и тот кашлем подавал ему сигнал о верном ответе. Таким образом Ингрэм выиграл миллион фунтов. Однако один из операторов случайно заметил на записи слишком «своевременный» кашель. Организаторы заявили в полицию, виновные были наказаны. Викас Сваруп, вдохновленный этой историей, написал роман «Вопрос-ответ», который стал основой для оскароносного кинофильма «Миллионер из трущоб».
© Who Wants to Be a Millionaire? / Sony Pictures Television © Who Wants to Be a Millionaire? Sony Pictures Television
«Под каким названием известно число со 100 нулями? Варианты ответов: А) Гугол, B) Мегатрон, C) Гигабит, D) Наномоль».
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Купюры, которые используются для съемок передачи, фальшивые. Иначе организаторам пришлось бы платить еще и охраннику. Сумма выигрыша за вычетом 35 % налога переводится участникам передачи на карту после выхода игры в эфир.
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Вопросы для передачи в целом несложные, и, чтобы ответить на них, не нужно никаких специальных знаний — достаточно школьной программы и широкого кругозора. А вот блестящая эрудиция вовсе не обязательна. Анатолию Вассерману она не помогла выиграть даже первую несгораемую сумму: однажды он не взял вопрос за ₽ 25 тыс.
«Брейн-ринг»
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«Брейн-ринг» называют «экшен-версией „Что? Где? Когда?“». Владимир Ворошилов придумал его в 1980 году, но первый выпуск вышел только в 1990-м. Андрей Козлов стал вести «Брейн-ринг» в 1993 году. За годы существования передача транслировалась на разных телеканалах и даже на радио, меняла ведущих и несколько раз закрывалась. При этом существование спортивной версии игры не прекращалось никогда.
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Борис Крюк признался, что в начале 90-х сам хотел вести «Брейн-ринг», а Андрей Козлов видел себя в роли ведущего «Любви с первого взгляда», но Ворошилов решил иначе и поменял их местами.
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Антураж решили устроить как в боксе: Козлов предложил рассадить зрителей на высокие трибуны, как на боксерском стадионе. Столы изначально планировали сделать красного и синего цветов, как углы на ринге, но оператор Александр Фукс был против: синяя лампочка окрашивала бы лица игроков в неестественный оттенок. Так что цвет заменили на зеленый (в начале он был почти желтым).
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Ввиду того что передача динамичная, а соперники играют практически лицом к лицу, возникает немало конфликтов. Чаще и заметнее всего скандалили Ровшан Аскеров и Александр Друзь. Первый вскакивал со своего места и до хрипоты спорил с ведущим, так что другие игроки были вынуждены силой возвращать его на место. А второй как-то раз показал неприличный жест в адрес соперника и однажды не ответил на вопрос, потому что не смог вспомнить цензурный палиндром.
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Алексей Капустин — давний друг ведущего и редактор программы — пишет большую часть вопросов для игры. Он рассказывал, что источником вдохновения хорошего вопроса для игры может стать что угодно. Так, он написал несколько вопросов, прочитав, что написано на обычной пачке соли: ее калорийность, срок годности и ряд других параметров.
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Съемки цикла передач идут 3 дня (раньше это растягивалось на 10 дней). Команды, которые желают принять в них участие, должны заранее отправить свои заявки с указанием сведений обо всех участниках команды. Анкета включает в себя множество личных вопросов: от хобби и любимого фильма до перечисления поименно всех членов семьи.
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Формой игроки обеспечивают себя сами, предварительно согласовав ее дизайн с редакторской группой. Организаторы не оплачивают игрокам ни дорогу, ни проживание, а также не гарантируют, что команде удастся поиграть.
«Умницы и умники»
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Юрий Вяземский придумал передачу в 1992 году. Он работал в МГИМО и знал, как сложно талантливым, но небогатым детям туда поступить. Передача давала такую возможность: в случае победы школьники становились студентами без экзаменов.
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Чтобы попасть на передачу, нужно написать эссе на тему, которую ведущий предлагает в конце выпуска. Темы Вяземский придумывает с таким расчетом, чтобы кандидат на участие в передаче показал свои знания в самых разных областях, например: «В какую эпоху вы бы хотели жить?».
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За день или два до съемок Юрий Павлович и творческая группа проводят с будущими участниками собеседование, чтобы понять, сами ли они написали эссе и достаточно ли эрудированны, чтобы не оплошать на всю страну. Бывший участник передачи поделился своими воспоминаниями на Pikabu: «Спросить могут абсолютно обо всем: столицах, морях, датах исторических сражений, кратких биографиях полководцев и так далее».
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К москвичам и провинциалам на собеседовании предъявляют разные требования: к москвичам — более суровые. Потоки участников из столицы и регионов разделены и не пересекаются до финала. Юрий Вяземский не раз говорил, что дети из провинции ему интереснее.
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Съемки идут 3 дня по 12 часов в день. Все это время 11-классники при параде должны терпеливо сидеть и ждать своей очереди стать «агонистом».
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Финал снимают в апреле, и ректор тут же отдает приказ о зачислении победителей. Раньше проигравшим в финале давали льготы при поступлении, но позже их отменили. Студенты, которые поступили с помощью программы, находятся в институте на особом счету, потому что руководство знает их в лицо.
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Юрий Вяземский неоднократно заявлял, что не смог бы выиграть в собственной передаче — несмотря на то что сам пишет для нее вопросы. Также он утверждает, что поступить в МГИМО, сдав экзамены, намного проще.
А вы смотрите интеллектуальные игры по ТВ? Или, может быть, пробовали себя в качестве игрока? Расскажите нам, какая у вас любимая телевикторина и ощущаете ли вы в себе силы сразиться со знатоками на их «территории».