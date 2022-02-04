20+ фактов о съемках ироничных короткометражек о нашем будущем. «Кибердеревню» уже знают во всем мире
Начиная с лета 2020 года по всему русскоязычному интернету гуляет короткометражка о приключениях обычного русского фермера на Марсе. Этот ролик стал первым из цикла историй о том, что может произойти с нами в будущем. Его сняла команда канала Birchpunk, название которого можно перевести как «Березовый панк». Ну а потом, как говорится, понеслось: ребята выпустили видео про кибербольницу, кибермузей и даже про космопоезд, а в новых псевдодокументалках стали сниматься отечественные знаменитости.
Мы в AdMe.ru несколько раз пересмотрели все работы «Березового панка» и оценили их тонкий юмор и внимание к каждой детали.
- Все ролики канала Birchpunk создаются под руководством Сергея Васильева — выпускника ВГИКа и бывшего сотрудника одной из студий по созданию визуальных эффектов. В числе его работ — эффекты для фильма «Ледокол», трилогии «Гоголь», а также сериалов «Троцкий», «Аванпост» и «Чернобыль. Зона отчуждения».
- В 2019 году Сергей снял короткометражку фильм «И тут он открывает глаза» — про жулика, представшего перед загробным судом и понявшего, что приговор ему будет выносить человек, которому он хорошо насолил при жизни.
- На аренду оборудования для съемок «Кибердеревни» и поездки на реальную ферму под Рязанью было потрачено около ₽ 100 тыс., а все участники команды работали исключительно на собственном энтузиазме.
- По словам Сергея Васильева, вся движуха началась с коровы с QR-кодом на боку, которую пасет дрон, а также с кибердоярки Глаши.
- Ролик о приключениях марсианского фермера, влюбленного в механическую доярку Глашу, стал вирусным по чистой случайности. Это видео планировали выложить на совершенно новом YouTube-канале только для друзей, чтобы обсудить недочеты в работе и посмотреть, что можно сделать лучше. Но случилось так, что «Кибердеревня» оказалась в открытом доступе и стала наматывать просмотры с поистине космической скоростью.
- На начало февраля 2022 года ролик набрал свыше 11 млн просмотров и более 32 тыс. комментариев.
- «Документалкой» про фермера Николая поделились в своих соцсетях Лекс Фридман (друг Илона Маска) и Саймон Столенхаг — дизайнер и фотохудожник из Швеции, стилем которого команда «Березового панка» вдохновлялась во время работы.
- Фермера Николая сыграл сценарист, режиссер и актер дубляжа Сергей Чихачев. Он подарил свой голос многим героям кассовых голливудских фильмов: озвучил вышедший из-под контроля создателей искусственный интеллект Альтрон в киноленте «Мстители: Эра Альтрона», волшебника Радагаста Бурого в «Хоббите. Нежданном путешествии» и Красного стража в «Черной вдове».
- А еще голосом Сергея Чихачева говорит Арнольд Шварценеггер в русском переводе фильма «Терминатор: Генезис».
- В 2021 году творческая группа «Березового панка» решила снять небольшое видео по мотивам новой экранизации «Дюны», которую недавно выпустил Дени Вильнев. В ролике, который длился меньше минуты, фермер Николай поделился своим рецептом пряности и встретился с песчаным червем.
- Любопытный факт: червь был сделан из шланга для пылесоса. А сам Сергей Чихачев даже умудрился засветиться в производстве оригинальной «Дюны»: он озвучил коварного барона Харконена.
- Жену Николая сыграла актриса Малого театра Ольга Жевакина. Поклонники театрального искусства могли видеть ее в ролях Пьеретты в «Восьми любящих женщинах», Лизы в «Пиковой даме», Софьи Ивановны в «Мертвых душах» и лисы Алисы в детской постановке «Буратино».
- Персонаж Ольги в «Кибердеревне» ни разу не появился в кадре «целиком». Жена Николая постоянно стыдит его с экрана летающего планшета, а их диалог в «голубятне» с дронами — прямая отсылка к подобной сцене в фильме «Любовь и голуби»: «Людк, а Людк, глянь: папка опять коптеры купил. Вот тебе на платья да на мороженое!»
- Изюминкой первого ролика стала русская кибернародная песня «Полетели коптеры, полетели сизые». Ее исполнили выпускницы Гнесинки, поющие в фольклорном ансамбле «Ваня».
- Слова для этой песни написал еще один участник проекта Антон Копенкин. Причем первый вариант кибернародной был создан ровно через 10 минут после знакомства со сценарием.
- Для «Кибердеревни» было придумано специальное слово «триты-биты» — аналог выражения «елки-палки».
- Если на «Кибердеревню» команда Birchpunk потратила 4 месяца, то на производство каждого из следующих роликов уходило гораздо меньше времени. Следующая история — псевдодокументальная короткометражка про космопоезд — снималась всего полтора месяца.
- В этой истории нас знакомят с проводницей Аней, которая выполняет домашнее задание по английскому и снимает ролик о своей работе в поезде дальнего межпланетного следования. Казалось бы, действие происходит в далеком будущем, но зритель быстро подмечает знакомые ему детали: на перроне торгуют пирожками, пассажиры поют душевные песни в плацкарте, дембель строит глазки проводнице, на устранение очередной поломки зовут мастера дядю Толю.
- В роли одного из пассажиров снялся видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian. Он купил на полустанке и протащил в вагон непонятный межпланетный организм. Впрочем, все закончилось благополучно, а у проводницы после этого появился ручной инопланетянин Чужик.
- Рассказ о жизни простых людей среди высоких технологий продолжила короткометражка «Русский кибермузей». По ее сюжету, школьники, которые живут в 2221 году, отправляются на экскурсию, чтобы подробнее узнать о начале XXI века.
- В истории про кибермузей снялись отечественные знаменитости. Юморист Гарик Харламов предстал в роли педагога, обучающего школьников «основам мемологии», а поэтесса Ирина Егорова на пару с журналистом и участником телевизионных интеллектуальных игр Анатолием Вассерманом сыграли ученых, работающих на раскопках древнего интернета.
- Еще один ролик команда «Березового панка» посвятила врачам из будущего. По сюжету, отважная команда медиков уменьшается до наноразмеров и прямо на скорой отправляется лечить человека изнутри. Во время съемок «Кибербольницы» камеру засовывали глубоко в итальянский хлеб — чиабатту, чтобы снять «легкие» пациента. А еще создатели ролика купили говяжье сердце, также имитировавшее части организма, по которым путешествовала микробригада врачей.
- Авторы роликов каждый раз стараются консультироваться с работниками той отрасли, про которую они рассказывают в очередной короткометражке. В итоге «Русский космопоезд» понравился своей правдоподобностью проводницам и машинистам, а «Кибербольницу» похвалили настоящие медики.
- Недавно команда Birchpunk даже сделала мягкую игрушку по мотивам самого первого ролика. Вот так в их представлении может выглядеть фрактальный огурец — тот самый, который фермер Николай выращивает в своем марсианском хозяйстве.
А как вы думаете, какими будут люди через 50 лет? Такими же простыми и душевными, как сейчас, или холодными интеллектуалами?
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