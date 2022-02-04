20+ фактов о съемках ироничных короткометражек о нашем будущем. «Кибердеревню» уже знают во всем мире

Начиная с лета 2020 года по всему русскоязычному интернету гуляет короткометражка о приключениях обычного русского фермера на Марсе. Этот ролик стал первым из цикла историй о том, что может произойти с нами в будущем. Его сняла команда канала Birchpunk, название которого можно перевести как «Березовый панк». Ну а потом, как говорится, понеслось: ребята выпустили видео про кибербольницу, кибермузей и даже про космопоезд, а в новых псевдодокументалках стали сниматься отечественные знаменитости.