20+ фактов о «Щелкунчике», от которых челюсть отваливается прямо как у главного героя

«Щелкунчик» стал почти такой же доброй новогодней традицией, как оливье или «Ирония судьбы». Многие семьи в новогодние каникулы стремятся сходить на балет или хотя бы посмотреть сказку по телевизору. И неудивительно, ведь в этой истории сконцентрировано сразу столько приятностей: победа добра над злом у рождественской елки, ностальгия по детству и, конечно, незабываемая музыка Петра Ильича Чайковского.

Мы в AdMe.ru чтим новогодние традиции, а еще обожаем узнавать что-то новое об историях, о которых, кажется, известно все. 20+ фактов о «Щелкунчике» откроют кое-что новенькое в этой сказке и для вас.

Первая сказка о Щелкунчике вышла из-под пера Эрнста Теодора Амадея Гофмана в 1816 году под заглавием «Щелкунчик и Мышиный король». Писатель сочинил историю о девочке Мари, которая находит под рождественской елкой Щелкунчика. То ли во сне, то ли наяву игрушка оживает и отправляется на битву с армией мышей.

Как и большинство сказок Гофмана, «Щелкунчик и Мышиный король» был довольно мрачным произведением . В самом начале сказки Щелкунчик оказывается сломан и Мари заботливо забинтовывает ему челюсть.

. В самом начале сказки Щелкунчик оказывается сломан и Мари заботливо забинтовывает ему челюсть. Сама девочка тоже получает травму — во время битвы во сне она ранится о стеклянную дверцу шкафа, а наутро просыпается с забинтованной рукой. Это не позволяет читателю провести грань между реальностью и фантазией , что весьма характерно для произведений эпохи романтизма.

, что весьма характерно для произведений эпохи романтизма. Сказка имеет довольно сложную композицию с элементами ретроспективы. Она состоит из 14 глав: первые 3 знакомят нас с героями, в последующих 3 куклы оживают и отправляются на битву, а затем Мари просыпается с забинтованной рукой. Следующие 3 главы стоят особняком: в них рассказывается «Сказка о твердом орехе» и предыстория Щелкунчика и его превращения из юноши в куклу. Эти ретроспективные главы — своего рода сказка в сказке.

В заключительных главах мы переносимся в кукольное царство Конфитюренбург и Мари расколдовывает Щелкунчика фразой «Я бы полюбила его». То есть превращение происходит не из-за победы над злом, а благодаря любви Прекрасной Дамы.

Одна из первых иллюстраций к сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

На самом деле Щелкунчиков было как минимум двое . Если о первом, Щелкунчике-принце из сказки Гофмана, известно практически каждому, то вот о его более позднем собрате — Щелкунчике-короле — не помнит практически никто. Сказку о нем по иронии судьбы написал еще один Гофман — Генрих, врач-психиатр, в 1851 году. Она называлась «Король Щелкунчик и бедный Рейнольд».

. Если о первом, Щелкунчике-принце из сказки Гофмана, известно практически каждому, то вот о его более позднем собрате — Щелкунчике-короле — не помнит практически никто. Сказку о нем по иронии судьбы написал еще один Гофман — Генрих, врач-психиатр, в 1851 году. Она называлась «Король Щелкунчик и бедный Рейнольд». По сюжету эта история напоминает рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке» или сказку Ханса Кристиана Андерсена «Девочка со спичками». К мальчику из бедной семьи в его лачугу является ангел и приглашает встречать Рождество в волшебную страну игрушек, где правит Король Щелкунчик на деревянной лошадке.

Именно этой историей вдохновлялся столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер, которого считают отцом Щелкунчика : в 1870 году он начал массовое производство деревянных сувениров на станке и положил начало огромной индустрии, которая поддерживается в Германии уже в 8-м поколении. То есть знакомый всем нам Щелкунчик появился не из сказки Эрнста Гофмана о Маше и Мышином короле, а из истории о мальчике, который бедствовал в своей лачуге.

: в 1870 году он начал массовое производство деревянных сувениров на станке и положил начало огромной индустрии, которая поддерживается в Германии уже в 8-м поколении. То есть знакомый всем нам Щелкунчик появился не из сказки Эрнста Гофмана о Маше и Мышином короле, а из истории о мальчике, который бедствовал в своей лачуге. Первый Щелкунчик в его исполнении был усатым человечком в красном камзоле и черных сапогах, высотой около 35 сантиметров, на деревянном постаменте.

Владелец Первого европейского музея Щелкунчиков Уве Лёшнер объясняет популярность образа Щелкунчика с типично немецким прагматизмом : «Во время Рождества бедняки использовали много орехов, когда пекли традиционный штоллен и печенье. А для раскалывания орехов использовались щелкунчики». То есть предметы, популярные в быту, полюбились и в виде сказочного персонажа.

: «Во время Рождества бедняки использовали много орехов, когда пекли традиционный штоллен и печенье. А для раскалывания орехов использовались щелкунчики». То есть предметы, популярные в быту, полюбились и в виде сказочного персонажа. Якоб Гримм, старший из братьев-сказочников, писал о щелкунчиках в своем трактате по германской мифологии 1835 года. По его словам, с незапамятных времен эти деревянные игрушки использовались как обереги. Щелкунчики со злым выражением лица символизировали удачу, своими стиснутыми зубами они отгоняли злых духов и защищали дома и их обитателей.

Деревянные Щелкунчики до сих пор остаются одним из самых популярных немецких сувениров. Редкие виды игрушек коллекционируют люди по всему миру, они посещают специализированные слеты и съезды. Также постоянно пополняются коллекции музеев Щелкунчиков. В одном из них собрано около 6 тысяч экземпляров из разных стран мира. Самый маленький экспонат едва достигает сантиметра в длину, самый большой Щелкунчик в 3 раза выше среднестатистического человека и весит почти тонну.

Знаменитый на весь мир балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского тоже вдохновлен отнюдь не сказкой Гофмана . На самом деле в основу либретто легла вольная интерпретация этой истории Александром Дюма-отцом.

. На самом деле в основу либретто легла вольная интерпретация этой истории Александром Дюма-отцом. В первую очередь обращение к французской адаптации связано с тем, что российский балетмейстер Мариус Петипа, который ставил балет на сцене Мариинки, был урожденным французом и не знал немецкого языка .

. Александр Дюма изменил оригинальную версию сказки, сделав ее менее пугающей и чуть приглушив полет фантазии автора. А еще он переименовал главную героиню из Мари в Клару (впрочем, в балете девочка снова стала Машей).

По словам немецкого профессора Джека Зипеса, замена имен в разных интерпретациях довольно интересна. В первом варианте балета семье Маши дали фамилию Зильберхаус — «Серебряный дом». А в рассказе Гофмана они назывались Штальбаум, что означает «Стальное дерево».

Трудно поверить, но в премьерном 1892 году балет «Щелкунчик» не слишком понравился публике . А критики назвали постановку Мариинского театра посредственной и лишенной творчества, особенно на фоне еще одного произведения Чайковского — «Иоланта», которое ставили в это же время.

. А критики назвали постановку Мариинского театра посредственной и лишенной творчества, особенно на фоне еще одного произведения Чайковского — «Иоланта», которое ставили в это же время. Возможно, дело в том, что хореографией занимался не только мэтр Мариус Петипа. История показалась ему не слишком интересной , и он спихнул постановку другому балетмейстеру, Льву Иванову. Тому пришлось подстраивать собственное видение под чужие правила, а это задача не из легких.

, и он спихнул постановку другому балетмейстеру, Льву Иванову. Тому пришлось подстраивать собственное видение под чужие правила, а это задача не из легких. В современных версиях, например в Большом театре, «Щелкунчик» идет в хореографии Юрия Григоровича 1966 года. Балетмейстер вернул постановке, которая в Мариинке была уж слишком сказочной и наивной, таинственность и мистицизм, свойственные Гофману.

Ностальгический советский мультфильм «Щелкунчик» 1973 года тоже нельзя назвать интерпретацией сказки Гофмана. Скорее, он является мультипликационной адаптацией балета . К слову, музыка в нем используется не только из «Щелкунчика», но и из «Лебединого озера», а также «Спящей красавицы».

. К слову, музыка в нем используется не только из «Щелкунчика», но и из «Лебединого озера», а также «Спящей красавицы». В отличие от книги в советском мультфильме нет девочки Маши. Ее место заняла другая главная героиня, она является не дочкой хозяина дома, а простой служанкой. Таким образом авторы обозначили мотив социального неравенства. Многих других персонажей, таких как принцесса Пирлипат или крестный Дроссельмейер, в мультфильме тоже нет, как нет и ореха Кракатука. Не показаны события, предшествовавшие празднику, и конфликт Мышиной королевы с отцом Пирлипат из-за сала. В мультфильме Королева мышей чихает и взрывается, а ее хвост обращает принца в Щелкунчика. В книге она была раздавлена, но успела укусить героя.

Фильм студии Disney 2018 года стал киноадаптацией одновременно и сказки, и балета. Лента получила в основном отрицательные отзывы. По мнению критиков, фильм пытался угодить всем, но не сохранил ни духа интересной рождественской истории, свойственного книге, ни волшебства музыкальных и танцевальных номеров, за которые мы любим балет. В итоге он получился пресным и похожим на большинство других сказок, к примеру, на те же «Хроники Нарнии».