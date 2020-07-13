20+ фактов о Саре Бернар, которая не блистала красотой, но сводила с ума лучших мужчин своего времени

«Есть плохие актрисы, есть сносные, есть хорошие, есть великие — и есть Сара Бернар», — говорил Марк Твен. «Божественная Сара», как называли ее современники, не была классической красавицей, но кружила головы мужчинам до старости. На ее спектакли отказывались приходить представители высшего света, считая ее безнравственной, но актриса только куражилась, эпатируя публику.

Сару Бернар называют первой в мире суперзвездой и самой знаменитой актрисой в мире, ведь кроме эпатажа в ней был огромный талант, сочетавшийся с острым умом и добрым сердцем. Мы в AdMe.ru были покорены «божественной Сарой» и не смогли удержаться от того, чтобы рассказать о ней вам.