20+ фактов о Саре Бернар, которая не блистала красотой, но сводила с ума лучших мужчин своего времени
«Есть плохие актрисы, есть сносные, есть хорошие, есть великие — и есть Сара Бернар», — говорил Марк Твен. «Божественная Сара», как называли ее современники, не была классической красавицей, но кружила головы мужчинам до старости. На ее спектакли отказывались приходить представители высшего света, считая ее безнравственной, но актриса только куражилась, эпатируя публику.
Сару Бернар называют первой в мире суперзвездой и самой знаменитой актрисой в мире, ведь кроме эпатажа в ней был огромный талант, сочетавшийся с острым умом и добрым сердцем. Мы в AdMe.ru были покорены «божественной Сарой» и не смогли удержаться от того, чтобы рассказать о ней вам.
- Сара Бернар родилась в Париже в 1844 году. Она самая старшая из всех, кто имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Следом за актрисой идет Томас Эдисон, родившийся в 1847 году.
- Настоящее имя Бернар — Генриетт Розин.
- Мама маленькой Генриетт была очень привлекательной женщиной и вела жизнь содержанки богатых кавалеров. Среди ее поклонников был кузен Наполеона III Шарль де Морни. Он оплатил учебу девочки в престижной школе при монастыре. Юная Бернар хотела стать монахиней, но то и дело нарушала устав обители. Например, когда умерла любимая ящерица девочки, она похоронила ее по христианскому обычаю, чем вызвала гнев сестер.
- Идея того, чтобы Сара стала актрисой, принадлежит де Морни. Они пригласил девочку в театр, где также присутствовал его друг Александр Дюма. Бернар была очень тронута пьесой и начала громко рыдать. Ее мама и де Морни рассердились на девочку, но Дюма успокоил ребенка и напророчил ей большое актерское будущее.
- Дебют юной актрисы нельзя назвать успешным. Девушка паниковала: оказывается, у нее был страх сцены. А некоторые зрители смеялись над ней из-за ее худобы.
- На одну из театральных вечеринок Сара пригласила свою младшую сестру. Девочка случайно наступила на шлейф платья ведущей актрисы Мадам Натали. Та сильно толкнула ребенка. Сара, увидев это, влепила пощечину обидчице сестры. Ведущая актриса потребовала, чтобы Бернар отстранили от спектаклей.
- После ухода из театра Бернар путешествовала. В Брюсселе она познакомилась с принцем Анри де Линем и забеременела от него. Аристократ хотел жениться на девушке, но ему пригрозили лишением наследства, если он заключит этот брак. В итоге пара рассталась. У Сары родился сын Морис, которому она дала свою фамилию.
- Много лет спустя принц предложил официально признать своего ребенка. Это значило, что Морису передались бы знатная фамилия и титул, но молодой человек отказался, пояснив, что его вполне устраивает быть сыном Сары Бернар.
- Чтобы содержать себя и своего маленького сына, Сара снова устроилась в театр. Девушке доставались роли в стилизованных и легкомысленных комедиях, а ей лучше давалась драма. При этом худенькая Бернар выглядела нелепо в пышных исторических костюмах. Даже Дюма, большой поклонник актрисы, заметил после одного выступления: «У нее голова девственницы и тело метлы».
- Как только актриса сменила амплуа, к ней пришел успех. Очень хорошо ей удавались мужские роли. За роль юного трубадура в одной из пьес Наполеон III подарил Бернар брошь с бриллиантами в виде ее инициалов.
- Ходили слухи, что Бернар соблазнила всех глав государств Европы, включая Папу Римского. Сама актриса не комментировала эту тему. Точно известно, что у девушки были теплые отношения с принцем Уэльским, ставшим позже королем Англии Эдуардом VII. Монарх Дании Кристиан IX отдал в ее распоряжение яхту, а герцог Фредерик предоставил свой родовой замок.
- В 1873 году Сара сыграла главную роль в спектакле «Федра». Свою партию она выучила и отрепетировала всего за 74 часа. Ведущий французский критик Сарси писал: «Это самый мелодичный голос, который когда-либо слышали человеческие уши. Эта женщина играет своим сердцем, всем своим нутром».
- Самой яркой и главной ролью в жизни Сары Бернар стала роль Маргариты Готье в спектакле по роману Александра Дюма «Дама с камелиями». Она играла ее более тысячи раз до конца своей жизни. Аудитория часто плакала над знаменитой сценой смерти Маргариты.
- Актриса обожала животных и, как только ее гонорары выросли, стала собирать зоопарк. Сначала у нее поселились 2 собаки и 2 черепахи. Во время гастролей в России брат императора Александра III подарил ей сову. А, вернувшись с гастролей, на вырученные деньги актриса купила себе львенка, которого назвала Юстинианом.
- В одну из холодных зим Сара истратила последние 2 тыс. франков на покупку хлеба для городских воробьев.
- Будучи все более известной и успешной актрисой, Сара Бернар становилась и все более эпатажной. У нее в доме был атласный гроб, в котором она иногда спала, просто отдыхала или заучивала роли. Сохранились даже фото актрисы в этом гробу. Он стал частью ее образа.
- Бернар была очень добрым человеком. Во время Франко-прусской войны она превратила театр «Одеон», где была актрисой, в госпиталь для солдат, защищавших осажденный Париж. Сара уговорила богатых друзей пожертвовать припасы для больницы, а сама работала в ней медсестрой.
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Именно Сара Бернар заставила знатных дам снимать головные уборы, чтобы не заслонять обзор другим зрителям.
- Современники называли Бернар «божественной Сарой», а критики восторгались ее голосом и грацией. Впрочем, у актрисы были не только почитатели. Так, Чехов считал, что игра актрисы — это не божий дар, а не более чем отточенное мастерство, Тургенев же был убежден, что ее единственное достоинство — это голос.
- Бернар моментально покоряла англоязычную публику, которая не знала французского, но все понимала благодаря жестам и интонациям актрисы. Билеты на спектакли с ее участием в Нью-Йорке стоили $ 40 — огромные по тем временам деньги. Постановки собирали аншлаги, причем в театр шли не только богатые люди. Когда Сара вернулась с гастролей в США, она привезла с собой сундук с золотыми монетами на сумму $ 194 тыс.
- Казалось, возраст вообще был не важен для Бернар. В 56 лет она сыграла 20-летнего Орленка — сына Наполеона Бонапарта (актриса, игравшая мать Орленка, была на 14 лет младше Сары), а в 70 — 13-летнюю Джульетту.
- Сара Бернар снялась в нескольких немых фильмах. Она сыграла Маргариту Готье в экранизации «Дамы с камелиями». Говорят, после просмотра она упала в обморок и потребовала снять ленту с проката. Дело в том, что в театре она могла с легкостью скрывать свой возраст в глубине сцены, но в кино это было невозможно. Актрисе было 68 лет.
Сара Бернар в роли Орленка.
- Кроме актерского таланта, Сара Бернар обладала художественным. Она писала в основном пейзажи, в том числе и морские, а в 1878 году в Парижском салоне было выставлено двухметровое полотно актрисы «Молодая женщина и смерть».
- Еще Бернар была скульптором, однако многие просто не верили, что она могла ваять такие талантливые композиции. В 1876 году в Парижском салоне была выставлена ее работа Après la Tempête, и один из критиков высоко оценил ее, добавив, что актриса никак не могла быть ее автором. В 1879 году скульптуры Бернар были показаны в Лондоне с большим успехом.
- Во время тура по Германии Бернар сильно повредила ногу. Врачи рекомендовали ей немедленно сделать операцию, но актриса продолжила гастроли. Это стоило ей ноги. После ампутации Сара отказалась от протеза, вместо этого актрису носили в паланкине.
- При этом она продолжила играть. Сцены были поставлены так, чтобы она могла лежать или опираться на невидимую опору. Во время выхода на поклон актриса стояла, балансируя на одной ноге. А в годы Первой мировой Бернар, несмотря на тяжелую травму, выступала на фронте.
- В конце жизни Сара написала учебник по актерскому мастерству. В нем она обратила особое внимание на использование голоса — по ее мнению, это «наиболее важный для драматического актера инструмент». Она советовала артистам говорить немного в нос и тренировать легкие, чтобы читать большие отрывки на одном дыхании.
- В 1922 году Сара Бернар согласился сняться в фильме Саши Гитри. Актриса была слаба и не могла ездить на съемки, поэтому студию оборудовали прямо у нее дома. Однако картине не суждено было выйти: 26 марта 1923 года «божественной Сары» не стало. В прессе писали, что она умерла без страданий, в объятиях своего сына.
- Когда новость о смерти Сары Бернар достигла театра, носившего ее имя, во время первого акта «Орленка» занавес опустился, публика без шума покинула зал, а актеры, по-прежнему в костюмах и гриме, отправились к ее дому, чтобы попрощаться со своей великой коллегой.