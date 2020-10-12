20+ фактов о профессии кормилицы, благодаря которой нищая крестьянка могла жить как королева

Еще с античных времен право кормления младенцев предпочитали передавать кормилицам. Способность женщины кормить грудью воспринималась как божественный дар, поэтому кормилиц всячески возвышали и предоставляли им различные преимущества, которых не было у любой другой прислуги.

В средневековой Европе грудное молоко в первые 2 недели после родов считалось вредным, так что на этот период младенца рекомендовалось отдать кормилице.

На Востоке вопрос грудного вскармливания регулировал Коран. Священное Писание настоятельно рекомендовало матери кормить младенца грудью. Но по разным причинам от этого можно было отказаться, если женщина и ее муж приняли такое решение обоюдно.

В отечественной культуре примерно с XVI века и вплоть до начала XX столетия вопрос о кормилицах даже не стоял: аристократки берегли фигуры или стремились как можно скорее вновь забеременеть, да и их мужья зачастую запрещали им кормить самостоятельно.