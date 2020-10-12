20+ фактов о профессии кормилицы, благодаря которой нищая крестьянка могла жить как королева
Все мы помним, как тепло и нежно относился Александр Сергеевич Пушкин к своей няне Арине Родионовне. На школьных уроках литературы нам не рассказывали о том, что любимица поэта была кормилицей его старшей сестры Ольги. Да и об этой профессии известно немногое. А ведь женщины, которые вскармливали грудным молоком богатых дворянских детей, почитались этими семьями и чуть ли не приравнивались к родственникам.
AdMe.ru стало безумно любопытно, каковы же были требования к кандидаткам на одну из самых почитаемых профессий старины. Сами того не ожидая, мы узнали много цепляющих фактов о кормилицах и их жизни. Теперь спешим поделиться с вами этой информацией.
Истоки профессии
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Еще с античных времен право кормления младенцев предпочитали передавать кормилицам. Способность женщины кормить грудью воспринималась как божественный дар, поэтому кормилиц всячески возвышали и предоставляли им различные преимущества, которых не было у любой другой прислуги.
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В средневековой Европе грудное молоко в первые 2 недели после родов считалось вредным, так что на этот период младенца рекомендовалось отдать кормилице.
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На Востоке вопрос грудного вскармливания регулировал Коран. Священное Писание настоятельно рекомендовало матери кормить младенца грудью. Но по разным причинам от этого можно было отказаться, если женщина и ее муж приняли такое решение обоюдно.
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В отечественной культуре примерно с XVI века и вплоть до начала XX столетия вопрос о кормилицах даже не стоял: аристократки берегли фигуры или стремились как можно скорее вновь забеременеть, да и их мужья зачастую запрещали им кормить самостоятельно.
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Популярность профессии кормилиц снизилась в Европе к середине XIX века, поскольку все больше журналистов писали об опасностях, связанных с их наймом. Кроме того, большую роль в том, чтобы такая практика сократилась и сошла на нет, сыграли аргументы медиков, выступавших против кормления младенцев чужой матерью.
Профессиональный отбор на должность молочной мамы
Пьер Огюст Ренуар «Габриэль и Жан», 1895 г.
- В XVIII веке начали формироваться первые представления о кормилицах как о женщинах, занимающих определенную должность. По отношению к ним выдвигались конкретные профессиональные требования. Списки подобных притязаний даже печатались в книгах по педиатрии.
- Молочная мама должна была обладать не только отменным здоровьем, но и добропорядочностью, а также уравновешенным характером. Жить достаточно близко, чтобы родная мать могла часто видеть ребенка и следить за выполнением кормилицей своих обязанностей. Предпочтение отдавали женщинам в возрасте от 20 до 40 лет.
- У некрасивой женщины не было шансов получить работу: считалось, что подобный дефект мог вызвать у ребенка косоглазие, но кроме приятной внешности нужно было обладать и хорошим характером, чтобы не передать дурной нрав младенцу вместе с молоком.
- Кормилица не могла иметь близких отношений с мужем, поскольку считалось, что это влияет на выработку молока и способность женщины должным образом ухаживать за младенцем.
- Существовали требования и к молоку. Так, оно не должно было быть слишком жирным, слишком густым или слишком водянистым.
- Деревенские кормилицы ценились больше городских, поскольку считалось, что у них более крепкое здоровье.
Франс Хальс «Кормилица с ребенком» («Катарина Хофт с нянькой»), 1620 г.
- Французский врач Дж. Гийемо написал целый труд, посвященный грудному вскармливанию (XVI век). Он считал, что ребенка должна кормить его родная мать, поскольку через молоко другой женщины может передаться плохой характер. Не могла стать кормилицей рыжеволосая женщина, потому что их считали слишком темпераментными.
- К русским кормилицам требований предъявлялось не меньше. Молочной матерью могла стать здоровая женщина от 20 до 35 лет с красивыми зубами и чистой кожей, обладающая веселым нравом и высоким интеллектом. По примеру Европы имел значение и цвет волос: у светловолосых женщин возможностей устроиться по профессии было гораздо больше, чем у брюнеток, а шансы рыжеволосых приравнивались к нулю.
- Выражение о красивом человеке «кровь с молоком» берет свое начало с тех времен, когда считалось, что молоко накапливается во время беременности и питает плод в утробе матери.
Социальный пакет и другие привилегии кормилиц
Этьен Обри «Прощание с кормилицей», 1777 г.
- Социальный статус кормилиц считался очень высоким еще со времен Древнего Египта. Молочные матери фараонов нередко приглашались на официальные мероприятия, а их дети считались родственниками фараона.
- Об отношении к кормящим женщинам и грудному вскармливанию можно судить из мифологии, произведений искусства и классической литературы. Согласно одной из древнегреческих легенд, Млечный Путь — это разлившееся по небу грудное молоко богини Геры. Грудное вскармливание всегда символизировало силу и процветание во многих культурах.
- Быть кормилицей в английской семье XVIII века считалось огромной удачей. У кормилиц были большие пожизненные пенсии и высокий статус в обществе. Из-за большого спроса зарплаты кормилиц достигали неплохих по тем меркам сумм, по крайней мере они получали больше, чем обыкновенные рабочие и прислуга.
Леонид Пастернак «К родным», 1891 г.
- В нашей культуре к кормилицам относились с неменьшим почтением, чем в западной. Молочные матери могли рассчитывать на подарки, а иногда и на вольную для своих детей, ведь зачастую кормилицами служили обычные крепостные крестьянки. Были и другие привилегии, такие как пожизненное обеспечение и иная работа в богатом доме, когда дети вырастали.
- Считается, что именно с «мамок» начиналось прививание их высокопоставленным подопечным любви к родине. Даже в речи императоров можно было уловить некий народный говор, который передался с младенчества от кормилицы, когда она напевала колыбельные, рассказывала прибаутки и потешки. В книге «Детство императора Николая II», которую написал его современник Илья Сургучев, даже есть такие строки: «Все Романовы, у которых были русские мамки, говорили по-русски с налетом простонародным».
- Поиск кормилицы для царских наследников являлся делом государственной важности, которым занималась придворная администрация и придворные медики. Дело в том, что кормилиц для детей монархов искали исключительно среди крестьянок, ведь считалось, что подобная практика делает царя ближе к народу.
- Со времен Николая I у кормилиц появилась форменная одежда — повседневная и парадная. Первый вариант предполагал красивый русский сарафан и кокошник, а вот на выход кормилицам приходилось надевать фижму и корсет, что было совсем непривычно для крестьянок.
- Царские кормилицы имели дополнительные преференции от главы государства. Зачастую даже весьма амбициозные их ходатайства удовлетворялись императорским указом. Их детей могли перевести на более высокий социальный статус (из крестьянства в мещанство) или определить в престижное учебное заведение.
Истории нескольких знаменитых кормилиц
Портрет Арины Родионовны работы неизвестного художника, 1-я четверть XIX века.
- У императора Николая I с рождения был собственный штат, который отвечал за его здоровье, воспитание и обучение. Была у него и кормилица Ефросинья Ершова. Благодаря работе в императорской семье крестьянке Ершовой удалось на долгие годы обеспечить жизнь своих детей.
Ее дочь Авдотья родилась на год позже Николая I и считалась его молочной сестрой. Позже молодой наследник русского престола обзавелся и другими «родственниками»: молочными сестрой и братом Анной и Николаем — младшими детьми своей кормилицы.
Долгие годы Авдотья, Анна и Николай получали дивиденды от Николая I, а сыну Анны император даже стал крестным отцом.
- Знаменитая, благодаря Пушкину, няня Арина Родионовна тоже служила кормилицей, но не поэта, а его старшей сестры Ольги. Она была крепостной и волею судеб находилась в распоряжении прадеда Пушкина. Своим трудолюбием Арина Родионовна заслужила доверие хозяйки имения и была принята в семью в качестве няни, воспитав несколько поколений детей, включая мать Александра Сергеевича.
- А вот императрица Александра Федоровна Романова кормила своих детей самостоятельно, чем вызвала в высшем обществе большой резонанс. Конечно, ей приходилось прибегать к услугам кормилиц, поскольку от императрицы требовалось не только быть матерью, но и присутствовать на балах. Придворные были недовольны отклонением Романовой от общепринятых светских норм.
- Во времена правления Сулеймана I Великолепного Османской империей (1520–1566) кормилица его сына Дайе Хатун считалась важным членом семьи и занимала высокое место в гареме. Она пользовалась большим уважением среди наложниц и работников, получала большое жалованье и имела право заниматься благотворительностью, что было доступно только женщинам высокого социального уровня. Дайе Хатун построила мечеть и школу в Кягытхане — одном из районов Стамбула. Сегодня на территории школы находится музей.
Современные кормилицы и помощь молодым матерям в грудном вскармливании
- Банки донорского молока существуют и сегодня. Молоко от кормилиц рассматривается как замена искусственной смеси, ведь многие мамы считают вариант грудного вскармливания более предпочтительным, но не все могут кормить грудью самостоятельно.
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В 2015 году сайт Netmums провел опрос среди британских мам. Оказалось, что каждая 25-я кормящая женщина Соединенного Королевства неформально оказывает услуги кормилицы чужим семьям — это могут быть дети знакомых или родственников.
Как вы думаете, могла бы эта профессия возродиться сегодня? С учетом соблюдения всех санитарно-гигиенических требований, конечно.