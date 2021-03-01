20+ фактов о принце Филиппе, который мог бы покорить Голливуд, но стал мужем королевы

Но главным событием того лета для Филиппа стало знакомство с Кобиной Райт — девушкой из венецианской аристократической семьи. Она приехала к своей бабушке и попала в высшее общество.

17-летняя Кобина, высокая голубоглазая блондинка, была начинающей актрисой и уже заключила контракт с 20th Century Fox. Принц был очарован, обещал красавице уехать за ней в Голливуд и жениться. Но амбициозная девушка не спешила замуж: она строила большие карьерные планы. Тем не менее в интервью в 1973 году Райт призналась, что все еще хранит портрет Филиппа в своей спальне.