20+ фактов о принце Филиппе, который мог бы покорить Голливуд, но стал мужем королевы
Про семью Виндзоров ходят настоящие легенды, и вот одна из них. Однажды на приеме королеве Елизавете и ее супругу принцу Филиппу представили семейную пару. Муж заметил, что его жена — доктор философии и что ее персона гораздо важнее его. На что принц ответил: «В нашей семье абсолютно та же проблема».
Консорт Ее Величества, герцог Эдинбургский обладает отличным чувством юмора, и за это его любят многие как в Британии, так и за ее пределами. Мы в AdMe.ru считаем, что Филипп гораздо круче всех диснеевских принцев, вместе взятых. И вот тому доказательства.
- У Филиппа было сложное детство. Ему, годовалому племяннику сверженного короля Греции, вместе с родителями — принцем Андреем и принцессой Алисой — пришлось покинуть родную страну без денег, документов и каких-либо планов на жизнь.
- Мама и папа мальчика разошлись, сам он жил то у одних, то у других родственников, не имея настоящей семьи. И тем не менее смог создать свою — по-настоящему крепкую. Елизавета II и принц Филипп женаты уже почти 74 года (это самый продолжительный королевский брак в истории!), и у них 4 детей, 8 внуков и 9 правнуков. В скором времени родится 10-й: принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что они ждут 2-го ребенка.
- Но королева Великобритании не первая любовь принца. Филипп в юности был очень красив и не знал недостатка в женском внимании. Летом 1938 года юноша гостил у своей тети Аспазии в Венеции. Ему было всего 17, он готовился к специальному вступительному экзамену в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, и отец парня попросил родственницу, чтобы она уберегла его сына от проблем с девушками. Греческий принц не зря волновался: Филипп завел дружбу со многими юными аристократками. Среди них, например, была бабушка модели Кары Делевинь Анджела Гринвуд.
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Но главным событием того лета для Филиппа стало знакомство с Кобиной Райт — девушкой из венецианской аристократической семьи. Она приехала к своей бабушке и попала в высшее общество.
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17-летняя Кобина, высокая голубоглазая блондинка, была начинающей актрисой и уже заключила контракт с 20th Century Fox. Принц был очарован, обещал красавице уехать за ней в Голливуд и жениться. Но амбициозная девушка не спешила замуж: она строила большие карьерные планы. Тем не менее в интервью в 1973 году Райт призналась, что все еще хранит портрет Филиппа в своей спальне.
- Елизавета полюбила Филиппа с третьего взгляда. Во время первых двух встреч принцесса была еще совсем ребенком, а к моменту третьей, в 1939-м, ей уже исполнилось 13. Молодому принцу было 18. Гувернантка Елизаветы и ее младшей сестры Маргарет много лет спустя вспоминала, что ее воспитанницу привлекла «викинговская» внешность молодого человека — светлые волосы и голубые глаза. По ее словам, будущая королева, робея, интересовалась у молодого человека его любимыми блюдами и восторгалась его отменным аппетитом.
- Чтобы попросить руки наследницы британского престола, Филипп заказал кольцо с бриллиантами из тиары своей матери — принцессы Алисы.
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Традиционная свадебная клятва, которую произносила Елизавета, вызвала недовольство у многих. Все из-за фразы, в которой невеста обещала повиноваться жениху. Ведь новобрачная — будущая королева, как же она может кому-то повиноваться?
- Медовый месяц молодой семьи прошел скромно. Молодожены восторженно отзывались друг о друге в своих письмах родным. Елизавета называла супруга самым милым человеком на свете, а Филипп писал, что не заслуживает того счастья, которое внезапно получил.
- На коронации Елизаветы ее супруг дал своеобразный ответ на свадебную клятву жены: он преклонил колени, взял жену за руки и поклялся быть ее вассалом.
- Из-за Филиппа династия Виндзоров могла бы называться иначе. Филипп хотел положить начало династии Эдинбург (потому что получил от отца Елизаветы Георга V титул герцога Эдинбургского). Но в ситуацию вмешался Уинстон Черчилль, и все осталось по-прежнему. «Я чертова амеба! Я единственный в стране человек, который не может дать имя собственным детям», — сокрушался принц.
- Филипп научился управлять всеми типами самолетов и вертолетов. Свой последний вылет принц совершил 11 августа 1997 года из Карлайла в Айлей. Ему было 76 лет.
- Супруг Елизаветы стал первым членом британской королевской семьи, посетившим Антарктиду. Это произошло в 1956 году.
- В этом путешествии Филипп отрастил бороду. Когда он вернулся в Британию, его ждал сюрприз. Королева и вся ее свита надели искусственные бороды и бакенбарды и в таком виде встречали принца, как бы намекая, что ему не мешало бы побриться.
- Консорт не только сопровождал королеву во всех ее заграничных поездках, но еще и совершил 608 индивидуальных визитов в 141 страну.
- Одно из увлечений принца — живопись. Он пишет в основном пейзажи маслом, и на его работы значительное влияние оказал его друг — художник Эдуард Сего. Писал Филипп и портрет жены.
- Еще одно увлечение герцога Эдинбургского — дизайн. Он помогал спроектировать интерьер яхты «Британия», на которой королевская семья совершала туры по стране.
- Супруг королевы любит готовить. В своей статье «Обед в Букингемском дворце» бывший королевский лакей Чарльз Оливер рассказал: «Принц умеет делать быстрые легкие закуски на ужин, которыми он и Ее Величество часто наслаждаются после того, как распустят слуг на ночь. Среди его коронных блюд — омлет и копченая пикша; грибы, обжаренные на масле с беконом; яичница с анчоусами на тосте и омлет с беконом».
- В честь Филиппа назвали принца из диснеевского мультфильма «Спящая красавица».
- У Филиппа отличное чувство юмора, и порой он просто не может сдержаться, чтобы не сказать что-то ужасно смешное, но не всегда тактичное. Он сам себя провозгласил практиком донтопедалогии — науки о том, как необдуманно или бестактно что-то ляпнуть.
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В 2017 году консорт прекратил исполнять королевские обязанности. Ему было 96 лет. Когда объявили, что Филипп отказывается от общественной деятельности, один из гостей на королевском обеде сказал ему: «Мне жаль, что вы уходите». Принц язвительно заметил: «Ну я просто не могу долго стоять».
- 10 июня 2021 года Филиппу исполнится 100 лет. И он до сих пор называет венценосную супругу Сосисочкой. Бывший секретарь Ее Величества лорд Чартерис считал, что секрет их крепкого брака в том, что супруг королевы — единственный, кто относится к ней как к простому человеку. Однажды между принцем Уильямом и актером Мэттом Смитом, который сыграл Филиппа в сериале «Корона», состоялся трогательный разговор. Актер спросил принца, какой бы он дал ему совет, чтобы лучше сыграть роль. Уильям ответил: «Он легенда. Просто легенда».
- Свое искрометное чувство юмора Филипп явно передал по наследству внуку Гарри. А еще журналисты нашли поразительное внешнее сходство между двумя, казалось бы, непохожими друг на друга принцами.
А кто ваш любимец в британской королевской семье?