20+ фактов о первом космонавте Юрии Гагарине — человеке, который изменил мир

Конечно, после своего подвига Юрий Гагарин стал самым популярным человеком в мире, о котором писали все СМИ. Вскоре в Москве открылся Международный кинофестиваль, где Юрий Алексеевич был почетным гостем. Все мировые звезды хотели с ним познакомиться, и на всех он производил неизгладимое впечатление.

Легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида вспоминала о Гагарине так: «Когда я приехала в Москву, организаторы фестиваля спросили, с кем бы я хотела встретиться. Я попросила познакомить меня с Гагариным. В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением. Когда мы гуляли по ночной Москве, Юра подарил мне свою фотографию, на обороте которой написал: „Я видел много звезд на небе. Но такой, как вы, нет“. Я до сих пор храню его автограф на фотографии, которую он мне подарил. И покрываю ее поцелуями».