20+ фактов о первом космонавте Юрии Гагарине — человеке, который изменил мир
Имя Юрия Гагарина известно во всем мире — 12 апреля 1961 года, 59 лет назад, он стал первым человеком, который совершил полет в космос и дал тем самым начало новой эпохе. Гагарин был не только профессионалом высочайшего уровня, но и крайне приятным человеком, перед обаянием которого не мог устоять никто. Можно сказать, что его улыбка изменила мир.
Мы в AdMe.ru решили в эту памятную дату вспомнить самые яркие факты из жизни легендарного космонавта.
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По одной из версий, будущий первый космонавт родился не 9 марта, как указано в его официальной биографии, а ночью 8 марта. Однако отцу Юрия Гагарина не понравилось, что мальчик родился в Международный женский день, и он сказал врачам, чтобы они записали его девятым числом.
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Гагарин рос в простой крестьянской семье: его отец был плотником, а мать работала в молочном хозяйстве. После того как мальчик окончил 7 классов, он выучился на формовщика-литейщика. Однако Юра с ранних лет мечтал о небе и вскоре записался в аэроклуб ДОСААФ.
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В 21 год он поступил в авиационное училище, и вскоре его назначили помощником командира взвода. Правда, когда пришла пора выпускаться, Гагарина чуть не отчислили: все зачеты и экзамены он сдал на «отлично», но вот посадить самолет ему никак не удавалось.
К счастью, начальник училища догадался, что причиной неудачи был небольшой рост Гагарина. Из-за этого пилот видел посадочную полосу под неправильным углом. Тогда на кресло Гагарина положили подушку, и он легко посадил самолет.
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Вскоре Юрий написал рапорт, где попросил зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Когда его взяли в отряд, он был старшим лейтенантом и налетал больше 265 часов. Психологи, которые отобрали Гагарина, написали, что его любимое слово — «работать». В числе прочих качеств будущего покорителя космоса отмечались вежливость, чистосердечность, а также ум, отличная память и аккуратность.
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Когда речь зашла о первом полете человека в космос, был собран первый отряд космонавтов, в который вошли 20 человек, все они были пилотами истребителей. Отбор был очень жесткий. Помимо медицинских и психологических параметров, кандидаты должны были соответствовать определенным стандартам: быть не старше 30 лет, не выше 170 см и весить не более 72 кг.
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Вскоре из 20 претендентов отобрали шестерых, которых стали усиленно тренировать. Их подготовкой занимался летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Поехали!» По уставу нужно было говорить «Экипаж, взлетаю!», но Галлай посчитал эту фразу слишком формальной. Так что команда «Поехали!» звучала на каждой тренировке, и Гагарин к ней привык.
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Весной 1961 года командиром отряда космонавтов был назначен Юрий Гагарин, ему дали позывной «Кедр». То, что именно он станет первым космонавтом, было определено незадолго до полета.
На конечном этапе подготовки конструктор ракеты Сергей Королев спросил каждого из летчиков, готовы ли они к выполнению задания. Пятеро ответили, что готовы. А Гагарин сказал, что у него с утра болит голова, но он все равно готов. Тогда Королев объяснил, что за завтраком им дали препарат, который вызывает головную боль, но правду сказал один Гагарин.
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Дублером Гагарина на случай форс-мажора был выбран Герман Титов. Однако мало кто знает, что до космического корабля космонавта провожал не один, а два дублера. Вторым был Григорий Нелюбов. В отличие от Гагарина и Титова он не был одет в скафандр, но тоже был готов осуществить полет в случае непредвиденных обстоятельств.
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Перед полетом на корабле произошло ЧП: при проверке герметичности один из датчиков на люке не показал нужное значение. Старт был под угрозой срыва. Однако ведущий конструктор с командой в считанные минуты открутили 30 гаек и поправили датчик. Так что старт космического корабля «Восток-1» был осуществлен вовремя: 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени. Известно, что перед полетом Юрий Гагарин слушал песни Булата Окуджавы.
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Полет «Востока-1» проходил полностью в автоматическом режиме, поскольку никто не мог знать, сможет ли космонавт управлять кораблем в условиях невесомости. На орбите Гагарин проводил простейшие эксперименты: ел, пил и делал записи карандашом. Также он сообщал о своих наблюдениях и ощущениях.
Вот что космонавт записал на бортовой магнитофон: «Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота! Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!»
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Во время финальной стадии полета произошло неожиданное происшествие. Гагарин увидел в иллюминаторе яркое пламя и решил, что через несколько секунд он погибнет. Космонавт даже бросил фразу, о которой долгое время умалчивали: «Я горю, прощайте, товарищи!» Дело в том, что до первого полета никто не знал, как будет выглядеть прохождение кораблем плотных слоев атмосферы при спуске. То, что космонавт принял за пожар, на самом деле было контактом жаропрочной обшивки космического корабля с атмосферой — стандартный рабочий момент.
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«Восток-1» с Юрием Гагариным на борту сделал один оборот вокруг Земли, и на 108-й минуте корабль успешно завершил полет. Причем из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат приземлился не в запланированном месте около Сталинграда, а в Саратовской области в районе сел Смеловка и Подгорное.
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Изначально было написано 3 разных текста сообщения ТАСС о первом полете человека в космос: на случай успешной операции, на случай пропажи пилота и на случай катастрофы. Также было заготовлено 3 предстартовых обращения «первого космонавта к советскому народу»: от лица Гагарина и двух его дублеров.
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Так как полет был сверхсекретным, сам факт запуска Гагарина предварительно нигде не освещался. Все известные кадры с космонавтом в полном обмундировании были сняты не в день запуска ракеты в космос, а позднее, специально для кинохроники. Юрий Алексеевич просто повторил перед камерами все, что он делал при реальном запуске.
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Изначально никто не планировал пышной встречи Гагарина в Москве, но в последний момент Никита Сергеевич Хрущев решил, что космонавта нужно встретить достойно. Он начал с того, что позвонил министру обороны и сказал: «Гагарин у вас старший лейтенант. Надо его срочно повысить в звании». Министр неохотно ответил, что даст Гагарину звание капитана. На что Никита Сергеевич рассердился: «Какого капитана? Вы ему хоть майора дайте». В этот же день Гагарин стал майором.
Также в качестве награды космонавт получил 15 000 рублей, автомобиль «Волга» и четырехкомнатную квартиру с меблировкой.
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Конечно, после своего подвига Юрий Гагарин стал самым популярным человеком в мире, о котором писали все СМИ. Вскоре в Москве открылся Международный кинофестиваль, где Юрий Алексеевич был почетным гостем. Все мировые звезды хотели с ним познакомиться, и на всех он производил неизгладимое впечатление.
Легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида вспоминала о Гагарине так: «Когда я приехала в Москву, организаторы фестиваля спросили, с кем бы я хотела встретиться. Я попросила познакомить меня с Гагариным. В его улыбку и озорной взгляд хоть немножко, но были влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением. Когда мы гуляли по ночной Москве, Юра подарил мне свою фотографию, на обороте которой написал: „Я видел много звезд на небе. Но такой, как вы, нет“. Я до сих пор храню его автограф на фотографии, которую он мне подарил. И покрываю ее поцелуями».
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Стоило Гагарину появиться на публике, девушки тут же бросались к нему в объятия, многие норовили его поцеловать и оторвать пуговицы на мундире. Говорят, Юрий даже носил с собой на этот случай запасные пуговицы. Кстати, новая модная прическа в СССР — косички с бантиками набок — получила в народе название «Полюби меня, Гагарин!».
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Став всеобщим героем, Юрий Алексеевич побывал с официальными визитами более чем в 30 странах. Одной из первых стала Великобритания. Для встречи космонавта была даже приготовлена специальная машина с номерами UG (инициалы Гагарина). Затем легендарного космонавта пригласили на ланч с королевой Елизаветой II, и здесь не обошлось без курьезов.
Конечно, космонавт не знал всех тонкостей этикета и не умел пользоваться многочисленными столовыми приборами, которые увидел перед собой. Тогда он взял ложку и сказал: «Давайте есть по-русски». Королева решила поддержать гостя и, тоже взяв ложку, обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински». А когда подали чай, он выловил из чашки дольку лимона и съел. Говорят, что Елизавета II и в этот раз последовала его примеру.
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Не забывал Юрий Алексеевич и свою родную деревню. Когда он приехал туда, местные бабушки попросили его снять фуражку. Они хотели проверить байку о том, что после полета летчик облысел и теперь носит парик. Конечно, эти слухи оказались выдумкой.
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После того как ажиотаж вокруг его персоны поутих, Юрий вновь решил вернуться в космос, но этому не суждено было сбыться. Жизнь знаменитого летчика оборвалась, когда он выполнял тренировочный полет вместе с летчиком-инструктором Серегиным. На момент взлета условия видимости были хорошие, само задание не должно было занять около 20 минут. Вскоре Гагарин сообщил на Землю о выполнении миссии и запросил разрешения лететь на базу. После этого связь с самолетом прервалась. Когда стало понятно, что у пилотов закончилось топливо, в зону полета отправился вертолет и обнаружил обломки самолета.
Юрию Гагарину было всего 34 года. Обстоятельства авиакатастрофы до сих пор остаются неизвестными: неисправности самолета не были выявлены, а в крови летчиков не было обнаружено посторонних веществ.
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Еще за 2 дня до своего полета в космос Юрий Алексеевич написал трогательное прощальное письмо своей жене Валентине на случай, если он не вернется. Тогда это письмо не пригодилось. Валентине передали его после авиакатастрофы 27 марта 1968 года, в которой погиб первый человек, покоривший космос. Больше замуж она не вышла и посвятила себя воспитанию двух дочек.
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Юрий Гагарин оставил огромный след в истории, культуре и искусстве. Памятники в его честь стоят по всему миру, его именем названы города и улицы, ему посвящено огромное количество фильмов, песен и книг. Пожалуй, можно смело сказать, что Гагарин до сих пор остается одним из самых узнаваемых и популярных людей на земле.
Какие чувства у вас вызывает имя Юрия Гагарина? Может быть, вы помните день его полета в космос или вам рассказывали об этом родители?
Фото на превью EAST NEWS