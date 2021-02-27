20+ фактов о ненцах, дети которых едят сырое мясо и по 9 месяцев не видят родителей
Ненцы живут на самом краю земли. И это не преувеличение, потому что в переводе с их языка слово «Ямал» означает буквально «край земли». На самом деле этот народ можно найти еще в нескольких регионах РФ, но чаще всего его представители проживают за полярным кругом.
Мы в AdMe.ru всегда завороженно наблюдаем за жизнью на Крайнем Севере. И решили узнать подробности быта ненецкого народа, который веками не менял традиций, но буквально недавно столкнулся с неожиданной угрозой своей самобытности.
- Ненцы — самый многочисленный оленеводческий народ России. Олени — это их жизнь. И это не метафора. Дикую разновидность этого животного ненцы называют «илебц», что переводится как «жизнь дающий». Олень — это основной источник питания (мясо), одежда и жилище (шкура), способ передвижения (только за один день эти животные могут преодолеть с легкими нартами до 300 км), источник дохода (средство производства) и «живые» деньги (товар).
- Крупнотабунное оленеводство ненцев невозможно без собаки. Когда-то предки ненцев, которых называли самоедами, одомашнили полярного волка. Так появилась очень популярная сегодня порода самоедских лаек.
- Собаки использовались для выпаса оленей, охоты, а также иногда как няньки для маленьких детей. На ночь их часто оставляют в чуме, чтобы спать с ними в обнимку, — помогают не замерзнуть. Когда обнимаешь самоеда, он замирает и становится предельно внимательным и осторожным, чтобы лишний раз не побеспокоить человека.
- Культурные традиции запрещают ненцам использовать собак в качестве транспортного средства.
- В силу условий проживания ненцы практически не едят овощи. Самая распространенная еда — это, конечно, оленина. Обычно ее жарят, коптят или вялят, но есть и экзотические блюда, например свежая печень, почки, кровь оленя. Необходимость выжить в суровых условиях Крайнего Севера приучила его жителей питаться сырым мясом с кровью. Это не прихоть, а потребность организма в витаминах, особенно С и В2, а их в оленине достаточное количество, поэтому ненцы никогда не страдают от цинги. Излюбленные блюда ненцев — строганина из сигов, оленины, печени, суп с мукой, блины с кровью.
- Ненцы не едят грибы, потому что они считаются едой оленя.
- Возведением чумов у ненцев занимаются исключительно женщины. Они же бывают и собственниками жилищ, которые обычно получают в приданое от своих родителей.
- Чум сооружают из жердей, для этого необходимо 40 шестов. Потом шесты покрывают полотнищами из оленьих шкур, которые ненцы называют нюками. Шкуры оленя сшивают в сплошные полотнища, а затем покрывают шесты. Для того чтобы покрыть чум в холодное время года, требуется от 65 до 75 оленьих шкур. Зимой установка жилища занимает 1 час, летом — около 30 минут. Диаметр чума составляет 8 метров, в нем могут поместиться 20 человек.
- Внутри чума каждый предмет и каждое место с древности имеют свое назначение. Центральной осью чума служит шест — симзы, который считался священным. По нему дым от очага поднимается к верхнему отверстию чума. Согласно легендам, по священному шесту герои улетали на битвы и военные подвиги.
- За симзы находится священное место — си. Только старшим мужчинам разрешается на него наступать. Для детей и женщин это место запретное. На этом месте находится священный ларь. В нем хранятся духи — покровители очага, семьи и рода. Там также хранятся все семейные сбережения и реликвии, оружие и ларь с инструментами. Эти вещи доступны только для главы дома, а для других членов неприкосновенны.
- Всем, что связано с огнем, занимаются женщины. Они заготавливают дрова и следят за тем, чтобы в доме всегда было тепло: топят очаг и поддерживают его. А еще женщина, по поверьям, умеет разговаривать с огнем и даже получать от него тайные знания.
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Спальное место ночью отгораживают пологом из ситца. Но используют полог только ночью, днем же его аккуратно сворачивают в рулон и закрепляют подушками. Дети лежат рядом с родителями.
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До появления передвижных электростанций для освещения чума применялись светильники. Они делались из чаш и наполнялись рыбьим жиром, в который погружался фитиль. Позже появились керосиновые лампы.
- В тундре нет интернета и мобильной связи.
- Помыться там до сих пор очень сложно, и это делают нечасто, в основном только летом. Но оставаться чистым помогает традиционная одежда, которая шьется из оленьих шкур, при этом мужская глухая одежда с капюшоном — мехом внутрь, а зимняя женская распашная шуба — мехом и внутрь, и наружу. Волос оленя полый и хрупкий, мех впитывает все ненужное с тела, и загрязненные ворсинки тут же отламываются.
- Универсальное гигиеническое средство — мох сфагнум, который обладает прекрасными впитывающими свойствами. Это и одноразовое полотенце, и подгузник, и губка для посуды.
- Добраться в тундру можно только по воздуху, поэтому ненки рожают в чуме. После появления на свет младенца пеленают в оленью шкуру.
- Для маленьких детей в чуме есть люлька. Раньше младенца помещали в нее сразу после рождения, а вынимали только тогда, когда он начинал ходить. На дно люльки насыпали древесную стружку и сухой мох. Пеленками служили шкуры оленя и песца. Ребенок прикреплялся к люльке особыми ремешками. При кормлении грудью мать брала ребенка вместе с люлькой. Такие люльки используются и сегодня.
- Дети начинают трудиться в возрасте 4–5 лет, но их никто не принуждает к этому. Выполнять обязанности по дому — это самостоятельное решение малыша. К 7–8 годам ребенок уже полностью участвует в жизни стойбища и помогает родителям. 11-летний мальчик легко справляется с поимкой оленей и помогает папе чинить снегоход.
- Дети в тундре играют клювами птиц. Традиционная ненецкая кукла нухуко сделана из клюва, который играет роль головы куклы, с пришитыми к нему разноцветными лоскутами сукна в качестве туловища. Куклы из утиного клюва — женщины, а из гусиного — мужчины. Выбор водоплавающих птиц не случаен — считалось, что они чистые и невинные существа, каждый год улетающие к верховному богу.
- У кукол не было лица — это было сделано для того, чтобы в игрушку не могла вселиться нечистая сила.
- В тундре нет возможности построить школу, поэтому при школах, расположенных в поселках, открыли интернаты — специально для ненецких детей. В августе за детьми прилетает вертолет и доставляет их в школу. Обратно в тундру они возвращаются только в мае.
- Во время учебного года дети все-таки встречаются с родителями. За многими ребятишками приезжают на снегоходах и отвозят в родной чум на зимние каникулы. Здесь есть даже родительские собрания. Ответственные мамы и папы стараются приезжать в поселок по мере возможностей, встречаться с педагогами и участвовать в жизни детей.
- Тем не менее школа-интернат — это большой стресс для маленьких ненцев. Накормить в столовой их поначалу очень тяжело — из дома они привозят сырое мясо, а когда оно заканчивается, едят только хлеб и чай. Часто малыши спят, не раздеваясь и не расправляя кровать, как дома. Был случай, когда для ученицы пришлось освободить... шкаф, в котором она сидела часами — замкнутое пространство напоминало девочке родной чум.
- После окончания школы многие дети не хотят возвращаться в тундру, причем девочки предпочитают перебираться в поселки и города чаще, чем мальчики. Поэтому у кочевых ненцев не хватает невест.
- Эксперты считают, что школы-интернаты разрушают традиционную кочевую культуру, ведь дети по 9 месяцев не видятся с родными и теряют навыки жизни в тундре. В качестве альтернативы создаются кочевые школы, которые перемещаются вместе со стойбищами.
Хотели бы вы хотя бы неделю пожить в тундре?