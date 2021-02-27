20+ фактов о ненцах, дети которых едят сырое мясо и по 9 месяцев не видят родителей

Ненцы живут на самом краю земли. И это не преувеличение, потому что в переводе с их языка слово «Ямал» означает буквально «край земли». На самом деле этот народ можно найти еще в нескольких регионах РФ, но чаще всего его представители проживают за полярным кругом.