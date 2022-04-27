20+ фактов о Мари Дюплесси — бедной крестьянке, которая покорила светское общество Парижа и самого Александра Дюма
Загадочная дама полусвета Мари Дюплесси когда-то считалась одной из самых популярных женщин Парижа. Секретами ее успеха были не только природная красота и наличие связей в высшем обществе, но и способность элегантно выходить из сложных ситуаций.
AdMe.ru решил разобраться в перипетиях судьбы музы французского драматурга Александра Дюма — младшего. Оказалось, что за ярким образом жизни светской кокетки скрывалась печальная, но красивая история любви.
- Альфонсина Роза Плесси родилась 15 января 1824 года в бедной и не самой благополучной семье. Мать бросила ее еще в детстве, а отец продал девочку 70-летнему старику, который увез ее в Париж.
- Жизнь во французской столице не сразу стала для 14-летней Альфонсины счастливой: ей пришлось сменить множество профессий, прежде чем удалось выйти в свет. Известно, что будущая Дама с камелиями работала прачкой, швеей, посыльной в дамском магазине, шляпницей, портнихой и продавцом в бутике. Проще говоря, она была одной из десятков тысяч молодых работниц, которые жили на чердаках и не всегда регулярно питались.
«Она была самим воплощением женственности».
- Несмотря на тяжелые условия жизни, с возрастом Альфонсина становилась все краше и обаятельнее. Современники описывали ее как «необычайно привлекательную особу со стройной и грациозной фигурой, полупрозрачной кожей и черными бархатистыми волосами». Ее изящная сдержанность буквально гипнотизировала мужчин, чем девушка, несомненно, пользовалась.
- Как и тысячи других чаровниц, Альфонсина Плесси мечтала выйти замуж за богатого холостяка. Чтобы найти себе пару, юная особа стала гризеткой — танцовщицей в общественных местах.
- Легенда гласит, что знаменитый французский театральный режиссер Нестор Рокплан однажды заметил Альфонсину в грязном платье перед прилавком с жареной картошкой. Девушка выглядела по-настоящему зачарованной аппетитным видом блюда и грызла зеленое яблоко, которое ей явно не нравилось. Когда год спустя Рокплан встретил Альфонсину в фешенебельном танцевальном зале Ранели, он был немало поражен: нищенка превратилась в блистательную светскую львицу.
- Жизнь Альфонсины изменило крошечное, казалось бы, событие. Однажды, когда девушка в сопровождении подруг отправилась на фестиваль в Сен-Клу и зашла в местный ресторан, чтобы переждать ливень, его владелец предложил ей отправиться с ним на променад в следующие выходные.
- Удачная прогулка стала судьбоносной: влюбившийся в Альфонсину богатый ресторатор не только снял ей квартиру, но и выделил огромные деньги на проживание.
- Новые поклонники лишь укрепляли положение бывшей крестьянки из Нормандии. А появление в жизни Альфонсины графа де Гиша открыло девушке дорогу в высшее общество.
Арман де Грамон, граф де Гиш — один из главных поклонников Альфонсины Плесси.
- Влюбленный граф обучил девушку чтению и письму, светским манерам, игре на фортепиано и даже привил ей любовь к литературе. Казалось, что юная особа решила начать жизнь заново: она сменила имя и превратилась в Мари Дюплесси — молодую женщину из самого что ни на есть высшего общества.
- Известность Мари росла с каждым днем. Девушка даже открыла собственный салон, куда приглашались лишь самые именитые представители французской богемы. Ее чувству прекрасного завидовали, им восхищались. Гардероб Дюплесси, состоящий из множества белых и жемчужных платьев, брали за образец дамы из высших слоев парижской аристократии.
- Когда в 1842 году Мари встретила Александра Дюма — сына, ее жизнь резко изменилась. Яркое чувство посетило и самого драматурга, который в дальнейшем описывал характер своей возлюбленной как «смесь веселья, печали и наивности».
- Узнав о влюбленности Дюма, Мари сначала ответила ему отказом: «У вас будет незавидная подруга: женщина нервная, больная, грустная; а если веселая, то печальным весельем. Подумайте только: женщина, которая тратит 100 тыс. франков в год! Это хорошо для богатого старика, но очень скучно для такого молодого человека, как вы».
Александр Дюма — младший.
- Хотя Мари Дюплесси окружали самые богатые мужчины, она все же выбрала ограниченного в средствах Александра Дюма. Но несмотря на то, что отношения пары складывались всем на зависть, год спустя литератор бросил свою возлюбленную, оставив ей прощальную записку: «Я не настолько богат, чтобы любить вас так, как мне бы хотелось, и не настолько беден, чтобы быть любимым так, как хотелось бы вам».
- Спустя 2 месяца пара рассталась навсегда после мелкой ссоры, вызванной, по слухам, тем, что Дюма-сын не смог взять билеты на премьеру «Трех мушкетеров» у своего отца.
Мари Дюплесси — Дама с камелиями.
- На решение Дюма о расставании мог повлиять неспокойный нрав возлюбленной: писатель хорошо знал о способностях Мари водить поклонников за нос. Когда ее спрашивали, почему она часто обманывает, та отвечала: «От лжи зубы становятся белее».
- Позже грустная история любви стала основой знаменитого романа «Дама с камелиями», а Мари Дюплесси — прототипом его главной героини Маргариты Готье. Считается, что сюжет настолько близок к реальности, что даже камелии, любимые цветы Маргариты, были выбраны неслучайно: в реальности Мари Дюплесси не выносила аромата цветов из-за болезни. Свою комнату она могла украшать только лишенными запаха камелиями.
- Роман с Дюма-сыном не стал последним в жизни Мари. После расставания с увековечившим ее имя писателем Дюплесси встречалась с композитором Ференцем Листом и с графом Эдуаром де Перрего. И хотя Мари вышла замуж за графа и просила называть себя графиней, их союз так и не был подтвержден французским консулом из-за бюрократических формальностей.
- Прогрессировавшая болезнь не дала возможности Мари насладиться статусом замужней дамы. Прожив лишь 23 года, Дюплесси полностью сдалась болезни.
- Говорят, что в последние минуты своей жизни Мари Дюплесси хотела видеть рядом своего бывшего возлюбленного Александра Дюма — младшего, который в тот момент находился в путешествии и ничего не знал о положении своей дамы сердца.
- Преданный супруге граф де Перрего так больше никогда и не женился, а Александр Дюма — сын даже завещал своим потомкам заботиться о гробнице своей возлюбленной.
- Роман «Дама с камелиями» опубликовали спустя год после смерти прототипа главной героини. Это совсем небольшое произведение описывает первую встречу Дюма с его изысканной дамой полусвета, рассказывает о чувствах и сомнениях пары, чья любовь столкнулась с суровой реальностью.
А вы читали книги Александра Дюма — сына? Какую из них вы можете назвать своей любимой?
Фото на превью East News
AdMe/Культура/20+ фактов о Мари Дюплесси — бедной крестьянке, которая покорила светское общество Парижа и самого Александра Дюма
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