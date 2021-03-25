20+ фактов о Максиме Горьком, которому отсутствие образования ни капельки не помешало стать известнейшим писателем

О писателе говорили, что его было легко растрогать, он часто не мог сдержать своих слез. Повидав много горя и страданий, он глубоко переживал за других людей. Владислав Ходасевич вспоминал: «Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы».