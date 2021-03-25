20+ фактов о Максиме Горьком, которому отсутствие образования ни капельки не помешало стать известнейшим писателем
Жизненный путь Максима Горького наглядно демонстрирует, что упорным трудом можно многого добиться. А работал, и часто сутки напролет, он до последних дней, всю жизнь повторяя, что не пишет, а только учится писать. Несмотря на то, что Горький не окончил даже училище, ему удалось стать самым издаваемым писателем (уступил лишь Толстому и Пушкину). Одним из первых он сделал босяков, «людей дна» главными героями, а не декорациями, подарив миру произведения, ставшие классикой.
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в биографию Алексея Максимовича, который всегда был окружен людьми и старался им помочь.
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Максим Горький — литературный псевдоним. Настоящее имя писателя — Алексей Максимович Пешков. Родился он 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его отец был столяром, он рано ушел из жизни. Писатель мало его помнил, но рассказы о нем глубоко его впечатлили. По утверждению старых нижегородцев, свой псевдоним он взял в память об отце, Максиме Савватьевиче.
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Алексей Максимович рано осиротел и был вынужден работать с 11 лет — тогда это называлось «пойти в люди». Он трудился «мальчиком» при магазине, буфетным посудником на пароходе, пекарем, учился в иконописной мастерской.
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В школе, а затем и в училище он считался трудным подростком, часто хулиганил и пропадал на улице в компании беспризорников. Так как он был вынужден сам заботиться о себе, после школы продолжал «работать»: собирал тряпье, подворовывал дрова со складов. Одноклассники смеялись над ним, обзывали «ветошником». Однажды кто-то из них нажаловался учителю, что от Алексея якобы пахнет помойной ямой и сидеть рядом с ним неприятно. Сразу после этого Пешков ушел из училища и больше туда не возвращался.
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Он так и не получил среднего образования, но, обладая волей к обучению и, как говорил его дед, «лошадиной» памятью, много читал. Через несколько лет он начал изучать и при случае цитировать философов, поражая приятелей. Однако и в 30 лет, уже став таким же популярным литератором, как Лев Толстой и Антон Чехов, он продолжал писать полуграмотно, с кучей ошибок, которые исправляла его жена Екатерина.
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В 16 лет Алексей уехал в Казань поступать в университет, но учиться там ему так и не довелось. Тогда он снова взялся за работу, перебивался случайными заработками, а потом и вовсе начал странствовать, обойдя весь юго-восток России. Алексей Максимович наблюдал за людьми, которые ему встречались, изучал их душевный склад, мировоззрение, запоминал услышанные сказки и пословицы. Во время этих странствий он и начал писать.
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Его путешествие закончилось в Тифлисе. В местной газете он опубликовал свой рассказ «Макар Чудра», впервые воспользовавшись псевдонимом М. Горький. Здесь же встретил свою любовь — акушерку Ольгу Каминскую. Но вместе они были недолго. Переломным в отношениях стал момент, когда Ольга заснула под чтение только что написанного им рассказа «Старуха Изергиль».
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Алексей Максимович продолжал писать для провинциальных газет и зарабатывать на этом. Вернувшись в Нижний, он оказался в мире «большой литературы». Его рассказы принесли ему небывалую популярность. Горький стал одним из знаменитейших писателей страны, встав в один ряд с Толстым и Чеховым (последний восхищался его талантом). Признание писатель получил и за рубежом. Так, его пьеса «На дне» шла в Берлине 500 вечеров подряд.
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В 1900 году он познакомился со Львом Толстым, который после встречи записал в дневнике: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа». Позже Алексей Максимович едет в Крым, где встречается с Чеховым.
Максим Горький со Львом Толстым и Антоном Чеховым.
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О работоспособности Горького ходили легенды. К 1902 году им уже было написано 6 томов сочинений, около 50 его произведений были изданы на 16 языках.
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Со своей женой, Екатериной Волжиной, писатель познакомился, уже будучи известным. Девушка была из семьи разорившегося помещика и работала корректором «Самарской газеты». У живой, отзывчивой Кати было много поклонников, но всем им она предпочла Горького, который казался ей «полубогом». Сам же Горький смотрел на нее снисходительно, период ухаживания продлился недолго.
- Родители Кати не одобряли выбор дочери. Их пугала разница в возрасте (Алексей Максимович был старше на 8 лет) и в образовании (Катя окончила гимназию с золотой медалью). Но свадьба все равно состоялась. В браке у пары родились двое детей: Максим и Катя, которой не стало из-за болезни в 5 лет.
Жена Горького Екатерина с их сыном Максимом.
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Став в стране не последним человеком и получая приличные гонорары, Горький начал помогать людям: устроил для 1 500 детей нижегородской бедноты елку с электрическими лампочками и подарками, для босяков открыл чайную «Столбы», где работала бесплатная амбулатория. При его поддержке отстроили народный дом, создали народный театр, открыли школу имени Федора Шаляпина.
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О писателе говорили, что его было легко растрогать, он часто не мог сдержать своих слез. Повидав много горя и страданий, он глубоко переживал за других людей. Владислав Ходасевич вспоминал: «Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы».
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В 1902 году он весь отдался общественной работе. Жена писателя вспоминала: «К нам приходили, приезжали, жили днями, а иной раз и месяцами писатели, общественные деятели, артисты, студенты, партийные работники, рабочие, начинающие писатели, случайные посетители». Их квартира стала центром общественной и культурной жизни Нижнего.
Максим Горький с членами московского литературного кружка «Среда».
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Однажды в Севастополе Чехов познакомил Горького с известной московской актрисой Марией Андреевой. Им обоим тогда было по 32 года, у обоих уже были семьи, и обоих захватила страсть. Через 3 года Андреева ушла от мужа, негласно став гражданской женой и литературным секретарем Горького. А писатель расстался с женой и начал жить в Москве и Санкт-Петербурге.
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Хотя его отношения с Марией продолжались до 1919 года, Горький и не думал разводиться с Екатериной. Он писал: «Я женился церковным браком в 1896 году, и через 7 лет по взаимному согласию с женой мы разошлись. С первой женой мы сохраняем добрые отношения, она живет на мои средства, и мы встречаемся как друзья». Несмотря ни на что, женщины не враждовали друг с другом. Когда Екатерина приезжала к писателю с сыном, она разговаривала с Марией совершенно непринужденно.
Максим Горький и Мария Андреева.
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В 1906 году Горький вместе с Андреевой отправились в путешествие в Соединенные Штаты. Его приезд в Нью-Йорк был триумфальным. Там писатель познакомился с Марком Твеном и произвел на него приятное впечатление. Но когда стало известно, что он не развелся с женой, а Андреева его сожительница, началась настоящая травля. Пару выселили из отеля прямо посреди ночи, а все их вещи выбросили на улицу.
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Вскоре Горький и Андреева поселились в Италии, на Капри, где прожили 7 лет. В те годы там была обширная русская колония. В общей сложности писатель прожил в Италии 15 лет, но за все время так и не выучил язык. Единственная фраза, которую он запомнил и повторял, — «Buona sera!» («Добрый вечер!»).
Максим Горький и Мария Андреева.
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На виллу к паре приезжали друзья и знакомые: жена писателя вместе с сыном, дети Андреевой, Иван Бунин, Федор Шаляпин, Александр Тихонов. Дом писателя, как и прежде, был открыт для всех. В нем собиралось так много людей, что однажды какой-то англичанин принял его за ресторан и был сильно сконфужен, узнав, что только что отобедал у самого Максима Горького. Он долго извинялся, но писатель подошел к нему, протянул руку и, широко улыбаясь, сказал: «Ничего, со всяким может случиться».
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Алексей Максимович очень тосковал по родине и радовался, когда кто-нибудь из гостей привозил ему из России черный хлеб. Однажды, осматривая в музее предметы древнеримского быта, он залюбовался подобием самовара, но шутливо заметил: «А наш все-таки лучше: этот сапогом не раздуешь».
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Живя на Капри, писатель полюбил жизнерадостный итальянский народ. Он живо интересовался страной и ее искусством. А когда в 1908 году в южной Италии произошло землетрясение, Горький сразу же выехал на место бедствия, организовал сбор средств пострадавшим.
Вилла, на которой жил Максим Горький (слева, терракотового цвета).
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К 1919 году между Горьким и Андреевой произошел разрыв из-за увлечения писателя женой их общего друга. Но и после расставания актриса готова была прийти на помощь, если было нужно. Вот что она писала: «Пока я нужна, пока я могу хоть немного облегчить, помочь, сделать хоть что-нибудь, для меня не существует вопросов самолюбия, личности, личной боли или слабости. Пусть это не покажется слишком громким. Надо, чтобы ему было легче».
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В 1928 году Горький отметил свой 60-летний юбилей. Телеграммы и письма с поздравлениями прислали известнейшие писатели Европы: Стефан Цвейг, Томас и Генрих Манны, Джон Голсуорси, Герберт Уэллс и многие другие. Он дожил до 68 лет, до последнего дня работая по 12 часов, а иногда и сутки напролет.
Какие произведения Горького вы читали? Что вам особенно в них понравилось?