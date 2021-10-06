20+ фактов о любимых детских писателях, впечатляющих не меньше, чем их сказки

Многие уверены в том, что жизнь писателей-сказочников наполнена добротой, светом и любовью. Однако на деле, к сожалению, это не всегда так. Например, Андерсен не любил детей, Астрид Линдгрен пришлось оставить своего новорожденного сына чужим людям, а некоторые эпизоды биографии братьев Гримм смутно напоминают самые мрачные страницы их знаменитого сборника.

Мы в AdMe.ru очень любим сказки, но в этот раз решили обратить внимание на тех людей, благодаря которым они существуют в этом мире. И обнаружили в биографиях детских писателей массу увлекательных фактов.

Братья Гримм

На самом деле братьев Гримм было отнюдь не двое. В семье родились 9 детей, из которых выжило 6. Но литературой увлеклись только Якоб и Вильгельм. С ними работал их брат Людвиг — талантливый художник. Он делал гравюры-иллюстрации для сборников сказок.

Отец братьев Гримм умер от пневмонии, и Якобу с Вильгельмом пришлось обеспечивать мать и младших братьев и сестер. Денег не хватало даже на еду: 3 порции им приходилось делить на пятерых, при этом ели они только один раз в день.

Первый сборник братьев не был рассчитан на детей и содержал довольно пикантные сцены. После общественного возмущения многие сказки пришлось переработать — вплоть до изменения сюжета.

Одним из рассказчиков, чьи истории вошли в сборник, был некий старый драгун, который поделился сказочными историями в обмен на комплект поношенной одежды.

В одну из рассказчиц влюбился Вильгельм. Он женился на девушке.

Шарль Перро

Шарль Перро известен как сказочник, но первая его книга сказок вышла, когда ему было 69 лет.

Писатель женился только в 44 года. Его избраннице было 19, при этом он пережил свою жену на 25 лет.

Перро написал «Красную Шапочку» как некое предупреждение молодым девушкам. Он завершил сказку словами: «Прирученные волки — самые опасные из всех». При этом его история не заканчивается хеппи-эндом: хищник съедает девочку, и никакие охотники не приходят к ней на помощь.

Ганс Христиан Андерсен

Ганс Христиан Андерсен, сказки которого обожают малыши во всем мире, детей не очень любил. На 70-летие писателя планировалось установить памятник, и один из проектов предполагал, что фигуру сказочника будут окружать девочки и мальчики. Однако автор «Русалочки» потребовал, чтобы детей убрали из эскиза. «Мои сказки предназначены взрослым, а не одним только детям, которые схватывают лишь второстепенное, в то время как до конца понимают их только взрослые», — писал Андерсен.

Существует байка о том, что однажды скандинавские дети сложились на подарок великому сказочнику и купили самую большую в мире коробку шоколадных конфет. Опасаясь отравления, Ганс Христиан отправил подношение своим племянницам. Узнав, что с девочками ничего страшного не случилось, он потребовал вернуть ему подарок.

Роальд Даль

Роальд Даль придумал более 500 новых слов и имен персонажей, в том числе им были изобретены умпа-лумпы из книги «Чарли и шоколадная фабрика». Издательство Oxford University Press даже создало специальный словарь Роальда Даля, содержащий почти 8 000 реальных и воображаемых слов, которые он любил использовать.

Писатель работал шпионом. Этот опыт позволил ему сотрудничать с создателем Джеймса Бонда Яном Флемингом.

Даль так и не научился печатать. Все свои рассказы он писал карандашом на ярко-желтой бумаге, а его секретарь затем набирала рукописный текст.

В 1943 году была опубликована первая детская книга Роальда Даля — «Гремлины». Он написал ее для студии Walt Disney Productions в рамках промокампании мультипликационного фильма, который так и не был снят. Кстати, в сказке английского писателя гремлины очень отличались от своих «коллег» из известного хоррора. Это были существа, чем-то напоминающие фиксиков, только они возились не с бытовой техникой, а с самолетами.

Памела Трэверс

На первом фото — автор «Мэри Поппинс», которую в картине «Спасти мистера Бэнкса» сыграла Эмма Томпсон. На втором — Памела Трэверс в реальной жизни.

Настоящее имя писательницы — Хелен Линдон Гофф. В детстве она часто представляла себя птицей, а особенно курицей-наседкой.

Когда девочке исполнилось 17 лет, она отправилась в Австралию, где начала актерскую карьеру. Именно в этот период она взяла псевдоним Памела Линдон Трэверс. Играла в пьесах Шекспира, но театральной звездой так и не стала.

Детская писательница увлекалась эзотерикой и была ученицей известного мистика Георгия Гурджиева. Примерно в это же время она училась у психолога Карла Густава Юнга.

Трэверс вообще была очень любознательна. Так, она провела 2 лета среди народов навахо, хопи и пуэбло, изучая их мифологию и фольклор.

Когда Уолт Дисней захотел экранизировать «Мэри Поппинс», Трэверс долго отказывала ему и выдвигала огромное количество условий, среди которых, в частности, было требование о том, что картина ни в коем случае не должна быть анимационной.

Писательница хотела, чтобы ее героиню играла Ванесса Редгрейв или же Мэгги Смит, известная ролью Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Но в итоге сказочную няню сыграла Джули Эндрюс.

Незадолго до своего 40-летия Трэверс усыновила ирландского мальчика из Дублина по имени Джон Камиллус Гон. У него был брат-близнец, но писательница не согласилась забрать его тоже. Мальчик ничего не знал о своем происхождении до 17 лет, пока однажды его брат Энтони не постучался к ним в дом. Памела отказалась его впустить, и парень ушел. Через некоторое время Камилус пошел искать его, и близнецы воссоединились.

Астрид Линдгрен

Автор «Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен была матерью-одиночкой. Она родила первенца в 19 лет и вынуждена была оставить новорожденного сына чужим людям, потому что ей нужно было зарабатывать.

Несмотря на то что платили девушке крайне мало, она откладывала каждую копейку и старалась как можно чаще ездить в Копенгаген, чтобы побыть со своим малышом (порой лишь на выходные), проводя при этом большую часть времени в поезде. В конце концов ей удалось забрать ребенка домой.