20+ фактов о Китае от тех, кто переехал в эту страну из России

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Китай, несмотря на всю его открытость остальному миру, остается неизведанной территорией для миллионов людей нашей планеты. Эта древнейшая цивилизация даже в нынешнее время полна тайн и загадок. А вот некоторые факты о КНР приводят в замешательство не только туристов-новичков, но и бывалых путешественников. Вот, например: фактически 30 % загрязненного воздуха в Сан-Франциско приходит из Китая. Ветра относят частички промышленной деятельности республики на другой континент — в Америку. И это кажется невероятным.

Пользователи развлекательного портала «Пикабу», которые живут и работают в Поднебесной, делятся с другими своими впечатлениями от жизни в самой прогрессивной стране мира. И AdMe.ru собрал самые удивительные факты из жизни Китая, о которых вы точно не узнаете даже из самых честных познавательных передач.

Еда и сон строго по расписанию

Еще с раннего детства китайцев приучают к режиму: завтрак должен быть плотным и полезным, обед ровно в 12:00, а послеобеденный сон никто не отменял. Даже у взрослых. За полуторачасовой обед коренной житель Поднебесной успевает не только плотно поесть, но и вздремнуть. Крупные китайские компании обустраивают для своих сотрудников специальные зоны отдыха, чтобы те могли восстановить свои силы и работать дальше. К слову, послеобеденный сон есть даже в армии.

С полицейскими Китая не шутят. Доказательство этому — вот такое напоминание

«Полиция напоминает: драться запрещено. Если вы проиграете — будете госпитализированы. Если победите — попадете в тюрьму».

Любой, кто сообщит о наркоторговце, получит вознаграждение

Недавно власти республики запустили общенациональную кампанию по борьбе с наркотиками. Суть ее проста: государство поощряет граждан, информация от которых помогла в поимке наркоторговца. Каждая провинция устанавливает свой лимит вознаграждения, но не меньше 100 тыс. юаней. А это почти 1 млн рублей.

В общественных местах, в том числе и в метро, есть современные туалеты с кабинками для инвалидов и детской пеленальной с отдельным входом

Но при этом здесь повсеместно расклеены вот такие предупреждающие таблички: «Справлять нужду запрещено»

С 2013 года правительство Китая официально ведет борьбу с проблемой туалетной антисанитарии. Здесь долгое время нормальным считалось справить нужду в любом удобном для этого месте: под деревом в парке, возле лавки в метро или на пешеходной дорожке. Такое поведение коренных жителей отпугивало туристов, поэтому за 5 лет власти построили почти 65 тыс. бесплатных общественных туалетов. Но все равно иногда приходится напоминать гражданам о культуре в обществе.

«Заказали 2 ящика пива. Привезли холодное. Каждая бутылка — в отдельной термоупаковке»

При устройстве на работу в международную компанию граждане Китая придумывают себе более простое имя

В маленьких магазинах нет ценников

В маленьких магазинах «у дома» нет ценников. Продавец просто-напросто помнит цену всех товаров, которая иногда не меняется годами. Да и покупатели знают, что сколько стоит. Кстати, можете не удивляться, если сумму «чека» вам посчитают в уме.

Антитеррористическое устройство на каждой станции метро

В метро Китая установлены вот такие устройства, благодаря которым не придется закрывать всю станцию при обнаружении подозрительного предмета. Потенциально взрывоопасный предмет помещают внутрь этой емкости: в случае взрыва устройство примет весь удар на себя, а его герметичность защитит окружающих от ядовитых веществ.

В Китае нашли простой способ бороться с неправильно припаркованными автомобилями

Настоящими деньгами считается купюра в 100 юаней, все остальное — мелочь

Банкноты номиналом меньше 100 юаней считаются мелочью, а поэтому и обращение к таким деньгам соответственное. В небольшом кафе «мелочь» могут хранить в тазике, который даже не спрячут от покупателей, а сдачу «мелкими» дадут без пересчета — наугад. А вот 100 юаней будут бережно сложены и положены в кошелек.

Викинги, российские футболисты, австралийские пожарные? Нет! Это китайская команда по хоккею

Очистители воздуха на стройке

Такие заборы со встроенными очистителями воздуха часто устанавливают на стройках в жилых районах. Очистители включают во время строительных работ, чтобы пар прибивал пыль к земле. Эти генераторы пара работают с разной интенсивностью.

А так помечены парковочные места в аэропорту Гуанчжоу: буква, цвет и фрукт. Вы точно не забудете, где оставили свой автомобиль

Летом мужчины ходят с голыми животами

Большинство мужчин предпочитают справляться с жарой по-особому: они задирают майки, футболки и даже рубашки вверх, демонстрируя свой живот окружающим. Стоит отметить, что коренные китайцы искренне не понимают тех людей, которые так не делают, а поэтому с удовольствием помогут задрать футболку зазевавшемуся другу-иностранцу — жарко же.

Подобные конструкции установлены везде, где есть ограничения по высоте автомобилей

В Китае есть профессия «иностранец»

Не секрет, что у китайцев особое отношение к мужчинам и женщинам европеоидной расы. Именно поэтому здесь существует такая профессия, как «иностранец». Условия работы просты: парень или девушка европейской внешности должны прийти в недавно открывшееся заведение, например в кафе, и просто наслаждаться его атмосферой. Все напитки и еда «иностранцу» — за счет работодателя. Суть в том, что статус заведения значительно повышается, если его посещают иностранцы, а поэтому хозяева заведений нередко пользуются такими услугами. К слову, оплата за один вечер работы «иностранцем» — около $ 25.

Современные плацкартные вагоны в китайских поездах

Сегодня Made in China — своеобразный знак качества

Высокотехнологичные предприятия США и Европы медленно, но уверенно переносят свои производственные мощности на территорию Китая, создавая для китайских граждан рабочие места. Это привычно объясняют экономией средств, но на самом деле в Китае осуществляется добыча 95 % всех редкоземельных металлов на Земле. И создание современных гаджетов без таких металлов невозможно. Но главное, в Китае запрещен экспорт этих самых редкоземельных элементов в чистом виде. Вывозить из страны их можно только в готовой продукции, произведенной в самом Китае. И если вы являетесь обладателем последней модели айфона, то, скорее всего, он был собран именно в Китае.

Вот еще несколько фактов, которые перевернут ваше представление об этой стране

В знак уважения важные бумаги и документы передают двумя руками. Если на встрече китаец другому китайцу передаст визитку одной рукой, то этот жест может быть воспринят как неуважение. На заметку: это не относится к деньгам, которыми дают сдачу в забегаловках или небольших магазинах.

Здесь не принято говорить друзьям спасибо. Благодарить друзей за малозначительные услуги в Китае не принято. Это может обидеть человека, ведь друг, по мнению коренного китайца, — это тот человек, который выполняет просьбы «по умолчанию». Этого будут ожидать и от вас. А уж если вы по старой привычке будете благодарить друга, то простая вежливость может привести к выяснению отношений.

Китайцы не здороваются друг с другом. Если вы иностранец, то в знак уважения вы, конечно, услышите от китайца заветное «ни хао». Однако в своем привычном окружении коренные жители Поднебесной предпочитают не здороваться и не прощаться. Например, люди приходят в офис и сразу садятся за работу, уходят с работы так же — по-английски. Стоит отметить, что у китайцев принято приветствовать или прощаться друг с другом лишь в случае долгой разлуки.

В Китае 53 вида преступлений предусматривают наказание смертной казнью, а информация о количестве казненных является государственной тайной. Все чаще традиционный метод казни расстрелом заменяют смертельной инъекцией. Это считают более гуманным и безболезненным методом. Существуют 2 вида казни: ускоренная — когда наказание за преступление исполняют в течение 7 дней, и смертная казнь с испытательным сроком в течение 2 лет. Если в течение этого времени заключенный ведет себя идеально, казнь заменяют пожизненным заключением. Эти условия не касаются тех, кто совершил особо тяжкие преступления.

Бонус: жители мегаполисов однажды проснулись долларовыми миллионерами

Так получилось, что в одночасье тысячи китайских семей стали долларовыми миллионерами. Несколько десятилетий назад на территории нынешнего мегаполиса Гуанчжоу была обычная деревня, но из-за резкого скачка экономики она быстро выросла до всемирно известного центра легкой промышленности. С открытием метро цены на недвижимость выросли в несколько раз, поэтому всех владельцев участков условно можно считать миллионерами. В не очень отдаленном от центра районе Гуанчжоу стоимость 1 кв. м начинается с отметки $ 10 тыс. Стоит отметить, что на земельных участках по желанию собственников быстро появились многоэтажные здания. Владельцы зданий за свой счет достраивают этажи, чтобы в будущем их выручка за проданный дом была большей. К тому же большинство районов Китая экономически независимы, а это значит, что жители являются не только собственниками своих земельных участков на территории района, но и всей остальной земли. В последнем случае территория делится на общее количество прописанных граждан Китая в районе. Что это дает жителям? Они получают ежемесячные отчисления от всех коммерческих построек, которые есть на их общей земле. Например, в спальном районе Гуанчжоу сумма ежемесячных отчислений на одну семью составляет почти $ 800, а в центре размер отчислений достигает $ 3 000.

По вашему мнению, что должно быть в вашей стране так же, как и в Китае?